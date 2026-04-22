Goh Miah Kiat, a piacvezető óvszergyártó Karex vezérigazgatója szerint a vállalat akár 30 százalékkal is megemelheti az árait – írja a BBC híradása nyomán a Telex.

A malajziai cég több mint 5 milliárd óvszert gyárt évente, és olyan más márkáknak is beszállít, mint a Durex vagy a Trojan, illetve állami egészségügyi rendszereknek, például az Egyesült Királyságnak.

A drágulás oka, hogy az Irán és az Egyesült Államok, illetve Izrael közötti konfliktus súlyosan megzavarta a globális energiaellátást. Az iráni fenyegetések miatt gyakorlatilag megbénult a Hormuzi-szoros, ahol normál esetben a világ kőolaj- és LNG-szállításának mintegy ötöde halad át.

A konfliktus hatására nem csak az energiaárak, hanem

az alapanyagok is drágultak, amiket az óvszerek gyártásához használnak.

A Karex például kőolajszármazékokra épít, például ilyen az ammónia (a latex tartósításához) és a szilikonalapú síkosítók. A cég szerint a gyártási költségek meredeken emelkedtek, miközben a szállítás drágább és lassabb lett.