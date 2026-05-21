2026. május 21. csütörtök
Christian Stocker osztrák kancellár (b) katonai tiszteletadás mellett fogadja Magyar Péter miniszterelnököt Bécsben 2026. május 21-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Katonai tiszteletadással fogadták Magyar Pétert Bécsben

Infostart

A magyar kormányfő csütörtök reggel megérkezett Varsóból Bécsbe, ahol Christian Stocker osztrák kancellárral és Alexander Van der Bellen államfővel is hivatalos tárgyalást folytat, majd vonattal érkezik vissza Budapestre.

Magyar Pétert és a miniszterekből álló magyar delegáció reggel fél 10-kor érkezett az osztrák kancellár hivatalához, ahol katonai tiszteletadással fogadták.

A magyar kormányfő előbb tárgyalóasztalhoz ül Christian Stocker kancellárral, majd várhatóan munkaebéden hallgatja meg a Magyarországon jelenlévő olyan vezető osztrák cégek vezéreit, mint a Spar, az Erste, a Raiffeisen, az Uniqa, az ÖBB Railcargo, valamint a Leier építőanyag-gyártó.

Itt nagy valószínűséggel szóba kerül majd a különadó, amiről nem biztos, hogy az új politikai vezetés lemondhat az osztrák Die Presse szerint. A magyar kormányfőt Alexander Van der Bellen államfő is fogadja.

Mint arról korábban beszámoltunk, a miniszterelnök szerdán váratlanul lemondta részvételét az idén 30 éves Wachaui Európa-fórum programján, sűrű hazai teendőire hivatkozva, így a tervezettnél korábban tér vissza Magyarországra.

Néhány napig kicsit a miénk is a gazdagok játékszere

A május 30-i, budapesti Bajnokok Ligája-döntő vitán felül a klubfutball-idény legnagyobb eseménye, nem kevesek szerint az esztendő legfontosabb európai sporteseménye. Az Infostart a hátralévő napokban sorozatban igyekszik felvázolni, miből nőtte ki magát ez a sorozat, mi volt az 1992-es nagy váltás oka és alapja, miért vált a legerősebb bajnokságokban akár a negyedik-ötödik hely elérése is „élet-halál” kérdéssé, kik voltak az eltelt immár több mint hetven év legfontosabb szereplői, s nem utolsósorban: miért kaphatta meg a klubfutball jelenében a legszűkebb elittől messze lévő Magyarország a rendezés jogát.
 

A szerda este benyújtott javaslatban korlátoznák a miniszterelnöki pozíció időbeli betölthetőségét, rögzítenék, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon, valamint lépéseket tesznek a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése érdekében.
 

Jelentett az Nvidia - Mit csinálnak a tőzsdék?

Tegnap megérekzett a felpattanás az amerikai tőzsdékre, miután kedvező hírek érkeztek Iránból. A befektetők kiemelten figyelték szerdán az Nvidia első negyedéves gyorsjelentését is, a vállalat pedig ezúttal sem okozott csalódást: bőven verte a várakozásokat. Ezt követően Ázsiában a japán tőzsde pattant nagyot reggel, Európában viszont visszafogott mozgásokat láthatunk. A magyar tőzsdén is óvatos a hangulat, nagyot esett viszont az OTP, ami annak tudható be, hogy mától osztalékszelvény nélkül forognak a bank papírjai. Gazdasági események szempontjából az Európai Bizottság tavaszi gazdasági előrejelzéséreé, illetve beszerzési menedzserindexekre lesz érdemes figyelni.

Adózás szempontból a dolgozói és vállalati oldal számára is fontos ez az időszak.

Cuba's current president says the charges against Castro - including conspiracy to kill US nationals and destruction of aircraft - are a "political manoeuvre".

