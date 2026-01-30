ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: unsplash.com

László Richárd: a Toyota jó évre és a robbanómotoros autók további visszaszorulására számít

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

2025-ben újra a Toyota bizonyult a magyar újautó-piac meghatározó szereplőjének. A márka ezzel negyedik egymást követő évben őrizte meg piacvezető pozícióját. A cél az, hogy 2026-ban folytassák ezt az irányt – mondta a Toyota Central Europe magyarországi telephelyének országigazgatója és cégvezetője beszélt az InfoRádióban. Arról is beszélt, hogy globális autópiacot érintő kedvezőtlen folyamatok milyen kihívások elé állították a céget.

„Az európai és a globális autópiaci hírek nem voltak túl pozitívak az elmúlt időszakban, de a számtalan kihívás ellenére mind a kontinens, mind Magyarország autópiaca tudott kicsit növekedni, és hazánkban folytatódott az újonnan forgalomba helyezett autók számának enyhe növekedése” – mondta az InfoRádióban László Richárd, a Toyota Central Europe magyarországi telephelyének országigazgatója és cégvezetője.

Mint mondta, összesítve a személy- és kishaszongépjárművek forgalomba helyezése 5 százalékkal nőtt tavaly hazánkban, meghaladva a 153 ezer új autót. Azaz, mint fogalmazott,

visszaesés nem történt, ugyanakkor azt is látni kell, hogy ezek a számok még mindig jelentősen elmaradnak a Covid-járvány előttiekhez képest.

A 2026-os növekedést tekintve az országigazgató kijelentette, hogy kicsit konzervatívan gondolkodnak, ahogy valószínűleg több más márka is, ismerve a geopolitikai és gazdasági helyzetet, a stagnáló növekedést, lassú bővülést. Úgy véli, már az is önmagában siker, ha az autópiac megismétli, vagy egy picit tudja növelni a forgalomba helyezett új autók számát, így a Toyota idénre összesen 155 ezer darabot prognosztizál, ami 2 százalék körüli bővülést jelentene. Megjegyezte, azért bíznak benne, hogy ennél pozitívabb trendek mutatkoznak majd, ugyanakkor az ő számításaik inkább stagnálást mutatnak.

László Richárd elmondta, a 2025-ös év a Toyota számára ugyanezeket a kihívásokat jelentette, tehát egy stagnáló, illetve átalakuló piacon kellett helyt állnia. Utóbbi főként a károsanyag-kibocsátás, EU-s előírások szigorodására értendő, ami miatt

bizonyos modellek vagy megszűntek, vagy kisebb mennyiségben voltak értékesíthetők, ezeknél ugyanis a kibocsátás meghaladja a megadott kvótát

– részletezte. De emellett folytatták a járművek elektrifikációját, ami a Toyota egyik alapküldetése már több mint 25 éve – hangsúlyozta a Toyota Central Europe magyarországi telephelyének országigazgatója. A márka portfóliójának nagyon jó felvevőpiaca a magyar, hiszen meg tudták őrizni összesített első helyüket az értékesítésben, azaz már negyedik éve a Toyota hazánk legkedveltebb gyártója. Hozzátette, ez konkrétan 16 600 darab új forgalomba helyezett gépkocsit jelent 2025-ben, ami 11 százalékos piaci részesedésnek felel meg. Mint mondta, büszkék erre, és örülnek a fogyasztók rendületlen bizalmának.

Az elektrifikáció idei folytatása kapcsán a cégvezér elmondta, a hibridek terén a Toyota úttörőnek számít, és már szinte minden márka erre alapozza a kínálatát. Ennek is köszönhető, hogy a magyarországi új személyautók már több mint 60 százaléka részben vagy teljesen elektromos meghajtású. Ebből 50-51 százalék körül van a hibridek aránya, 6 százalék körül a plug-in hibrideké, és 8 százalékot meghaladó a teljesen elektromosaké. Hozzáfűzte,

várakozásaik szerint ez a tendencia folytatódik és egyre inkább visszaszorul a robbanómotoros autók aránya.

Utóbbi kategóriák kapcsán László Richárd elmondta, a benzinmotoros autók most már csak az eladások mindegy 25 százalékát teszik ki, a dízelmotorosok pedig alig 10 százalékot. Úgy véli, ez a tendencia is folytatódni fog 2026-ban. Ezt befolyásolja az is, hogy a jelenleg cégek számára elérhető támogatás elektromos autók vásárlására folytatódik-e, illetve milyen formában, hiszen az látható, hogy az elmúlt évek bővülését ez a program is nagyban segítette.

A Toyota Central Europe magyarországi telephelyének országigazgatója kijelentette, hogy a márka ezután is mindent megtesz azért, hogy tovább erősítse, szilárdítsa rendkívül erős magyarországi pozícióját. A cég optimizmusának adott hangot, hiszen idén 8 új modellt is bevezetnek a hazai piacra, amik mind olyan kategóriákban érkeznek, amik esetén komoly és aktív felvevőpiacot látnak. Az új autók bevezetése már az elkövetkező hetekben megindul, kezdve a vadonatúj Toyota Aygo modellel, ezt pedig további érdekes elektromos és plug-in hibrid járművek követik majd. Ennek köszönhetően szeretnének bővülni és több értékesített autóval zárni ezt az évet is.

László Richárd: a Toyota jó évre és a robbanómotoros autók további visszaszorulására számít

magyarország

toyota

autópiac

forgalomba helyezés

autóeladás

lászló richárd

