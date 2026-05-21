2026. május 21. csütörtök Konstantin
Gaudi-Nagy Tamás az Országgyûlés igazságügyi bizottságának ülésén az Alkotmánybíróság új tagjának jelölésén a Parlamentben 2025. június 10-én. A Fidesz-KDNP jelöltjét, Kozma Ákos ombudsmant szavazta meg az Országgyûlés igazságügyi bizottsága alkotmánybíró-jelöltnek. Kozma Ákost 7 igen, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül szavazta meg a bizottság. A Mi Hazánk frakció jelöltje, Gaudi-Nagy Tamás nem kapott támogató szavazatot, a tagok 7 nemmel és 2 tartózkodással utasították el, míg a Jobbik Magyarországért Mozgalom frakciójának jelöltje, Marczingós László 2 igen és 7 nem szavazatot kapott, tartózkodás nélkül.
Nyitókép: MTI/Soós Lajos

Gaudi-Nagy Tamás visszaszólt Magyar Péternek

ELŐZMÉNYEK

Gaudi-Nagy Tamás szerint „súlyos szövegértelmezési problémái” vannak Magyar Péternek. Az ügyvéd hangsúlyozta, hogy a miniszterelnök keddi bejegyzésére szóló reakciója elérte a kényszerítés fogalmát. Emlékeztette arra a kormányfőt, hogy csütörtökön fontos tárgyalás lesz Szlovákiában.

A keddi üzenetet követően ismét Magyar Pétert szólította meg a kegyelmi üggyel kapcsolatban Gaudi-Nagy Tamás. Az ügyvéd fenntartja a miniszterelnökkel kapcsolatos akkori álláspontját. A bejegyzés alatt hozzászólásban tűnt fel a kormányfő, aki ezt írta:

„Csodálatos. Akkor ügyvéd úr ezek szerint felhatalmazza a kormányt, hogy nyilvánosságra hozza a kegyelmi dossziéban lévő esetlegesen ön által jegyzett dokumentumot? Igen, vagy nem?” – tette fel a kérdést Magyar Péter.

A komment az ügyvéd szerint elérte a kényszerítés fogalmát. Szerda esti bejegyzésében hozzátette, a miniszterelnöknek végzett jogászként „súlyos szövegértelmezési problémái” vannak, és nem javasolja neki az „ügyvédellenes hergelés” folytatását. Ellenben azt igen, hogy a kormányzással foglalkozzon.

„Mivel pedig idén január elején te is ott voltál velem, Budaházy Györggyel, Schiffer Andrással és sokakkal együtt a máig hatályos magyarellenes, népirtó Benes-dekrétumok ellen a szlovák nagykövetség előtti tiltakozó tüntetésen, tedd meg a magyar kormányfőtől elvárható lépéseket a hét dunaszerdahelyi magyar értelmiségi ellen képtelen vádak alapján indított, a felvidéki magyarság megfélemlítését célzó koncepciós »emlékmű« büntetőper miatt. Ebben a perben tegnap sorsdöntő tárgyalás volt a Besztercebányai Speciális Büntetőbíróságon. Jelzem: ekkor tartottad éppen az ügyvédellenes kirohanásodtól kísért kegyelmi ügyes sajtótájékoztatódat” – idézi szavait az Index.

Az ügyvéd kifejtette, hogy az ügyben csütörtökön lesz ítélethirdetés, amire invitált a külföldön tartózkodó Magyar Pétert.

