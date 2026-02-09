ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.1
usd:
317.34
bux:
129572.87
2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nagy mennyiségű csempészcigarettát és vágott dohányt, valamint kábítószert találtak egy 52 éves Bács-Kiskun vármegyei férfi garázsában a pénzügyőrök – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Nyitókép: NAV

Talán ha nem kezd menekülni, meg is úszta volna – videó

Infostart / MTI

Nagy mennyiségű csempészcigarettát és vágott dohányt, valamint kábítószert találtak egy 52 éves Bács-Kiskun vármegyei férfi garázsában a pénzügyőrök – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A közlemény szerint a pénzügyőrök közterületen végeztek ellenőrzést, amikor egy garázssoron észrevettek egy férfit, aki a járőrautó láttán azonnal kocsiba pattant és elhajtott. A NAV munkatársai a következő utcasarkon megállították a járművet, a sofőrt pedig visszakísérték a garázshoz.

Az épület padlóján fekete szemeteszsákokban több mint 22 kilogramm vágott dohány és 5245 doboz magyar zárjegy nélküli cigaretta hevert, de találtak ott mintegy 900 gramm kábítószergyanús port és 4 kilogramm szárított növényi törmeléket is.

A járőrök értesítették a rendőrség munkatársait, akik az 52 éves férfit előállították, a kábítószert pedig lefoglalták.

A NAV költségvetési csalás és jövedékkel visszaélés elősegítése bűncselekmény miatt indított eljárást - áll a közleményben.

Kezdőlap    Bűnügyek    Talán ha nem kezd menekülni, meg is úszta volna – videó

nav

cigaretta

dohány

csempész

csempészáru

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzők: Orbán Viktor kockázatos időszakra számít, a Tisza programjában nehezen megvalósítható pontok is vannak

Elemzők: Orbán Viktor kockázatos időszakra számít, a Tisza programjában nehezen megvalósítható pontok is vannak
Szombaton újabb háborúellenes gyűlést tartottak a Digitális Polgári Körök, ezúttal Szombathely volt a helyszín, ahol ismét beszédet mondott a miniszterelnök. Aznap Magyar Péter bemutatta a Tisza Párt Működő és emberséges Magyarország című programját. A kormányfő beszédét és az ellenzéki párt programismertetőjét Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője, valamint Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke értékelte.
VIDEÓ
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sikkasztás gyanújával hallgatták ki a Bászna képviselőjét

Sikkasztás gyanújával hallgatták ki a Bászna képviselőjét

Sikkasztás gyanújával hallgatták ki hétfőn a rendőrök a Bászna Gabona Zrt. képviselőjét. A kelet-magyarországi gabonakereskedő cégnél többmilliárd forintos hiány és jelentős készleteltűnés miatt indult nyomozás, amely gazdák, vevők és hitelezők széles körét érinti - írja a Telex.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetesen komikus fegyvert mutatott be az orosz hadsereg: kétséges, működik-e egyáltalán

Döbbenetesen komikus fegyvert mutatott be az orosz hadsereg: kétséges, működik-e egyáltalán

Az orosz hadsereg újabb kísérleti megoldással próbálkozik az ukrán drónok kivédésére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hong Kong pro-democracy tycoon Jimmy Lai gets 20 years' jail

Hong Kong pro-democracy tycoon Jimmy Lai gets 20 years' jail

Lai's supporters say this amounts to a death sentence, but authorities say it demonstrates the rule of law.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 9. 10:18
Tudta, hogy csak 14 éves a lány, mégis fizetett érte
2026. február 9. 10:06
Dühében ököllel törte össze a dohánybolt pultján az üveget
×
×
×
×