ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.04
usd:
322.44
bux:
125733.91
2026. február 22. vasárnap Gerzson
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az amerikai titkosszolgálat megfigyelõtornya Donald Trump amerikai elnök mar-a-lagói rezidenciájánál a floridai West Palm Beachben 2026. február 22-én, miután hajnalban egy puskával felfegyverzett férfi benzineskannával megpróbált behatolni az elnök birtokára. A hatóságok agyonõtték a 21 éves férfit, az észak-karolinai illetõségû Austin Tucker Martint. Az incidens idején Trump nem tartózkodott a birtokon.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera

Betörtek Donald Trumphoz – megérkeztek a fotók

Infostart / MTI

Az amerikai titkosszolgálat és a helyi rendőrség emberei lelőttek egy férfit, aki vasárnap hajnalban fegyverrel megpróbált behatolni Donald Trump elnök floridai rezidenciájának őrzött területére.

A védett személyek biztonságéért felelős titkosszolgálat közleménye szerint a mar-a-lagói rezidencia északi kapujánál történt az incidens, miután "illetéktelen belépést" észleltek.

A közlemény szerint a férfinál egy vadászpuska és egy benzines kanna volt.

A titkosszolgálat két ügynöke és egy rendőrjárőr intézkedett az ügyben. Feltartóztatták a behatolót, és felszólították, hogy tegye le a fegyvert és a kannát.

A férfi nem szólalt meg, és miközben a kannát letette, ezzel egy időben célzó állásba helyezkedett a puskával, ezért lelőtték. A férfi a helyszínen meghalt.

Az esetet a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI), a titkosszolgálatok és a helyi rendőrhatóság is vizsgálja.

West Palm Beach, 2026. február 22. Az amerikai titkosszolgálat megfigyelõtornya Donald Trump amerikai elnök mar-a-lagói rezidenciájánál a floridai West Palm Beachben 2026. február 22-én, miután hajnalban egy puskával felfegyverzett férfi benzineskannával megpróbált behatolni az elnök birtokára. A hatóságok agyonõtték a 21 éves férfit, az észak-karolinai illetõségû Austin Tucker Martint. Az incidens idején Trump nem tartózkodott a birtokon. MTI/EPA/Cristobal Herrera
Az amerikai titkosszolgálat megfigyelõtornya Donald Trump amerikai elnök mar-a-lagói rezidenciájánál a floridai West Palm Beachben 2026. február 22-én, miután hajnalban egy puskával felfegyverzett férfi benzineskannával megpróbált behatolni az elnök birtokára. A hatóságok agyonõtték a 21 éves férfit, az észak-karolinai illetõségû Austin Tucker Martint. Az incidens idején Trump nem tartózkodott a birtokon. MTI/EPA/Cristobal Herrera
West Palm Beach, 2026. február 22. Az amerikai titkosszolgálat megfigyelõtornya Donald Trump amerikai elnök mar-a-lagói rezidenciájánál a floridai West Palm Beachben 2026. február 22-én, miután hajnalban egy puskával felfegyverzett férfi benzineskannával megpróbált behatolni az elnök birtokára. A hatóságok agyonõtték a 21 éves férfit, az észak-karolinai illetõségû Austin Tucker Martint. Az incidens idején Trump nem tartózkodott a birtokon. MTI/EPA/Cristobal Herrera
Az amerikai titkosszolgálat megfigyelõtornya Donald Trump amerikai elnök mar-a-lagói rezidenciájánál a floridai West Palm Beachben 2026. február 22-én, miután hajnalban egy puskával felfegyverzett férfi benzineskannával megpróbált behatolni az elnök birtokára. MTI/EPA/Cristobal Herrera
West Palm Beach, 2026. február 22. Az amerikai titkosszolgálat áthaladást tiltó táblája Donald Trump amerikai elnök mar-a-lagói rezidenciájának közelében, a floridai West Palm Beachben 2026. február 22-én, miután hajnalban egy puskával felfegyverzett férfi benzineskannával megpróbált behatolni az elnök birtokára. A hatóságok agyonõtték a 21 éves férfit, az észak-karolinai illetõségû Austin Tucker Martint. Az incidens idején Trump nem tartózkodott a birtokon. MTI/EPA/Cristobal Herrera
Az amerikai titkosszolgálat áthaladást tiltó táblája Donald Trump amerikai elnök mar-a-lagói rezidenciájának közelében, a floridai West Palm Beachben 2026. február 22-én. MTI/EPA/Cristobal Herrera
West Palm Beach, 2026. február 22. A Palm Beach megyei seriffi hivatal járõrautója Donald Trump amerikai elnök mar-a-lagói rezidenciájának közelében, a floridai West Palm Beachben 2026. február 22-én, miután hajnalban egy puskával felfegyverzett férfi benzineskannával megpróbált behatolni az elnök birtokára. A hatóságok agyonõtték a 21 éves férfit, az észak-karolinai illetõségû Austin Tucker Martint. Az incidens idején Trump nem tartózkodott a birtokon. MTI/EPA/Cristobal Herrera
A Palm Beach megyei seriffi hivatal járõrautója Donald Trump amerikai elnök mar-a-lagói rezidenciájának közelében, a floridai West Palm Beachben 2026. február 22-én. MTI/EPA/Cristobal Herrera

