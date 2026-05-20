ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.89
usd:
312.22
bux:
131087.94
2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke a párt egész napos rendszerváltó népünnepély elnevezésû rendezvényén az Országház elõtti Kossuth Lajos téren az új Országgyûlés alakuló ülésének napján, 2026. május 9-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

A tervezettnél korábban tér haza Magyar Péter

Infostart

A miniszterelnök lett volna a díszvendég a Wachaui Európa-fórum csütörtöki napján, ám sajtóértesülések szerint túlságosan kaotikus volt az út előkészítése.

Magyar Péter váratlanul lemondta részvételét az idén 30 éves Wachaui Európa-fórum csütörtöki programján, sűrű hazai teendőire hivatkozva – írja a Die Presse híradása nyomán a hvg.hu.

Vagyis a miniszterelnök a tervezettnél előbb hazatér a bécsi tárgyalásokról, holott a rendezvényen ő lett volna a díszvendég. Így viszont nem találkozik az Osztrák Gazdasági Kamara képviselőivel.

Magyar Péter előbb tárgyalóasztalhoz ül Christian Stocker kancellárral, majd munkaebéden hallgatja meg a Magyarországon jelenlévő olyan vezető osztrák cégek vezéreit, mint a Spar, az Erste, a Raiffeisen, az Uniqa, az ÖBB Railcargo, valamint a Leier építőanyag-gyártó.

Itt nagy valószínűséggel szóba kerül majd a különadó, amiről nem biztos, hogy az új politikai vezetés lemondhat az osztrák lap szerint. Hozzáteszik, a magyar kormányfőt Alexander Van der Bellen államfő is fogadja.

Mint írják, az út előkészítése kaotikus volt, folyamatosan módosult a program. Magyar részről először tudatosan kihagyták a napirendből Szilágyiné Bátorfi Edit bécsi magyar nagykövetet, a Die Presse szerint bizalmatlanság miatt. Ebben közrejátszhat az is, hogy Orbán Anita külügyminiszter kabinetfőnökét, Bán Jankát nemrég hazarendelték a bécsi képviseletről, mert az egyetemen kapcsolatban állt Magyar Péterrel, ami megbízhatatlanná tette az előző kormányzat szemében.

A bécsi nagykövet egyelőre marad, de varsói kollégája leváltásával megkezdődött a leszámolás, illetve a visszatérés. Számítani lehet arra, hogy újból fontos pozíciót kaphat a korábbi bécsi első beosztott, Bóta Zsolt. Őt azért bocsátották el Szijjártó Péter idején, mert kapcsolatban állt bizonyos újságírókkal. Úgy hírlik, államtitkár is lehet belőle – írja a lap.

Magyar Péter angolul beszélt volna az Európa-fórumon Magyarország és az EU viszonyáról, ebben szót ejtett volna az Európai Unió és Oroszország kapcsolatáról is. Előadása címe „Európa fellélegzik, Magyarország új fejezetet ír az Orbán-korszak után” lett volna.

Kezdőlap    Belföld    A tervezettnél korábban tér haza Magyar Péter

ausztria

lemondás

program

miniszterelnök

díszvendég

magyar péter

európa-fórum

wachau

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A BL-döntő a budapesti reptérnek is óriási kihívás lesz, de felkészültek – fontos tudnivalók

A BL-döntő a budapesti reptérnek is óriási kihívás lesz, de felkészültek – fontos tudnivalók
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér felkészült a jövő szombati labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőre, amelynek Budapest a házigazdája. Jövő pénteken, szombaton és vasárnap az 1-es terminál fogadja majd a Londonba induló és onnan érkező Wizzair-járatok többségét – számolt be az InfoRádióban Valentínyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese.
 

Nemcsak olyanok jönnek, akik be akarnak jutni a Puskás Arénába – MLSZ-figyelmeztetések

Elemző: az szja-kedvezmények lökték meg a béremelkedés ütemét tavasszal

Elemző: az szja-kedvezmények lökték meg a béremelkedés ütemét tavasszal

A nettó 546 ezer forintos átlagbérnél az ország harmada keres jobban, a magyarok kétharmada rosszabbul. Erre is felhívta a figyelmet a KSH legfrissebb keresetadatai mentén Hornyák József, a Portfolio elemzője, aki szerint ezért érdemes figyelni a medián bért is: az nettó 432 ezer forint, ennél a magyarok fele keres többet, a fele kevesebbet. Az éves növekmény kulcsa az adókedvezmény volt.
 

Nettó 432 100 forintnál az ország fele többet keres, a fele kevesebbet

GKI: a termelékenységnek kéne javulnia Magyarországon a bérfelzárkóztatáshoz

VIDEÓ
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.20. szerda, 18:00
Horn Gábor
a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: új nemzetközi szövetségest szerzett Magyar Péter, fontos bejelentések érkeznek

Tisza-kormány: új nemzetközi szövetségest szerzett Magyar Péter, fontos bejelentések érkeznek

Magyar Péter miniszterelnök lengyelországi diplomáciai körútjának második napján Donald Tusk lengyel kormányfővel tárgyal, miközben Orbán Anita külügyminiszter Radosław Sikorskival egyeztetett. A nap a lengyel-magyar barátság szimbolikus gesztusával, Henryk Sławik és idősebb Antall József varsói szobrának megkoszorúzásával indult, majd a tárgyalásokon szóba került a visegrádi együttműködés megújítása, a régió európai szerepének erősítése, az orosz energiahordozóktól való függés csökkentése, valamint az uniós források hazahozatalának lengyel példája is. Közben online formában megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések is, amelyek középpontjában a kétoldalú kapcsolatok újraépítése és a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezése áll. A kormányzati lépések legfontosabb szerdai fejleményeit percről percre követjük.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pánikol Európa legerősebb hatalma, kártyavárként omolhat össze a legnagyobb húzóágazata

Pánikol Európa legerősebb hatalma, kártyavárként omolhat össze a legnagyobb húzóágazata

Németország exportorientált gazdasága különösen sérülékeny egy olyan világban, ahol a nagyhatalmak egyre inkább protekcionista politikát folytatnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Xi basks in spotlight as he hosts Putin days after Trump

Xi basks in spotlight as he hosts Putin days after Trump

Two presidential visits days apart is how Xi Jinping wants the world to see him: talking to everyone, tied to no-one.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 20. 15:56
Ókovács Szilveszter azonnali felfüggesztését kérik Tarr Zoltántól
2026. május 20. 15:44
A BL-döntő a budapesti reptérnek is óriási kihívás lesz, de felkészültek – fontos tudnivalók
×
×