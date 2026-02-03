ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.53
usd:
322.07
bux:
130324.01
2026. február 3. kedd Balázs
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Áfacsaló autókereskedőre csapott le a NAV, le is foglalt két tucat autót

Infostart / MTI

A fővárosi használtautó-kereskedő és társai különbözeti adózással értékesített külföldről behozott gépjárműveket, most azonban több mint száznegyven millió forintnyi autót foglaltak le tőlük a pénzügyőrök.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) huszonöt gépjárművet foglalt le csaknem 144 millió forint értékben, valamint bankszámlákat zárolt és követeléseket is lefoglalt egy budapesti használtautó-kereskedésnél áfacsalás miatt.

A NAV azt közölte kedden, hogy a vállalkozás és két beszállítója használt gépjárműveket szerzett be más uniós tagállamból az általános áfaszabályok szerint, de azokat belföldön jogtalanul különbözeti adózással értékesítette, ezzel jelentős összegű áfát elcsalva.

A vevőktől érkező foglalók sem a céghez, hanem az ügyvezető magánszámlájára érkeztek.

Kezdőlap    Bűnügyek    Áfacsaló autókereskedőre csapott le a NAV, le is foglalt két tucat autót

nav

adóhatóság

adócsalás

kereskedő

autókereskedelem

lefoglalás

autók

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szlovákiában már a legmagasabb kormányköröket is elérte az Epstein-botrány

Szlovákiában már a legmagasabb kormányköröket is elérte az Epstein-botrány

Egyre több szlovákiai vonatkozás kerül napvilágra a Jeffrey Epstein amerikai pénzemberhez és elítélt szexuális bűnelkövetőhöz kapcsolódó, nemrég nyilvánosságra hozott dokumentumokból. Az ügy politikai hullámokat is vetett Pozsonyban: lemondott Robert Fico miniszterelnök egyik tanácsadója, és az ellenzék további magyarázatokat követel.
 

Egyre több és több magyar szál van az Epstein-aktákban

VIDEÓ
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.03. kedd, 18:00
Kovács László
a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Irán bejelentette: csak akkor ülnek tárgyalóasztalhoz, ha ez a feltétel teljesül

Irán bejelentette: csak akkor ülnek tárgyalóasztalhoz, ha ez a feltétel teljesül

Igazságos és méltányos tárgyalásokat akar az Egyesült Államokkal Maszúd Peszeskján iráni elnök, ezért kedden erre utasította az iráni külügyminisztert.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jó ez nekünk? Így lett 2026-ra Budapest a filléres luxus fővárosa: csúnyán lemaradtunk az európai versenyben

Jó ez nekünk? Így lett 2026-ra Budapest a filléres luxus fővárosa: csúnyán lemaradtunk az európai versenyben

A budapesti hotelárak szinte irreálisan alacsonyak, megnéztük, mi áll a különbségek mögött, és miért maradt le Budapest az európai árversenyben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Clintons agree to testify on Epstein as vote looms to hold them in contempt of Congress

Clintons agree to testify on Epstein as vote looms to hold them in contempt of Congress

The couple bows to the House Oversight Committee's demands after arguing for months that its subpoenas were invalid.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 3. 09:47
Egy kábítószer miatti kutatás közben hirtelen betoppant egy második jómadár is
2026. február 2. 19:02
Egyre több és több magyar szál van az Epstein-aktákban
×
×
×
×