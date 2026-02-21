Komoly online segítség az egyéni kisvállalkozóknak

Az egyéni vállalkozók február 19-től a Webes Ügysegéd helyett a NAV Ügyfélportálján intézhetik tevékenységüket érintő bejelentéseiket. A változás minden egyéni vállalkozót érint. A több mint 600 ezer magyarországi egyéni vállalkozó hivatalos ügyintézéseiben rendszeresen használja a NAV felületeit. A felkészülés és a zökkenőmentes átállás érdekében március 1-ig még a régi felület, a Webes Ügysegéd is elérhető lesz.

A március 1-ig tartó időszakban mindkét elérhetőségen lehet ügyet intézni. A bevezetés újabb lépcsőjeként, március 2-től a Webes Ügysegéd Vállalkozói Moduljával új bejelentés már nem nyújtható be, és ettől az időponttól már csak az ÜPO-s felület szolgál az ügyintézésre - emelte ki a NAV.

Az új ügysegéd egyszerűbb, gyorsabb, és könnyebben használható, a NAV-honlapról is könnyen elérhető, okostelefonra optimalizált felület. Jelentős előrelépés az is, hogy

az új oldalon a vállalkozó képviselője, meghatalmazottja teljeskörűen intézheti a vállalkozással kapcsolatos ügyeket, bejelentéseket,

ha van az UJEGYKE-n bejelentett meghatalmazása az Egyéni vállalkozói nyilvántartással kapcsolatos ügyekre.

Az intézhető ügykörök, a bejelenthető adatok, valamint a választható és kötelező nyilatkozatok köre nem változik. Az Ügysegéddel továbbra is igényelhető hiteles igazolás az egyéni vállalkozás adatairól - fűzte hozzá a NAV.