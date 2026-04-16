INFORÁDIÓ - ÉLŐ
2026. április 16. csütörtök Csongor
Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója beszédet mond a vállalat új székháza, a Kopaszi-gát mellett épült Mol Campus megnyitóján Budapesten, 2022. december 8-án. A 143 méter magas, nettó 86 ezer négyzetméter alapterületű épületben 2500 ember fog dolgozni.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Magyar Péter ma fogadja a Mol vezetőjét

A jövendő miniszterelnök Hernádi Zsolttól többek között tájékoztatást vár az ország üzemanyag-biztonságáról is.

„Ma fogadom Hernádi Zsoltot. Tájékoztatást kérek tőle hazánk üzemanyagellátás-biztonsága kapcsán. Elvárom, hogy a Mol ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot az MCC-nek” – írta Magyar Péter, a választásokat megnyerő Tisza Párt jövendő miniszterelnöke a Facebook-oldalán.

Magyar Péter az elmúlt napokban többször is azt mondta, hogy az állam ezután nem fogja finanszírozni a Mathias Corvinus Collegiumot (MCC) és az intézményeit. A Tisza Párt programjában az is szerepel, hogy hatalomra kerülésük esetén visszavennék az MCC-nek juttatott állami vagyont, így a Mol-részvényeket.

A Mol csoport április 10-i éves közgyűlésén döntöttek arról, hogy a cég 241 milliárd forint osztalékot fizet ki a részvényeseknek.

A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának támogatásáról szóló törvény szerint a Mol Nyrt. és a Richter Gedeon Nyrt. részvényállományának 10-10 százaléka kezeli az MCC, amelynek kuratóriumi elnöke Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Az MCC honlapján olvasható tájékoztatás szerint „a részvények hozamából és a költségvetéstől kapott egyéb forrásokból a kárpát-medencei magyarság javát szolgáló, az egész nemzet számára hasznos, közösségi szempontból előremutató tehetséggondozási tevékenységét fogja az MCC még színvonalasabbá és még több fiatal számára elérhetővé tenni”.

A szerkesztő megjegyzése: az InfoRádió/Infostart tulajdonosa 75 százalékban a Mathias Corvinus Collegium (MCC).

Érdemes az euróbevezetésre tett ígéretet komolyan venni, de nem lesz egyszerű a folyamat – elemzők az Arénában

A magyar társadalom támogatja az euró bevezetését, ami 4-6 éves projekt lehet – vélekedett az InfoRádió Aréna című műsorában Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője. Madár István, a Portfolio vezető elemzője szerint az euróbevezetési program meghirdetése már önmagában előnyt jelent egy gazdaságpolitika számára a kamatok csökkenésén, az árfolyam stabilitásán keresztül.
 

Koszt és kvártély a felnőtt gyerekednek? A szakértők szerint ezt a dolgot azonnal tisztázni kell, mielőtt nagy baj lesz

A Z generációs fiatalok többsége továbbra is a szüleire támaszkodik anyagilag, legyen szó készpénzről, lakhatásról vagy egyéb segítségnyújtásról, a Wells Fargo friss felmérése szerint. Mindez már a szülők pénzügyi helyzetét is jelentősen megterheli, a szakértők ezért arra figyelmeztetnek, hogy a családon belüli anyagi támogatást tudatosan érdemes kezelni - számolt be a CNBC.

Megszólalt az egyház a Tisza Párt leendő miniszteréről: komoly fordulat jöhet a magyar oktatásban, mindenki csak nyerne

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye szóvivője szerint az ország és az oktatás is nyerne Rubovszky Rita oktatási miniszteri kinevezésével.

US defence secretary warns Iran to 'choose wisely' as he gives update on war

In a press conference at the Pentagon, Pete Hegseth says the US has the forces to restart combat operations in Iran if it doesn't agree to a deal.

