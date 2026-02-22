Betörtek Donald Trumphoz – megérkeztek a fotók

A Volkswagen Németországból Mexikóba viszi a Golf gyártását. A Saint-Gobain Avilésből Marokkóba helyezi át a szélvédő-termelést. A BSH Navarrából Törökország felé csoportosít át kapacitást. Egyedi döntések, ám egyetlen nagy mintázat. Európa ipari zászlóshajói lassan, ám következetesen hagyják el az öreg kontinenst.
Szijjártó Péter szerint az Orbán Viktor által összehívott Energetikai Tanács ülésén világossá vált: Ukrajna nem indítja újra a Barátság vezetéken érkező kőolajszállítást, amit Budapest politikai zsarolásnak tekint.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap délután bejelentette, hogy Kijev katonai erői 300 négyzetkilométernyi területet foglaltak vissza a déli fronton. Oroszország az éjszaka folyamán ismét nagyszabású drón- és rakétacsapást mért Ukrajna energetikai infrastruktúrájára, ballisztikus és cirkálórakétákat is bevetve. Lvivben pdig házi készítésű robbanószerkezetek okoztak pusztítást, a merényletben egy rendőr életét vesztette. Ebben a cikünkben percről percre követjük az orosz-ukrán háború legfontosabb eseményeit.