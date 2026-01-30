ARÉNA - PODCASTOK
Interest rate financial and mortgage rates concept. Hand putting wood cube block increasing on top with icon percentage symbol upward direction
Nyitókép: marchmeena29/Getty Images

Száguld a lengyel GDP

Infostart / MTI

A Covid óta a legnagyobb számot produkálja az európai középhatalom.

Lengyelország hazai összterméke (GDP) 2022 óta a legnagyobb ütemben, 3,6 százalékkal nőtt tavaly – közölte a statisztikai hivatal (GUS) pénteken nem végleges adatként. Egy évvel korábban, 2024-ben a GDP 3 százalékkal bővült.

Tavaly a beruházások növekedése 4,2 százalék volt, jóval meghaladta az egy évvel korábbi 0,9 százalékot.

A magánfogyasztás bővülése 3,7 százalékra gyorsult a 2024. évi 2,9 százalékról, a belföldi kereslet növekedése ugyanakkor 4 százalékra lassult tavaly a megelőző évi 4,5 százalékról.

lengyelország

gdp

lengyel

