Nehezebb kocsival jár? Itt a rossz hír

Újabb tétellel drágulhat az autózás Budapesten annak, aki nagyobb, nehezebb autóval jár, már ismert is a rendelet erről: a 2000 kiló saját tömegűnél nehezebb kocsik kétszeres parkolási díjat fognak fizetni, a rendelet tehát nem hajtáslánc alapján különbözteti meg a kocsikat, hanem tömeg szerint. Vagyis például egy, a kezdetektől ingyen parkoló, nehezebb zöld rendszámos fölött sötét felhők gyülekeznek.

Mint a Vezess.hu cikkéből kiderül,

az akkus villanyautók közt bőven vannak olyan modellek, amelyek átlépik a kritikus tömeghatárt.

A szabály lényege egyszerű: aki ilyen autóval áll meg fizetős budapesti parkolóhelyen, annak nem az alapdíjat, hanem annak dupláját kell majd kifizetnie.

A jelenlegi rendszerben a fővárosi várakozási övezetek díjai zónánként eltérnek, a módosított rendelet pedig az A, B, C és D kategóriájú övezetekhez kapcsolódó alapdíjakból indul ki. A 2026 júliusától szereplő díjak szerint ez 800, 600, 400, illetve 300 forintos óradíjat jelent, ezek duplázódhatnak a két tonna feletti autóknál, vagyis elvileg 1600, 1200, 800 és 600 forintos óradíjról beszélhetünk. A végső összegnél ugyanakkor van törvényi felső korlát is, ezért a pontos mértéket a jogszabályi plafon is befolyásolhatja.

Figyelem: nem a megengedett legnagyobb össztömeg számít, hanem a saját tömeg. Vagyis

nem az a döntő, hogy az autó papíron mennyit nyomhat teljes terheléssel, utasokkal és csomagokkal, hanem az, hogy milyen saját tömeg szerepel az autó forgalmijában.

A változás 2027. január 1-jén lép hatályba. Épp ekkortól vezetik ki a zöld rendszámosok ingyenes/kedvezményes parkolását is.