2026. március 26. csütörtök Emánuel
Orosz olajtározó tartályok egy domb tetején.
Nyitókép: Unsplash

Nagyobb lehet a baj az orosz olajexporttal, mint eddig gondolták

Infostart

A Kreml fontolgatja, hogy újból bevezeti az üzemanyag-export korlátozását, ám ez nem feltétlenül jelent piaci beavatkozást, ugyanis a szállító-infrastruktúra jelentős része üzemképtelen lehet a dróncsapások miatt.

Az orosz kormány az üzemanyag-export újbóli korlátozását fontolgatja, hivatalosan a belföldi árak megfékezése érdekében. A háttérben azonban nem klasszikus piaci beavatkozás, hanem az exportinfrastruktúra súlyos sérülése állhat: a becslések szerint az ország olajkiviteli kapacitásának mintegy 40 százaléka jelenleg alkalmatlan szállításra, nagyrészt ukrán támadások következtében – írja az Interfax híradása nyomán a Portfolio.

A Kreml azzal érvel, hogy a globális energiapiaci feszültségek – különösen a közel-keleti konfliktus és az ebből fakadó áremelkedés – közvetlenül begyűrűznek az orosz piacra is. A cél tehát deklaráltan az, hogy a hatóságok megakadályozzák az üzemanyagárak elszabadulását, és stabil ellátást biztosítsanak a hazai fogyasztók számára. A tervek szerint ez akár egy teljes negyedévre is szólhat.

Másfelől viszont a fizikai infrastruktúra állapota árnyalja a képet: az elmúlt napokban több jelentős orosz olajexport-létesítmény is támadás alá került. Különösen látványos az Uszt-Luga terminál esete (Oroszország egyik legnagyobb olajexport terminálja), ahol egy ukrán dróntámadás után napokig tartó, intenzív tűz pusztított. És ez nem egyedi eset, ugyanis az orosz export-infrastruktúra – kikötők, vezetékek, finomítók – intenzív ukrán támadás alatt áll az elmúlt időszakban.

A Reuters számításai szerint Oroszország olajexport-kapacitásának mintegy 40 százaléka korlátozottan vagy egyáltalán nem működik. Ez nagyságrendileg napi 2 millió hordónyi exportlehetőség ideiglenes eltűnését jelenti a piacról. Az érintett infrastruktúrák között szerepelnek a balti-tengeri kikötők, a Fekete-tengeri exportcsomópontok, valamint a Barátság kőolajvezeték is.

Moszkva továbbra is hangsúlyozza, hogy képes teljesíteni a szerződésekben vállalt kötelezettségeit, ahogyan a belföldi ellátást is, de a fizikai nehézségek egyre nyilvánvalóbbak. A nyugati exportútvonalak sérülése miatt az ország kénytelen az ázsiai piacok felé terelni a szállításokat, ám ezek kapacitása korlátozott, így nem képesek teljes mértékben kiváltani a kieső volumeneket.

oroszország

dróntámadás

kereskedelem

korlátozás

olaj

infrastruktúra

szállítás

orosz-ukrán háború

Csatatér: az átalakított Pest vármegyei 3-as körzetben nagyon szoros küzdelem várható

Csatatér: az átalakított Pest vármegyei 3-as körzetben nagyon szoros küzdelem várható
Bonyolult küzdelem várható az országgyűlési választásokon a 2022-ben egyik legszorosabb eredményű, az immár Pest vármegyei 3-as egyéni választókerület néven futó budai agglomerációs körzetben. Sok új település bekerült, néhány pedig kikerült a Pilisvörösvár központú, de Zsámbékot, Pátyot, Ürömöt, Budakalászt és Solymárt is tartalmazó választókerületbe. Az előzetes latolgatások szerint a Tisza jelöltje, Bujdosó Andrea Anna lehet az esélyes kihívója Menczer Tamás jelenlegi képviselőnek, a Fidesz kommunikációs igazgatójának.
Itt a menetrend – megvan, mikor áll le a gázszállítás Magyarországról Ukrajnába

Itt a menetrend – megvan, mikor áll le a gázszállítás Magyarországról Ukrajnába

Orbán Viktor szerdán jelentette be, hogy Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló földgázszállításokat. A kormányülésen bemutatott előterjesztés este megjelent a Magyar Közlönyben.
 

Bejelentette a lengyel kormányfő: benzinár-korlátozást vezetnének be

Bejelentette a lengyel kormányfő: benzinár-korlátozást vezetnének be

Az uniós jogszabályokban meghatározott minimumra csökkentené a lengyel kormány az üzemanyagárak jövedéki adóját és áfáját, és kötelező ársapkát vezetne be - jelentette be csütörtöki sajtóértekezletén Donald Tusk.

Közeleg a legvégső amerikai támadás Irán ellen: ez mindent végleg eldönthet

Közeleg a legvégső amerikai támadás Irán ellen: ez mindent végleg eldönthet

A Pentagon tervei között stratégiai szigetek és olajszállító hajók elfoglalása, valamint nukleáris létesítmények bombázása is szerepel.

Iran has 'legal right' to control Strait of Hormuz, official tells state media, as Israel kills navy chief

Iran has 'legal right' to control Strait of Hormuz, official tells state media, as Israel kills navy chief

The strait, one of the world's busiest oil shipping channels, has been effectively blocked by Iran since the outbreak of the war last month.

2026. március 26. 09:45
Több négyzetkilométeres gigagyárat épített Kínában a BASF
2026. március 26. 09:12
KSH: februárban nőtt a vendégek és a vendégéjszakák száma is
