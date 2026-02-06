ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 6. péntek
mobile banking network. business people using mobile phone with icon application online payment.
Nyitókép: utah778/Getty Images

Újabb banki leállások jönnek

Infostart

Az OTP és az Erste is fejlesztésekkel kapcsolatos információkat tett közzé a honlapján.

Az OTP az alábbiakat közli:

Fejlesztési okokból 2026. március 7-én 22 órától 2026. március 8-án hajnali 2 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:

internet- és mobilbank,

OTP SingleMarket,

OTPdirekt,

eBIZ szolgáltatás,

Electra alkalmazás,

Vámpénztári rendszer,

az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett online fizetések jóváhagyása,

az OTP Bank kártyás fizetési rendszere, ami miatt a fizetési terminálokon és online felületeken nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni.

Az Erste is fejlesztésekről adott hírt januárban. Rendszereinken 2026. 02. 20. 22:00 és 2026. 02. 21. 10:00, valamint 2026. 02. 26. 22:00 és 2026. 02. 27. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végzünk, amely a szolgáltatások működését befolyásolja:

Továbbra is elérhető szolgáltatásaink:

Internetes vásárlás (kivéve 2026. 02. 20. 22:00 és 2026. 02. 21. 10:00 között)

Azonnali átutalások fogadása

Készpénzfelvétel és készpénzbefizetés belföldön ATM-ből

Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül

MobilePay

George Web tiltása TeleBankon keresztül

Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül

Weboldal szolgáltatások

Mobilegyenleg feltöltése

Nem elérhető szolgáltatásaink:

George App és Web

Azonnali átutalások indítása

Internetes vásárlás (csak 2026. 02. 20. 22:00 és 2026. 02. 21. 10:00 között)

Erste TeleBank

Vállalati NetBank

Electra

Erste Business MobilBank

SMS szolgáltatások

API csatorna

Online termékigénylés

Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

A tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint. Ezt az tájékoztatást a tervezett leállás előtt legalább 30 nappal tettük közzé a jogszabályi elvárással összhangban.

