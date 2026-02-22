Betörtek Donald Trumphoz – megérkeztek a fotók

A védett személyek biztonságéért felelős titkosszolgálat közleménye szerint a mar-a-lagói rezidencia északi kapujánál történt az incidens, miután "illetéktelen belépést" észleltek.

A közlemény szerint a férfinál egy vadászpuska és egy benzines kanna volt.

A titkosszolgálat két ügynöke és egy rendőrjárőr intézkedett az ügyben. Feltartóztatták a behatolót, és felszólították, hogy tegye le a fegyvert és a kannát.

A férfi nem szólalt meg, és miközben a kannát letette, ezzel egy időben célzó állásba helyezkedett a puskával, ezért lelőtték. A férfi a helyszínen meghalt.

Az esetet a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI), a titkosszolgálatok és a helyi rendőrhatóság is vizsgálja.

Az amerikai titkosszolgálat megfigyelõtornya Donald Trump amerikai elnök mar-a-lagói rezidenciájánál a floridai West Palm Beachben 2026. február 22-én, miután hajnalban egy puskával felfegyverzett férfi benzineskannával megpróbált behatolni az elnök birtokára. A hatóságok agyonõtték a 21 éves férfit, az észak-karolinai illetõségû Austin Tucker Martint. Az incidens idején Trump nem tartózkodott a birtokon. MTI/EPA/Cristobal Herrera

Az amerikai titkosszolgálat megfigyelõtornya Donald Trump amerikai elnök mar-a-lagói rezidenciájánál a floridai West Palm Beachben 2026. február 22-én, miután hajnalban egy puskával felfegyverzett férfi benzineskannával megpróbált behatolni az elnök birtokára. MTI/EPA/Cristobal Herrera

Az amerikai titkosszolgálat áthaladást tiltó táblája Donald Trump amerikai elnök mar-a-lagói rezidenciájának közelében, a floridai West Palm Beachben 2026. február 22-én. MTI/EPA/Cristobal Herrera