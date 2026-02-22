Magyarország nem járul hozzá az Ukrajnának tervezett hadikölcsönhöz – a nap hírei

Magyarország nem járul hozzá semmilyen hadikölcsön folyósításához Ukrajnának, amíg az olajszállításokat nem indítják újra a Barátság vezetéken – jelentette ki az Energiabiztonsági Tanács ülése után a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint Ukrajna politikai nyomásgyakorlással akadályozza az orosz kőolaj beérkezését, de Magyarország az ellátásbiztonságot tartalékok felszabadításával és tengeri beszerzéssel garantálta. Ellenlépésként leállították a dízel kivitelét Ukrajnába, és Magyarország minden Ukrajnát érintő fontos uniós döntést blokkol a szállítás újraindításáig.

Bírálta az ukrán külügyminisztérium, hogy a szlovák és a magyar kormány az energiaszállítások ügyében ultimátumot ad, Kijev zsarolásnak tartja a lépést. Az ukrán kormány szerint Ororszország a felelős a Barátság kőolajvezeték bombázásáért és így a szállítások leállásáért. Szijjártó Péter külügyminiszter arról számolt be, hogy Magyarország blokkolni fogja a 20. uniós szankciós csomag elfogadását, amíg Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken. Szlovákia pedig hétfőtől leállíthatja az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítást.

Sikeresnek értékelték a kampányindítást a kormánypártok. A Fidesz hétfőtől országjárásba kezd, több száz eseménnyel. Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója ismertette, hogy a Nemzeti Petíció támogatottsága már meghaladta a 350 ezret, és folytatódnak a háborúellenes rendezvények is.

Gödöllőn folytatódott a Tisza párt országjárása vasárnap. Magyar Péter azt mondta, hogy Pest megyében és Budapesten biztosra veszi pártja győzelmét, de szerinte a Tisza mind a 106 választókerületben eséllyel indul. Hozzátette: mindenki segítségére szükség van, ezért arra buzdította támogatóit, hogy jelentkezzenek önkéntesnek vagy sziget tagnak. Arról is beszélt, hogy a Tiszán és a Fideszen kívül más párt nem tudta összegyűjteni első nap a szükséges aláírásokat, bár szerinte a kormánypárt besegít majd a kisebb pártoknak, hogy megossza a kormányváltást akarókat.

A választási kampány idején kiemelten ellenőrzi a jelöltek és jelölőszervezetek jogszerű adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. A tájékoztató szerint csak a szükséges adatokat szabad bekérni, a korábban más célból megadott vagy vásárolt adatbázisok felhasználása pedig jogellenes.

Lelőttek egy férfit, miután behatolt Donald Trump floridai (Mar-a-Lago) rezidenciájának biztonsági övezetébe. A titkosszolgálat jelentése szerint a férfit az északi kapu közelében látták, kezében egy vadászpuskával és egy benzines kannával. Palm Beach megye seriffje ismertette, hogy a behatoló egy 21 éves észak-karolinai férfi volt. A titkosszolgálat szerint a védett személyek közül senki sem volt jelen a helyszínen, Donald Trump a hétvégét a Fehér Házban tölti.

Nehézségekbe ütközik az ukrajnai háború lezárásáról szóló megállapodás elérése, de heteken belül újabb tárgyalási forduló várható – mondta az amerikai elnök külön megbízottja. Steve Witkoff a Fox Newsnak arról beszélt, hogy az orosz és ukrán képviselők is megkapték az amerikai javaslatokat. Reményei szerint három héten belül újra tárgyalnak, ami akár egy Zelenszkij–Putyin csúcstalálkozót is eredményezhet.

Csaknem háromszáz drónnal és ötven rakétával támadták Ukrajnát vasárnap hajnalban az orosz erők. Egy ember meghalt a kijevi régióban. További nyolc embert, köztük egy gyereket ki tudtak menteni a romba dőlt épületek alól. Közben az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy Ukrajna drónok százaival támadta Oroszország területét, időlegesen korlátozni kellett a légi forgalmat Moszkva négy repülőterén.

Kórházhajót küld Grönlandra az Egyesült Államok – jelentette be az amerikai elnök. Az amerikai haditengerészet két nagy, mintegy ezerágyas kórházhajót üzemeltet, amelyeket korábban természeti katasztrófák és a Covid 19 járvány idején vetettek be. Grönland azonban nem jelentett olyan egészségügyi válságot, amely indokolná egy kórházhajó érkezését, a súlyosabb eseteket továbbra is Dániába szállítják.

Az Egyesült Államokban mintegy 7500 légijáratot töröltek az északkeleti országrészt elért újabb téli vihar miatt. A légitársaságok vasárnap és hétfőn elsősorban New York, Philadelphia és Boston repülőtereiről induló, valamint oda érkező járatok ezreinek törlését jelentették be. A várható jelentős havazás és azzal párosuló szélvihar miatt New York és New Jersey kormányzója veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Elhunyt Kecskeméti Sándor keramikus- és szobrászművész. A kortárs magyar plasztika egyik legeredetibb alkotója 79 éves volt. A Munkácsy-díjas művész hosszú pályafutását a természetes anyagok iránti érzékenység, az anyaggal való párbeszéd és a formai fegyelem határozta meg. Köztéri művei világszerte láthatók, Budapesten és Németországban pedig egész települések vizuális arculatát formálták.