ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.47
usd:
309.36
bux:
0
2026. május 21. csütörtök Konstantin
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Sorban parkoló autók egy fasor alatt található parkolóban.
Nyitókép: Unsplash

Nehezebb kocsival jár? Itt a rossz hír

Infostart

A zöld rendszámosok esetében csőstül jön a baj. Mutatjuk a részleteket.

Újabb tétellel drágulhat az autózás Budapesten annak, aki nagyobb, nehezebb autóval jár, már ismert is a rendelet erről: a 2000 kiló saját tömegűnél nehezebb kocsik kétszeres parkolási díjat fognak fizetni, a rendelet tehát nem hajtáslánc alapján különbözteti meg a kocsikat, hanem tömeg szerint. Vagyis például egy, a kezdetektől ingyen parkoló, nehezebb zöld rendszámos fölött sötét felhők gyülekeznek.

Mint a Vezess.hu cikkéből kiderül,

az akkus villanyautók közt bőven vannak olyan modellek, amelyek átlépik a kritikus tömeghatárt.

A szabály lényege egyszerű: aki ilyen autóval áll meg fizetős budapesti parkolóhelyen, annak nem az alapdíjat, hanem annak dupláját kell majd kifizetnie.

A jelenlegi rendszerben a fővárosi várakozási övezetek díjai zónánként eltérnek, a módosított rendelet pedig az A, B, C és D kategóriájú övezetekhez kapcsolódó alapdíjakból indul ki. A 2026 júliusától szereplő díjak szerint ez 800, 600, 400, illetve 300 forintos óradíjat jelent, ezek duplázódhatnak a két tonna feletti autóknál, vagyis elvileg 1600, 1200, 800 és 600 forintos óradíjról beszélhetünk. A végső összegnél ugyanakkor van törvényi felső korlát is, ezért a pontos mértéket a jogszabályi plafon is befolyásolhatja.

Figyelem: nem a megengedett legnagyobb össztömeg számít, hanem a saját tömeg. Vagyis

nem az a döntő, hogy az autó papíron mennyit nyomhat teljes terheléssel, utasokkal és csomagokkal, hanem az, hogy milyen saját tömeg szerepel az autó forgalmijában.

A változás 2027. január 1-jén lép hatályba. Épp ekkortól vezetik ki a zöld rendszámosok ingyenes/kedvezményes parkolását is.

Kezdőlap    Belföld    Nehezebb kocsival jár? Itt a rossz hír

budapest

parkolás

közlekedés

autó

tömeg

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csiki Varga Tamás: Európa katonai fenyegetésnek tekinti Oroszországot, de nem „az ukrán módon”

Csiki Varga Tamás: Európa katonai fenyegetésnek tekinti Oroszországot, de nem „az ukrán módon”
A német katonai vezetés az orosz fenyegetettség miatt egy magas készenlétű haderő azonnali kialakítását sürgeti. Csiki Varga Tamás elemző szerint a németek az éberség fenntartása miatt figyelmeztetnek az orosz katonai veszélyre, de ők sem számolnak egy hagyományos „invázióval” több százezer katona bevetésével, mert azt ma már akár drónokkal is meg lehet akasztani. Úgy véli, inkább provokációk, destabilizáló és egyéb kisebb volumenű műveletek fenyegetnek az oroszok részéről..
Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

A szerda este benyújtott javaslatban korlátoznák a miniszterelnöki pozíció időbeli betölthetőségét, rögzítenék, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon, valamint lépéseket tesznek a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése érdekében.
 

Miniszterelnöki időkorlát, kekvák – itt a Tisza-párt első Alaptörvény-módosító javaslata

Itt a javaslat, felfüggesztenék a folyamatban lévő devizahiteles pereket

Öt országgyűlési vizsgálóbizottság lenne, nagy szigorral

VIDEÓ
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.21. csütörtök, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump példátlan húzásra készül: egyetlen lépéssel aggasztó krízist robbanthat ki a legnagyobb riválisával

Trump példátlan húzásra készül: egyetlen lépéssel aggasztó krízist robbanthat ki a legnagyobb riválisával

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy beszélni fog Laj Csing-tövel, Tajvan elnökével, ami radikális változást jelentene az Egyesült Államok eddigi politikájában - írta meg a Taipei Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepetéseket tartogat a mai időjárás: hiába a nyárias meleg, lecsaphatnak a zivatarok is

Meglepetéseket tartogat a mai időjárás: hiába a nyárias meleg, lecsaphatnak a zivatarok is

A reggeli felhősebb órák után országszerte napos idő várható csütörtökön, délután akár 27 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

Cuba's current president says the charges against Castro - including conspiracy to kill US nationals and destruction of aircraft - are a "political manoeuvre".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 21. 07:24
A kertben állt meg a kerítést áttörő taxi, pedig nem hibázott – videó
2026. május 21. 06:36
Meglepően korán beindul idén a strandélet a Balatonon
×
×