Revolutozik? Változások a láthatáron

Mint a HVG tudósít, tájékoztató levelet kapnak a Revolut magyar ügyfelei arról, hogy hamarosan áthelyezik a számlájukat a magyarországi fióktelepükhöz. Egyben a számlákhoz kapcsolódó díjak is részben megváltoznak.

A számladíjak azért változnak, hogy tükrözzék a helyi magyarországi szolgáltatási költségeket. Ez a következőket jelenti:

Standard és Plus: az 50 000 Ft-ot meghaladó átutalásokra 0,45 százalékos átutalási díj vonatkozik

Premium és Metal: havi 1 millió Ft-nyi átutalásig nem kerül felszámításra a díj, ez az 1 millió forintos keret az 50 000 Ft feletti részre vonatkozik

Ultra: az ügyfelek mentesülnek a díj alól.

Külön hozzáteszik, hogy az átutalási díjak felső határa 20 000 Ft. Ezek az átutalási díjak nem vonatkoznak más Revolut-számlákra történő átutalásokra. Az új díjak legkorábban az e-mail beérkezésétől számítva 15 nap múlva lépnek hatályba.