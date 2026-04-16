Magyar Péter ma fogadja a Mol vezetőjét

„Ma fogadom Hernádi Zsoltot. Tájékoztatást kérek tőle hazánk üzemanyagellátás-biztonsága kapcsán. Elvárom, hogy a Mol ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot az MCC-nek” – írta Magyar Péter, a választásokat megnyerő Tisza Párt jövendő miniszterelnöke a Facebook-oldalán.

Magyar Péter az elmúlt napokban többször is azt mondta, hogy az állam ezután nem fogja finanszírozni a Mathias Corvinus Collegiumot (MCC) és az intézményeit. A Tisza Párt programjában az is szerepel, hogy hatalomra kerülésük esetén visszavennék az MCC-nek juttatott állami vagyont, így a Mol-részvényeket.

A Mol csoport április 10-i éves közgyűlésén döntöttek arról, hogy a cég 241 milliárd forint osztalékot fizet ki a részvényeseknek.

A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának támogatásáról szóló törvény szerint a Mol Nyrt. és a Richter Gedeon Nyrt. részvényállományának 10-10 százaléka kezeli az MCC, amelynek kuratóriumi elnöke Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Az MCC honlapján olvasható tájékoztatás szerint „a részvények hozamából és a költségvetéstől kapott egyéb forrásokból a kárpát-medencei magyarság javát szolgáló, az egész nemzet számára hasznos, közösségi szempontból előremutató tehetséggondozási tevékenységét fogja az MCC még színvonalasabbá és még több fiatal számára elérhetővé tenni”.

A szerkesztő megjegyzése: az InfoRádió/Infostart tulajdonosa 75 százalékban a Mathias Corvinus Collegium (MCC).