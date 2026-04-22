2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
Egy női kéz egy kibontott óvszert mutat a kamerának.
Nyitókép: Pexels

Már a szerelmi életünkre is hatással lehet az iráni háború

Infostart

A világ legnagyobb óvszergyártója bejelentette, hogy közel harmadával is megemelkedhetnek az árai a közel-keleti konfliktus miatt, ami az energiaárak elszabadulását és alapanyaghiányt okozott.

Goh Miah Kiat, a piacvezető óvszergyártó Karex vezérigazgatója szerint a vállalat akár 30 százalékkal is megemelheti az árait – írja a BBC híradása nyomán a Telex.

A malajziai cég több mint 5 milliárd óvszert gyárt évente, és olyan más márkáknak is beszállít, mint a Durex vagy a Trojan, illetve állami egészségügyi rendszereknek, például az Egyesült Királyságnak.

A drágulás oka, hogy az Irán és az Egyesült Államok, illetve Izrael közötti konfliktus súlyosan megzavarta a globális energiaellátást. Az iráni fenyegetések miatt gyakorlatilag megbénult a Hormuzi-szoros, ahol normál esetben a világ kőolaj- és LNG-szállításának mintegy ötöde halad át.

A konfliktus hatására nem csak az energiaárak, hanem

az alapanyagok is drágultak, amiket az óvszerek gyártásához használnak.

A Karex például kőolajszármazékokra épít, például ilyen az ammónia (a latex tartósításához) és a szilikonalapú síkosítók. A cég szerint a gyártási költségek meredeken emelkedtek, miközben a szállítás drágább és lassabb lett.

közel-kelet

műanyag

óvszer

hiány

drágulás

hormuzi-szoros

olajszállítás

iráni háború

Egyeztetés Magyar Péterrel: a pedagóguskar elnöke szerint pontosan meg kell határozni az oktatás céljait
A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint a leendő miniszterelnök nyitottan állt az iskolaigazgatókhoz a keddi egyeztetésen. Horváth Péter, aki egyben a győri Révai Miklós Gimnázium és Kollégium igazgatója, és ott volt a megbeszélésen, azt mondta, nem tettek javaslatot az oktatási miniszter személyére, de bízik benne, hogy a leendő tárcavezető kikéri a szakma véleményét, és a tanulókat helyezi a középpontba.
 

Ruff Bálint lesz a leendő Tisza-kormány kancelláriaminisztere, Lőrincz Viktória a terület- és vidékfejlesztési miniszter.

Pletser Tamás: a kerozin drágulása keresztülhúzhatja a nyaralási terveket

Amíg fenntartják a védett árat, addig kialakulhat üzemanyaghiány Magyarországon – mondta az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője az InfoRádió Aréna című műsorában. Hozzátette: Európa még nem igazán érzi a Hormuzi-szoros lezárásának hatását, de ez hamar megváltozhat.
 

2026.04.23. csütörtök, 18:00
Szabó Norton
fizikus, csillagász
Szijjártó Péter élő adásban reagált a Tisza Párt győzelmére

Szijjártó Péter a Telexnek ad videós interjút, amelyről élőben tudósítunk.

Váratlan fél lépett fel az orosz-ukrán háborúban: ennek a katonai nagyhatalomnak a vezetője békítené ki a feleket

Erdogan azt az elvárását is megfogalmazta, hogy a NATO európai tagországai vállaljanak több felelősséget a transzatlanti biztonság szavatolásában

Iran says reopening Strait of Hormuz 'impossible' if US blockade continues

Iran's top negotiator posted his message after Iran seized two cargo ships in the Strait of Hormuz - including the Epaminondas, pictured above.

2026. április 22. 18:37
