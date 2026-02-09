Talán ha nem kezd menekülni, meg is úszta volna – videó

A közlemény szerint a pénzügyőrök közterületen végeztek ellenőrzést, amikor egy garázssoron észrevettek egy férfit, aki a járőrautó láttán azonnal kocsiba pattant és elhajtott. A NAV munkatársai a következő utcasarkon megállították a járművet, a sofőrt pedig visszakísérték a garázshoz.

Az épület padlóján fekete szemeteszsákokban több mint 22 kilogramm vágott dohány és 5245 doboz magyar zárjegy nélküli cigaretta hevert, de találtak ott mintegy 900 gramm kábítószergyanús port és 4 kilogramm szárított növényi törmeléket is.

A járőrök értesítették a rendőrség munkatársait, akik az 52 éves férfit előállították, a kábítószert pedig lefoglalták.

A NAV költségvetési csalás és jövedékkel visszaélés elősegítése bűncselekmény miatt indított eljárást - áll a közleményben.