Katonai tiszteletadással fogadták Magyar Pétert Bécsben

Magyar Pétert és a miniszterekből álló magyar delegáció reggel fél 10-kor érkezett az osztrák kancellár hivatalához, ahol katonai tiszteletadással fogadták.

A magyar kormányfő előbb tárgyalóasztalhoz ül Christian Stocker kancellárral, majd várhatóan munkaebéden hallgatja meg a Magyarországon jelenlévő olyan vezető osztrák cégek vezéreit, mint a Spar, az Erste, a Raiffeisen, az Uniqa, az ÖBB Railcargo, valamint a Leier építőanyag-gyártó.

Itt nagy valószínűséggel szóba kerül majd a különadó, amiről nem biztos, hogy az új politikai vezetés lemondhat az osztrák Die Presse szerint. A magyar kormányfőt Alexander Van der Bellen államfő is fogadja.

Mint arról korábban beszámoltunk, a miniszterelnök szerdán váratlanul lemondta részvételét az idén 30 éves Wachaui Európa-fórum programján, sűrű hazai teendőire hivatkozva, így a tervezettnél korábban tér vissza Magyarországra.