2026. január 29. csütörtök
Fiatal üzletember gondterhelten nézi egy laptop kijelzőjét egy irodában // Young casual businessman wearing glasses is sitting in front of his notebook holding his head pondering over his work. Office equipment and another computer is in front of him.
Nyitókép: Hinterhaus Productions/Getty Images

Felmérés: a mesterséges intelligencia elmélyíti az egyenlőtlenséget

Infostart

Figyelmeztetést adtak ki az Anthropic kutatói: az AI előnyei legfőképp a fejlett területeken lesznek érezhetők, ami csak tovább erősítheti a világban egyébként is jelen lévő egyenlőtlenségeket.

Globális használati adatokat elemeztek az Amazon és a Google által támogatott Anthropic szakemberei az AI-jal kapcsolatban. Arra voltak kíváncsiak, hogyan használják világszerte a mesterséges intelligenciát (elsősorban a vállalat Claude nevű modelljét), illetve hogy ki profitál valójában ebből a technológiai forradalomból – írja a Portfolio.

A kutatás során megvizsgáltak több mint 1 millió Claude-interakciót mind az ingyenes, mind az előfizetéses felhasználók körében, és „kifejezett egyenlőtlenséget” találtak az adaptációs arányokban. a fejlett és magas jövedelmű országokban gyorsan megtalálta a helyét az AI a munkahelyi és üzleti műveletekben, arra viszont nincs bizonyíték, hogy a kevésbé fejlett, szegényebb országok is felzárkóznának.

A cég gazdasági vezetője, Peter McCory a Financial Times-nak azt mondta,

ha az AI általi termelékenységnövekedés megvalósul, akkor még nagyobb lesz az eltérés az életszínvonalban, ami már amúgy is jellemző a gazdagabb és szegényebb országokra.

Aggodalmát fejezte ki amiatt is, hogy mivel a fejlett gazdaságok a mesterséges intelligenciát használják a hatékonyság és a kibocsátás növelésére, még jobban megelőzhetik a fejlődő országokat.

A kutatás eredménye a jövedelmi csoportok viszonylatában is feltárják a mesterséges intelligencia használatában mutatkozó különbségeket. A szegényebb országokban nagyon sokan támaszkodnak a Claude ingyenes verziójára, és főként oktatási célokra alkalmazzák a mesterséges intelligenciát. A gazdagabb országokban viszont többnyire szakmai feladatokhoz és a személyes termelékenység növeléséhez vetik be.

A felhasználást az iskolai végzettség is befolyásolja:

a magasabb kvalifikációval rendelkező felhasználók általában nagyobb termelékenységi előnyökre tesznek szert, mivel fejlettebb promptokat tudnak készíteni, és összetett munkafolyamatokba tudják integrálni a mesterséges intelligenciát.

A Microsoft egyik felmérése is hasonló eredményekre jutott, vagyis hogy a „globális észak” az elmúlt évben majdnem megduplázta az AI-adaptáció mértékét a „globális délhez” képest, illetve az általános adaptáció még mindig sokkal magasabb a gazdagabb országokban.

Mint írják, jelenleg úgy néz tehát ki a történet, hogy ha az AI a mostani erőviszonyok között terjed tovább, akkor nem felszámolja, hanem sokkal inkább megszilárdítja az egyenlőtlenséget.

