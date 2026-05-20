Infostart.hu
2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
Nyitókép: Ókovács Szilveszter hivatalos Facebook-oldala

Ókovács Szilveszter azonnali felfüggesztését kérik Tarr Zoltántól

Infostart / MTI

A Magyar Állami Operaház főigazgatójának azonnali felfüggesztését és tevékenységének kivizsgálását kérte a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének küldöttgyűlése a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől szerdán nyílt levélben.

A szervezet azzal indokolta kérését Tarr Zoltánhoz, hogy az Operaházban hosszú évek óta személyes indíttatású, minden szakmaiságot nélkülöző elbocsátások zajlanak Ókovács Szilveszter "kifejezett személyes döntései alapján".

Közölték: a főigazgató megszüntette lényegében valamennyi magánénekes, karmester, rendező, korrepetitor munkaviszonyban történő foglalkoztatását, és ezeket az európai és a magyarországi hagyományoktól egyaránt idegen intézkedéseket rendre a gazdasági célszerűségre, valamint csoportos létszámleépítésre hivatkozva hozta meg.

Magyarországon az Operaház jelentette a felsorolt előadóművészeti tevékenységek képviselőinek gyakorlatilag egyetlen tényleges foglalkoztatási helyszínét – tették hozzá.

A főigazgató „megszüntette a főrendező és más vezető előadóművészeti ágak munkaügyi pozícióit, felszámolva saját szakmai munkájának minden belső és külső kontrollját”, amivel „megteremtette az intézmény szakmai döntéseinek szubjektív alapját”. A főigazgató semmilyen együttműködést nem alakított ki a magyar zene- és táncművészet egyetemeivel, éppen ellenkezőleg, foglalkoztatáspolitikájában az ott végzők rendszeresen hátrányt szenvedtek – írták.

Ókovács Szilveszter „közel félszáz esetben az elbocsátás eszközét használta azokkal szemben, akik bármilyen véleményt mertek kifejezni”, „munkáltatói erőfölényével visszaélve igyekezett elüldözni azokat a művészeket, munkavállalókat, akik szakszervezeti tisztségviselőként képviselték a tagság érdekeit” – áll a nyílt levélben.

Arról is írtak, hogy a főigazgató „gyakorlatilag az összes munkaügyi pert elvesztette”, intézkedései mégis helyrehozhatatlan károkat okoztak az előadóművészek pályafutásában, különösen az egyébként is rövid időig tartó balettművészi pályán tevékenykedők szakmai karrierjében, ebből következően személyes életében.

A „perek elvesztése a főigazgatót nem rendítették meg, sőt inkább jól ismert magatartását erősítették”. A magyar költségvetés, az adófizetők pénze számolatlanul állt rendelkezésére, néhány százmillió forintos perveszteség a főigazgató helyzetét meg sem érintette, akkor sem, amikor a főigazgatói pályázaton szinte senki nem támogatta újabb kinevezését a szakmai bizottság tagjai közül – tudatták.

„Meggyőződésünk szerint az elmúlt másfél évtized alatt a vezetőség által kialakított alkotó-idegen atmoszféra Ókovács Szilveszter és vezetőtársainak egyéni karrierjét szolgáló intézménnyé tette az Operaházat, aláásta a dalszínház addig európai szinten is elismert egyedi nemzeti arculatát és művészi hírnevét” – olvasható a nyílt levélben.

A BL-döntő a budapesti reptérnek is óriási kihívás lesz, de felkészültek – fontos tudnivalók

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér felkészült a jövő szombati labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőre, amelynek Budapest a házigazdája. Jövő pénteken, szombaton és vasárnap az 1-es terminál fogadja majd a Londonba induló és onnan érkező Wizzair-járatok többségét – számolt be az InfoRádióban Valentínyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese.
 

A nettó 546 ezer forintos átlagbérnél az ország harmada keres jobban, a magyarok kétharmada rosszabbul. Erre is felhívta a figyelmet a KSH legfrissebb keresetadatai mentén Hornyák József, a Portfolio elemzője, aki szerint ezért érdemes figyelni a medián bért is: az nettó 432 ezer forint, ennél a magyarok fele keres többet, a fele kevesebbet. Az éves növekmény kulcsa az adókedvezmény volt.
 

Tisza-kormány: új nemzetközi szövetségest szerzett Magyar Péter, fontos bejelentések érkeznek

Magyar Péter miniszterelnök lengyelországi diplomáciai körútjának második napján Donald Tusk lengyel kormányfővel tárgyal, miközben Orbán Anita külügyminiszter Radosław Sikorskival egyeztetett. A nap a lengyel-magyar barátság szimbolikus gesztusával, Henryk Sławik és idősebb Antall József varsói szobrának megkoszorúzásával indult, majd a tárgyalásokon szóba került a visegrádi együttműködés megújítása, a régió európai szerepének erősítése, az orosz energiahordozóktól való függés csökkentése, valamint az uniós források hazahozatalának lengyel példája is.

Pánikol Európa legerősebb hatalma, kártyavárként omolhat össze a legnagyobb húzóágazata

Németország exportorientált gazdasága különösen sérülékeny egy olyan világban, ahol a nagyhatalmak egyre inkább protekcionista politikát folytatnak.

Xi basks in spotlight as he hosts Putin days after Trump

Two presidential visits days apart is how Xi Jinping wants the world to see him: talking to everyone, tied to no-one.

