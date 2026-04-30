ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.83
usd:
311.78
bux:
134746.64
2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Emelkedő grafikon elmosódott eurószimbólummal a háttérben; kereskedelmi, pénzügyi, gazdasági koncepció.
Nyitókép: peshkov/Getty Images

Mennyit ér Európában egy jó GDP-eredmény?

Infostart

Nincs garancia arra, hogy kitart egy lendület. Az EU-s tagállamok eltérő gazdasági teljesítménye pedig nehéz dilemmát jelent az eurózónának.

Lassult az eurózóna és az Európai Unió tagországainak reálgazdasági növekedése 2026 első negyedévében, derült ki az Eurostat előzetes adataiból. Magyarország pozíciója 2026 első három hónapjában sokat javult, ez azonban főleg a kormányzat választások előtti gazdaságélénkítő intézkedéseinek köszönhető – írja a Portfolio.

Az Eurostat adataiból jól látszik egyébként, hogy 2025 végéhez képest a megugró külkereskedelmi és gazdasági bizonytalanság érdemben lassította a kontinens országainak növekedését. Erre a február végén kitörő iráni háború és energiaválság még egy lapáttal rátett – olvasható a cikkben.

Mint fogalmaznak, nem meglepő, hogy az eurózóna országainak átlagos reál GDP-növekedése 2026 első három hónapjában havi alapon 0,1 százalékra lassult a 2025 végi 0,2 százalékról. Az Európai Unió tagországaiban negyedéves alapon 0,1 százalékos, éves alapon pedig 1,0 százalékos volt a bővülés.

Kontinensünk legtöbb országában lassuló gazdasági növekedést mutatnak a friss adatok, a legnagyobb kivételt Spanyolország, Finnország, illetve a negyedéves alapon 0,8 százalékos bővülést felmutató Magyarország jelenti. Ez egyelőre a rangsor második helyére elegendő. Megemlítik, hogy Finnország 0,9 százalékos negyedéves bővülést regisztrált.

A legnagyobb visszaesést Írország gazdasága produkálta, negyedéves alapon 2 százalékot. Mindazonáltal ezek a GDP-adatok a külföldi multinacionális nagyvállalatok erős jelenléte miatt torzítottak, nem az ország valós belföldi teljesítményét tükrözik – írják a cikkben.

Hozzáteszik, hogy éves szinten pedig a 2026-os év első negyedévében Spanyolország gazdasága hozta a legnagyobb növekedést, 2,7 százalékkal. Utána Portugália következik 2,3 százalékkal, majd Litvánia 2,1 százalékkal. Magyarország a lista ötödik helyét kapja meg 1,7 százalékos növekedésével.

Mindeközben a lassú növekedési dinamikáért főleg Franciaország és Németország felelős. A francia GDP 2026 elején változatlan maradt 2025 utolsó három hónapjával összevetve, ez elmarad az elemzői 0,2 százalékos várakozástól. Németországban pedig a kormányzat gazdaságélénkítő programját gyakorlatilag elsöpri az energiaválság – fogalmaz a Portfolio cikke. Ott a GDP 0,3 százalékkal bővült negyedéves, illetve éves alapon is.

Hozzáteszik, ezek az adatok jól mutatják az EKB dilemmáját. A német adatok alapján kamatvágásra lenne szükség, a francia adatok ezt megtiltják. A spanyol adat láttán pedig arra juthatunk, hogy nem létezik átlagos eurózónabeli ország, teljesen eltérően csapódik le az iráni háborúból érkező energiasokk.

Kezdőlap    Gazdaság    Mennyit ér Európában egy jó GDP-eredmény?

gazdaság

gdp

növekedés

Súlyos eurómilliárdok égtek el hetek alatt – és ez még csak a kezdet?
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
"Lesz egy fontos alapelv" – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

inforadio
ARÉNA
2026.04.30. csütörtök, 18:00
Nagy Zoltán Zsolt
a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt az EKB kamatdöntése!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Golders Green stabbing suspect had been referred to government's counter-extremism programme

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×