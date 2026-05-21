ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.83
usd:
309.66
bux:
131460.2
2026. május 21. csütörtök Konstantin
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Átevezett a Rákosrendező alatti 300 méteres alagúton a Magyar Kerékpárosklub elnöke.
Nyitókép: Facebook/Kürti Gábor Dezső

Átevezett a Rákosrendező alatti 300 méteres alagúton a Magyar Kerékpárosklub elnöke – videó

Infostart

Az aszály miatt elnyelte a föld az esőzést, így Kürti Gábor úgy döntött, felderíti az alagutat.

A Magyar Kerékpárosklub elnöke sikeresen átkajakozott a Rákosrendező alatti 300 méteres alagúton. Kürti Gábor Facebook-oldalán számolt be a kísérletről. Mint írja, semmilyen információt nem talált a Rákos-patak 300 méteres alagútjának szerkezetéről, így nem tudhatta, mi vár rá, mégis vállalta a kockázatot.

Mint kiderült, nem mostanában kezdett el gondolkodni azon, hogy megpróbálja az átevezést az érintett szakaszon. „A Rákos-patak 2023-as nagy áradásakor az életösztön nem engedett átevezni Rákosrendező alatt, inkább átcipeltem a kajakot felül a gyaloghídon. „Most az aszály miatt elnyelte a föld az esőzést, így nem volt elég magas a víz az élvezhető zuglói evezéshez, viszont pont jó volt az alagút felderítéséhez. Biztos ami biztos, sodrással szemben kezdtem felfelé, és csak azután fordultam” – idézte fel a kísérletet.

A Magyar Kerékpárosklub elnöke felfújható kajakjával már többször tartott különleges idegenvezetést a magyarországi vizeken, például a 2023-as decemberi árvíz idején megjárta az elöntött budapesti rakpartokat és a Rákos-patak egy részét.

Az általa most megosztott videó a visszaútról készült.

Mint írja, Szendőfi Balázsnak köszönhetően jól dokumentált a patak aktuális vízi élővilága, védett halak sokaságával. Kürti Gábor ezúttal csak néhány felszíni patkánnyal és egy vadkacsával találkozott.

„Rákosrendezőn szerintem 200-300 ember élhet a dzsungel romos részein, középkori körülmények között, akikről, remélem, majd tudnak valahogyan gondoskodni a közeledő telekrendezés idején” – fogalmazott posztjában a Magyar Kerékpárosklub elnöke.

Kezdőlap    Sport    Átevezett a Rákosrendező alatti 300 méteres alagúton a Magyar Kerékpárosklub elnöke – videó

kajak

alagút

rákos-patak

rákosrendező

kürti gábor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csiki Varga Tamás: Európa katonai fenyegetésnek tekinti Oroszországot, de nem „az ukrán módon”

Csiki Varga Tamás: Európa katonai fenyegetésnek tekinti Oroszországot, de nem „az ukrán módon”
A német katonai vezetés az orosz fenyegetettség miatt egy magas készenlétű haderő azonnali kialakítását sürgeti. Csiki Varga Tamás elemző szerint a németek az éberség fenntartása miatt figyelmeztetnek az orosz katonai veszélyre, de ők sem számolnak egy hagyományos „invázióval” több százezer katona bevetésével, mert azt ma már akár drónokkal is meg lehet akasztani. Úgy véli, inkább provokációk, destabilizáló és egyéb kisebb volumenű műveletek fenyegetnek az oroszok részéről..
Miniszterelnöki időkorlát, kekvák – itt a Tisza-párt első Alaptörvény-módosító javaslata

Miniszterelnöki időkorlát, kekvák – itt a Tisza-párt első Alaptörvény-módosító javaslata

Benyújtotta az első Alaptörvény-módosítási javaslatát a Tisza Párt. A javaslat korlátozná a miniszterelnöki megbízatás hosszát. Emellett „lépéseket tesz” a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése felé, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.
 

Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

Itt a javaslat, felfüggesztenék a folyamatban lévő devizahiteles pereket

Öt országgyűlési vizsgálóbizottság lenne, nagy szigorral

VIDEÓ
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.21. csütörtök, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos incidens volt egy NATO és egy orosz katonai gép között, Ukrajna ott támadja Oroszországot, ahol a legjobban fáj – Háborús híreink csütörtökön

Súlyos incidens volt egy NATO és egy orosz katonai gép között, Ukrajna ott támadja Oroszországot, ahol a legjobban fáj – Háborús híreink csütörtökön

Orosz vadászgépek veszélyesen megközelítettek egy fegyvertelen brit felderítő repülőgépet a Fekete-tenger felett – közölte a brit védelmi minisztérium. Az incidens során az egyik orosz gép mindössze hat méterre repült el a brit repülőgép orra előtt - írja a Sky News. Az ukrán dróncsapások az elmúlt napokban Közép-Oroszország szinte valamennyi jelentős olajfinomítóját leállásra vagy kapacitáscsökkentésre kényszerítették. Ezt adatok és névtelenséget kérő források is megerősítették. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ideje korán eldőlt a nyári boltháború? Sztárterméket akciózott le a Lidl és a Tesco - az egyik boltban viszont jobban jársz

Ideje korán eldőlt a nyári boltháború? Sztárterméket akciózott le a Lidl és a Tesco - az egyik boltban viszont jobban jársz

Ideje korán, már május végén dinnyeakciót robbantott a Lidl és a Tesco is

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

Cuba's current president says the charges against Castro - including conspiracy to kill US nationals and destruction of aircraft - are a "political manoeuvre".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 20. 21:37
Visszavonul Kónya Zsófia
2026. május 20. 21:00
Az Aston Villa könnyedén megnyerte az Európa-liga döntőjét
×
×