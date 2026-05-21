Átevezett a Rákosrendező alatti 300 méteres alagúton a Magyar Kerékpárosklub elnöke – videó

A Magyar Kerékpárosklub elnöke sikeresen átkajakozott a Rákosrendező alatti 300 méteres alagúton. Kürti Gábor Facebook-oldalán számolt be a kísérletről. Mint írja, semmilyen információt nem talált a Rákos-patak 300 méteres alagútjának szerkezetéről, így nem tudhatta, mi vár rá, mégis vállalta a kockázatot.

Mint kiderült, nem mostanában kezdett el gondolkodni azon, hogy megpróbálja az átevezést az érintett szakaszon. „A Rákos-patak 2023-as nagy áradásakor az életösztön nem engedett átevezni Rákosrendező alatt, inkább átcipeltem a kajakot felül a gyaloghídon. „Most az aszály miatt elnyelte a föld az esőzést, így nem volt elég magas a víz az élvezhető zuglói evezéshez, viszont pont jó volt az alagút felderítéséhez. Biztos ami biztos, sodrással szemben kezdtem felfelé, és csak azután fordultam” – idézte fel a kísérletet.

A Magyar Kerékpárosklub elnöke felfújható kajakjával már többször tartott különleges idegenvezetést a magyarországi vizeken, például a 2023-as decemberi árvíz idején megjárta az elöntött budapesti rakpartokat és a Rákos-patak egy részét.

Az általa most megosztott videó a visszaútról készült.

Mint írja, Szendőfi Balázsnak köszönhetően jól dokumentált a patak aktuális vízi élővilága, védett halak sokaságával. Kürti Gábor ezúttal csak néhány felszíni patkánnyal és egy vadkacsával találkozott.

„Rákosrendezőn szerintem 200-300 ember élhet a dzsungel romos részein, középkori körülmények között, akikről, remélem, majd tudnak valahogyan gondoskodni a közeledő telekrendezés idején” – fogalmazott posztjában a Magyar Kerékpárosklub elnöke.