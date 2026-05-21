Sűrített járatokkal készül a BKK a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjére, lezárások is lesznek

Hónapok óta zajlik a felkészülés erre a nagyon fontos eseményre. A fővárosi közlekedési szolgáltatóknak az a legfontosabb feladata, hogy biztosítsák az eljutást az esemény egyes helyszínei között. Öt fontos helyszín van: a Puskás Aréna, a két csapat szurkolóinak kijelölt egy-egy találkozópont (az egyik az MTK-pálya közelében van, a másik pedig a Városligetben), a Bajnokok Fesztiválja a Hősök terén (ez minden érdeklődő számára nyitott esemény), valamint a ferihegyi repülőtér.

„A legnagyobb kihívás az lesz, hogy hogyan tudunk majd nagyon-nagyon rövid idő alatt nagyon sok embert eljuttatni a reptérről a szurkolói zónákba, illetve a stadionhoz” – fogalmazott az InfoRádióban a BKK szóvivője. Kovács Bendegúz elmondta: a meccsnapon mind a 2-es, mind a 4-es metró, mind az 1-es villamos nagyon sűrűn fog járni. A 2-es metró 3 percenként, ami azt jelenti, hogy

óránként akár 15 ezer embert is el tudunk szállítani a Puskás Arénába.

Összességében több mint 60 ezer közlekedőre számítanak, beleértve a szurkolókat, a szponzorokat, illetve a technikai személyzetet.

Emellett sűrítik a reptérről a városba történő bejutást biztosító buszjáratokat is, mind a 100E, mind a 200E buszok a meccsnapon akár 4,5-5 percenként fognak közlekedni. De a meccset megelőző, illetve az utána követő napokon is sűrített menetrenddel közlekednek ezek a járatok.

„Azoknak a szurkolóknak, akik a repülőtérről rögtön a szurkolói találkozópontra szeretnének menni, mind a két ferihegyi terminálról – mert erre az időszakra az egyes terminál is meg lesz nyitva bizonyos repülőgépek számára – fogunk közvetlen buszjáratokat indítani az Arsenal-, illetve a PSG-szurkolók találkozói pontjára. Ezeket a buszjáratokat mérkőzésjeggyel lehet majd igénybe venni, illetve a többi budapesti közösségi közlekedési eszközt is ezen a napon a mérkőzésjeggyel rendelkező szurkolók igénybe tudják majd venni” – sorolta Kovács Bendegúz, hozzátéve, hogy meccsjeggyel a dedikált szurkolói buszokon kívül a „sima” közösségi közlekedési járatokat is ingyen vehetik igénybe a meccs napján, illetve a meccset megelőző és az utána következő napon. Becslésük szerint ez maximum 30-40 ezer embert jelent.

„Budapesten egy nap több mint 3 millió utazást bonyolítunk le. Természetesen a stadion környékén, illetve szurkolói zónák környékén azért lehet számítani kisebb zsúfoltságra, de városi szinten könnyen el fogja bírni a közösségi közlekedési rendszerünk ezt a terhelést. És azért beszélek sokat a közösségi közlekedésről, mert mindenkinek nagyon erősen és határozottan azt ajánljuk, hogy vagy gyalog, vagy közösségi közlekedéssel közelítse meg mind a meccs helyszínét, mind a szurkolói zónákat. Lehetőség szerint az autós közlekedéssel ne számoljanak ezeken a területeken. Illetve a meccs iránt érdeklődő budapestieknek is azt ajánljuk, hogy ha tehetik a szurkolói zónákat, illetve a Puskás Stadion környékét, amennyiben nem mennek a meccsre és van rá lehetőségük, akkor autóval kerüljék el ezekben az időszakokban, mert nagy zsúfoltságra lehet majd számítani” – ajánlotta a BKK szóvivője.

Konkrét lezárásokra is kell készülniük a budapestieknek, például

a Puskás-stadion környékén egész tág körben várhatóak majd közúti zárások.

A pontos információk azok a BKK Info oldalán valós időben elérhetőek lesznek – ígérte Kovács Bendegúz.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.