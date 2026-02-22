ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 22. vasárnap Gerzson
Számlálóbiztos levágja a plombát a szavazóurnáról a szavazóhelyiség bezárása után, mielőtt megkezdik a szavazatok számlálását a budapesti Narancs Óvodában kialakított szavazókörben az EP-választás napján, 2019. május 26-án.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Bőr Ferenc Attilánét újraválasztották

Infostart / MTI

Ismét Bőr Ferenc Attilánét választották meg a hajdú-bihari Tetétlen polgármesterének vasárnap – közölte a helyi választási iroda vezetője.

Borsos Lajos jegyző az előzetes eredmények alapján elmondta, hogy a polgármesteri tisztséget a függetlenként induló Bőr Ferenc Attiláné 313 szavazattal nyerte el. A másik két független jelölt közül Orosz Ádám 222, Gajdos Zoltán Zsolt 44 szavazatot kapott.

A hat önkormányzati képviselői helyért 18 független jelölt indult. Tetétlenen két szavazókörben a választásra jogosult több mint ezer helybéli közül 585-en szavaztak – jelezte a választási iroda vezetője.

A településen azért kellett polgármestert és képviselőket választani, mert a képviselő-testület múlt év november 20-án kimondta feloszlását.

Belföld

időközi polgármester-választás

választás

tetétlen

