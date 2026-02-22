Bőr Ferenc Attilánét újraválasztották

Borsos Lajos jegyző az előzetes eredmények alapján elmondta, hogy a polgármesteri tisztséget a függetlenként induló Bőr Ferenc Attiláné 313 szavazattal nyerte el. A másik két független jelölt közül Orosz Ádám 222, Gajdos Zoltán Zsolt 44 szavazatot kapott.

A hat önkormányzati képviselői helyért 18 független jelölt indult. Tetétlenen két szavazókörben a választásra jogosult több mint ezer helybéli közül 585-en szavaztak – jelezte a választási iroda vezetője.

A településen azért kellett polgármestert és képviselőket választani, mert a képviselő-testület múlt év november 20-án kimondta feloszlását.