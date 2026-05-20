A tervezettnél korábban tér haza Magyar Péter

Magyar Péter váratlanul lemondta részvételét az idén 30 éves Wachaui Európa-fórum csütörtöki programján, sűrű hazai teendőire hivatkozva – írja a Die Presse híradása nyomán a hvg.hu.

Vagyis a miniszterelnök a tervezettnél előbb hazatér a bécsi tárgyalásokról, holott a rendezvényen ő lett volna a díszvendég. Így viszont nem találkozik az Osztrák Gazdasági Kamara képviselőivel.

Magyar Péter előbb tárgyalóasztalhoz ül Christian Stocker kancellárral, majd munkaebéden hallgatja meg a Magyarországon jelenlévő olyan vezető osztrák cégek vezéreit, mint a Spar, az Erste, a Raiffeisen, az Uniqa, az ÖBB Railcargo, valamint a Leier építőanyag-gyártó.

Itt nagy valószínűséggel szóba kerül majd a különadó, amiről nem biztos, hogy az új politikai vezetés lemondhat az osztrák lap szerint. Hozzáteszik, a magyar kormányfőt Alexander Van der Bellen államfő is fogadja.

Mint írják, az út előkészítése kaotikus volt, folyamatosan módosult a program. Magyar részről először tudatosan kihagyták a napirendből Szilágyiné Bátorfi Edit bécsi magyar nagykövetet, a Die Presse szerint bizalmatlanság miatt. Ebben közrejátszhat az is, hogy Orbán Anita külügyminiszter kabinetfőnökét, Bán Jankát nemrég hazarendelték a bécsi képviseletről, mert az egyetemen kapcsolatban állt Magyar Péterrel, ami megbízhatatlanná tette az előző kormányzat szemében.

A bécsi nagykövet egyelőre marad, de varsói kollégája leváltásával megkezdődött a leszámolás, illetve a visszatérés. Számítani lehet arra, hogy újból fontos pozíciót kaphat a korábbi bécsi első beosztott, Bóta Zsolt. Őt azért bocsátották el Szijjártó Péter idején, mert kapcsolatban állt bizonyos újságírókkal. Úgy hírlik, államtitkár is lehet belőle – írja a lap.

Magyar Péter angolul beszélt volna az Európa-fórumon Magyarország és az EU viszonyáról, ebben szót ejtett volna az Európai Unió és Oroszország kapcsolatáról is. Előadása címe „Európa fellélegzik, Magyarország új fejezetet ír az Orbán-korszak után” lett volna.