Kezdőlap    Külföld    Betörtek Donald Trumphoz – megérkeztek a fotók

egyesült államok

donald trump

behatolás

mar-a-lago

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Döntött az Energiabiztonsági Tanács, amelyet a kormányfő hívott össze

Döntött az Energiabiztonsági Tanács, amelyet a kormányfő hívott össze

Szijjártó Péter szerint az Orbán Viktor által összehívott Energetikai Tanács ülésén világossá vált: Ukrajna nem indítja újra a Barátság vezetéken érkező kőolajszállítást, amit Budapest politikai zsarolásnak tekint.
 

Alice Weidel: Orbán Viktor az egyetlen garancia, hogy Ukrajna ne jusson be az EU-ba

A magyar kormányfő üzent Ukrajnának

Ukrajnában „egy igazán ostoba háború" zajlik Steve Witkoff szerint

Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez

A miniszterelnök összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot

Még mindig a NATO-tagság lehet az ukrajnai béke egyik legfőbb akadálya

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap

Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap délután bejelentette, hogy Kijev katonai erői 300 négyzetkilométernyi területet foglaltak vissza a déli fronton. Oroszország az éjszaka folyamán ismét nagyszabású drón- és rakétacsapást mért Ukrajna energetikai infrastruktúrájára, ballisztikus és cirkálórakétákat is bevetve. Lvivben pdig házi készítésű robbanószerkezetek okoztak pusztítást, a merényletben egy rendőr életét vesztette. Ebben a cikünkben percről percre követjük az orosz-ukrán háború legfontosabb eseményeit.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a bejelentés: újabb magyar katonai alakulatnál jönnek a szupermodern Hiúz páncélosok

Itt a bejelentés: újabb magyar katonai alakulatnál jönnek a szupermodern Hiúz páncélosok

A hódmezővásárhelyi dandár után a Magyar Honvédség újabb alakulatánál, a Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárnál is megkezdődik a Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművek rendszeresítése.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Armed man killed after entering secure perimeter of Trump's residence, Secret Service says

Armed man killed after entering secure perimeter of Trump's residence, Secret Service says

The suspect was carrying a shotgun and fuel can when he was killed, officers said. Trump was in Washington DC at the time.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 22. 20:25
Trump diagnózisa telibe kaphatta Grönland egészségügyét
2026. február 22. 20:02
Ukrajnában „egy igazán ostoba háború" zajlik Steve Witkoff szerint
×
×