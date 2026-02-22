ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 22. vasárnap
A 2026-os milánói-cortinai téli olimpia záróünnepsége a Verona Arénában 2026. február 22-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Elégedett volt az olimpia szervezésével a NOB elnöke

Infostart / MTI

Vasárnap este hivatalosan véget ért a XXV., milánói-cortinai téli olimpia Verona majdnem kétezer éves, római kori amfiteátrumában.

Az alkotók az első felvonásban az opera varázslatos világába kalauzolták a közönséget, amely megismerhette a műfaj leghíresebb karaktereit. Elsőként Alfredo és Violetta, a Traviata előadói jelentek meg majd többek között Rigoletto, Figaro, Aida és a Pillangókisasszony szereplője is színpadra lépett a Verona Arénában, amely évszázadok óta ad otthont operaelőadásoknak.

Ezt követően felvonták az olasz zászlót, majd muranói üvegcseppben megérkezett az olimpiai láng is a helyszínre, méghozzá a sífutó Maurilio De Zolt, Marco Albarello, Giorgio Vanzetta és Silvio Fauner kezében, akik az 1994-es, lillehammeri játékokon bombameglepetésre nyertek aranyérmet a 4x10 kilométeres váltóban. Következett a sportolók bevonulása, elsőként behozták az olaszországi játékokon résztvevő 92 nemzet zászlaját, a magyar lobogót végül egy technikai probléma miatt a műkorcsolya páros versenyében negyedik Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei helyett a megnyitóhoz hasonlóan Nógrádi Bence és Somodi Maja vitte.

A sportolók – többen érmeikkel a nyakukban – csak ezután vonultak be és foglalták el a lelátó számukra fenntartott részét, miközben a Calibro 35 nevű olasz zenekar többek között Ennio Morricone, Nino Rota és Stelvio Cipriani által szerzett filmzenéket játszott.

A műsor előbb zenés, táncos, művészi produkcióval, majd a vasárnapi női és a szombati férfi klasszikus stílusú 50 kilométeres sífutás eredményhirdetésével folytatódott. A ceremónián megkapta pályafutása 11. aranyérmét a norvég Johannes Hösflot Klaebo, aki az olaszországi játékokon úgy vált minden idők legeredményesebb téli olimpikonjává, hogy a tavalyi világbajnoksághoz hasonlóan mind a hat számban diadalmaskodott. Példátlan aranygyűjteménye mellett egy-egy ezüst- és bronzmedálja van korábbról.

A olimpiák nélkülözhetetlen részét képezik az önkéntesek, akik – a közönség tapsvihara közepette – táncoltak az Eiffel 65 formáció Blue című slágerére a színpadon, ahol előbb öt karikát formáztak, majd "kirajzolták" a 26-os számot. Ezt követően üdvözölték a NOB sportolói bizottságába választott két új tagot, Von Jundzsong dél-koreai bobost és Johanna Talihärm észt sílövőt.

A víz körforgását és a természet védelmét szimbolizáló előadás után kezdődött a hivatalos rész: a görög lobogó felvonása, valamint a görög és az olimpiai himnusz után Milánó és Cortina d'Ampezzo polgármestere átnyújtotta a levont ötkarikás zászlót Kirsty Coventrynek, majd a NOB-elnök továbbadta azt Provence-Alpes-Cote d’Azur és Auvergne-Rhone-Alpes elnökének. Ezt követően nyolcperces műsorban bemutatkozott a francia Alpok, a 2030-as téli játékok házigazdája.

Giovanni Malago, a szervezőbizottság elnöke azt hangsúlyozta, hogy Olaszország betartotta az ígéretét, miszerint városokon, tartományokon és régiókon átívelő játékok keretében a sportolóknak és az olimpiai mozgalomnak egyedülálló élményt nyújt világszínvonalú helyszíneken, lenyűgöző szépségű tájakon, ezzel maradandó örökséget teremt a fenntarthatóság tiszteletben tartásával.

„Hihetetlenek voltatok mindannyian. Bátrak, félelem nélküliek. Tele szívvel és szenvedéllyel. Mindent otthagytatok a hóban és a jégen. Két felejthetetlen hét, minden pillanatot a lehető legteljesebb mértékben megélve. Mindent beleadtatok és ezt megosztottátok mindannyiunkkal” – kezdte beszédét Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, aki a megnyitóhoz hasonlóan elsősorban a sportolókhoz szólt. „Ez az igazi olimpiai szellem: versenyezni, átölelni és felemelni egymást, bármi is legyen az eredmény. Kiválóságot, tiszteletet és barátságot mutattatok egy olyan világban, amely néha elfelejti ezeket az értékeket”.

Az olimpiai mozgalom elsőszámú vezetője az olasz szervezés kapcsán azt emelte ki, hogy a lelátók zsúfolásig megteltek, a szurkolók hangosak voltak, a hangulat vibráló volt. Szerinte az alpesi falvaktól az elegáns városokig és a hófödte hegyekig az olasz nép melegsége, vendégszeretete és szenvedélye által mindenki otthon éreztette magát. A közönség pedig megmutatta, hogy a szenvedély és a tisztelet megfér egymás mellett.

„Megcsináltátok! Amikor kihívás adódott, mindig találtatok megoldást. Újfajta téli olimpiát szerveztetek, ezzel új mércét állítottatok fel a jövőre nézve. Nagyon büszkék lehettek magatokra” – mondta a házigazdáknak Coventry, aki arra utalt, hogy soha ekkora távolságok nem voltak a helyszínek között. A NOB-elnök ezt követően befejezettnek nyilvánította a XXV. téli olimpiát, majd Gloria Campaner gyönyörű zongorajátéka végén kialudt a láng Milánóban és Cortinában is.

Az olimpia hivatalosan ekkor zárult, ám az ünnepség még egy darabig folytatódott Major Lazer 15 perces elektronikus zenei koncertjével, melyre sok sportoló táncolni, ugrálni kezdett a lelátón. Utoljára pedig a veronai születésű Achille Lauro énekes lépett színpadra.

