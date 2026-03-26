Nagyobb lehet a baj az orosz olajexporttal, mint eddig gondolták

Az orosz kormány az üzemanyag-export újbóli korlátozását fontolgatja, hivatalosan a belföldi árak megfékezése érdekében. A háttérben azonban nem klasszikus piaci beavatkozás, hanem az exportinfrastruktúra súlyos sérülése állhat: a becslések szerint az ország olajkiviteli kapacitásának mintegy 40 százaléka jelenleg alkalmatlan szállításra, nagyrészt ukrán támadások következtében – írja az Interfax híradása nyomán a Portfolio.

A Kreml azzal érvel, hogy a globális energiapiaci feszültségek – különösen a közel-keleti konfliktus és az ebből fakadó áremelkedés – közvetlenül begyűrűznek az orosz piacra is. A cél tehát deklaráltan az, hogy a hatóságok megakadályozzák az üzemanyagárak elszabadulását, és stabil ellátást biztosítsanak a hazai fogyasztók számára. A tervek szerint ez akár egy teljes negyedévre is szólhat.

Másfelől viszont a fizikai infrastruktúra állapota árnyalja a képet: az elmúlt napokban több jelentős orosz olajexport-létesítmény is támadás alá került. Különösen látványos az Uszt-Luga terminál esete (Oroszország egyik legnagyobb olajexport terminálja), ahol egy ukrán dróntámadás után napokig tartó, intenzív tűz pusztított. És ez nem egyedi eset, ugyanis az orosz export-infrastruktúra – kikötők, vezetékek, finomítók – intenzív ukrán támadás alatt áll az elmúlt időszakban.

A Reuters számításai szerint Oroszország olajexport-kapacitásának mintegy 40 százaléka korlátozottan vagy egyáltalán nem működik. Ez nagyságrendileg napi 2 millió hordónyi exportlehetőség ideiglenes eltűnését jelenti a piacról. Az érintett infrastruktúrák között szerepelnek a balti-tengeri kikötők, a Fekete-tengeri exportcsomópontok, valamint a Barátság kőolajvezeték is.

Moszkva továbbra is hangsúlyozza, hogy képes teljesíteni a szerződésekben vállalt kötelezettségeit, ahogyan a belföldi ellátást is, de a fizikai nehézségek egyre nyilvánvalóbbak. A nyugati exportútvonalak sérülése miatt az ország kénytelen az ázsiai piacok felé terelni a szállításokat, ám ezek kapacitása korlátozott, így nem képesek teljes mértékben kiváltani a kieső volumeneket.