Száguld a lengyel GDP

Lengyelország hazai összterméke (GDP) 2022 óta a legnagyobb ütemben, 3,6 százalékkal nőtt tavaly – közölte a statisztikai hivatal (GUS) pénteken nem végleges adatként. Egy évvel korábban, 2024-ben a GDP 3 százalékkal bővült.
Tavaly a beruházások növekedése 4,2 százalék volt, jóval meghaladta az egy évvel korábbi 0,9 százalékot.
A magánfogyasztás bővülése 3,7 százalékra gyorsult a 2024. évi 2,9 százalékról, a belföldi kereslet növekedése ugyanakkor 4 százalékra lassult tavaly a megelőző évi 4,5 százalékról.