Phishing - a credit card with a fish hook trying to steal personal data on a computer keyboard / financial data theft
Nyitókép: weerapatkiatdumrong/Getty Images

Adathalászok trükköznek a NAV nevében

Infostart / MTI

A NAV nem küld e-mailt, senki ne dőljön be az adathalászoknak, akik a hét elejétől a NAV nevében küldenek csaló e-maileket - figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A hivatal leszögezte: a "NAV-tól e-mailen, sms-ben érkezett üzenetek mindig legyenek gyanúsak!" A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ugyanis kizárólag a tárhelyre érkező üzenetekkel, vagy postán keresztül kommunikál az ügyfelekkel, a sima sms és e-mail-küldés továbbra sem hivatalos ügyintézési forma.

Az adathalászok 2025-ös adóévre vonatkozó szja-visszatérítésről tájékoztatnak. A kamuüzenetekkel próbálkozó adathalászok ezúttal e-mailben küldenek felhívást, amelyben a potenciális áldozatukat arról tájékoztatják, hogy "a 2025. évi személyi jövedelemadó bevallása alapján 140 000 forint összegű adó-visszatérítésre jogosult". A csalók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevével és általában a rá jellemző színekkel, arculati elemekkel ellátott üzeneteket küldenek.

A most küldött e-mailekben jellemzően a NAV Ügyfélportál hivatalos logóját használják fel.

Nem csak adóvisszatérítésre ösztönözhetnek; van, hogy a tartozás azonnali megfizetésére szólítanak fel. A hivatal hangsúlyozta: a NAV soha nem küld az adótartozás aktuális egyenlegéről, a rendezéséről, vagy az adó-visszatérítés lehetőségéről szóló tájékoztatást e-mailben vagy sms-ben. Az adóhivatal ugyanis azoknak, akik rendelkeznek DÁP-os vagy Ügyfélkapu+-os regisztrációval, a tárhelyükre küld üzenetet. Azokkal pedig, akik még nem regisztráltak, papíralapon - a postán feladott hivatalos levélben - kommunikál.

A hivatal nevével visszaélő leggyakoribb csaló sms-ek és e-mailek megtekinthetők a honlapon, az erről szóló adatbázis folyamatosan frissül. A NAV végül nyomatékosan arra figyelmeztet, ha valaki ilyen, vagy ehhez hasonló üzenetet kap, semmiképp ne kattintson az abban szereplő linkre.

