2026. február 22. vasárnap
Somodi Maja és Nógrádi Bence rövidpályás gyorskorcsolyázó viszi a magyar olimpiai küldöttség zászlaját a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia záróünnepségén a Verona Arénában 2026. február 22-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Vége a téli olimpiának – fotók

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Befejeződött a milánói-cortinai téli olimpia, megtartották a záróünnepséget is.

A magyar olimpiai küldöttség zászlaját a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia záróünnepségén a Verona Arénában Somodi Maja és Nógrádi Bence rövidpályás gyorskorcsolyázó vitték (nyitókép).

Norvégia nyerte a milánói-cortinai téli olimpia éremtáblázatát, melynek élén 18 arany-, 12 ezüst- és 11 bronzéremmel zárt.

A skandináv ország négy éve Pekingben is az éremtábla első helyén végzett, méghozzá rekordot 16 aranyéremmel, amit most kettővel felülmúlt.

A norvégok mögött az Egyesült Államok (12 arany, 12 ezüst, 9 bronz) és Hollandia (10, 7, 3) lett a második és harmadik, míg a házigazda olaszok (10, 6, 14) a negyedikek lettek.

A magyar küldöttség ezúttal érem nélkül zárt.

Verona, 2026. február 22. A magyar csapat tagjai a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia záróünnepségén a Verona Arénában 2026. február 22-én. MTI/Illyés Tibor
A magyar csapat tagjai a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia záróünnepségén a Verona Arénában 2026. február 22-én. MTI/Illyés Tibor

Az induló országok érmei (arany ezüst bronz):

Norvégia 18 12 11

Egyesült Államok 12 12 9

Hollandia 10 7 3

Olaszország 10 6 14

Németország 8 10 8

Franciaország 8 9 6

Svédország 8 6 4

Svájc 6 9 8

Ausztria 5 8 5

Japán 5 7 12

Kanada 5 7 9

Kína 5 4 6

Koreai Köztársaság 3 4 3

Ausztrália 3 2 1

Nagy-Britannia 3 1 1

Csehország 2 2 1

Szlovénia 2 1 1

Spanyolország 1 - 2

Brazília 1 - -

Kazahsztán 1 - -

Lengyelország - 3 1

Új-Zéland - 2 1

Finnország - 1 5

Lettország - 1 1

Dánia - 1 -

Észtország - 1 -

Grúzia - 1 -

Bulgária - - 2

Belgium - - 1

A semleges színekben induló egyéni sportolók érmeit a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem rangsorolta az éremtáblázaton.

Verona, 2026. február 22. A 2026-os milánói-cortinai téli olimpia záróünnepsége a Verona Arénában 2026. február 22-én. MTI/Illyés Tibor
A 2026-os milánói-cortinai téli olimpia záróünnepsége a Verona Arénában 2026. február 22-én. MTI/Illyés Tibor

A milánói-cortinai téli olimpia legeredményesebb sportolói (a legalább két aranyérmet nyert versenyzők):

6 arany:

Johannes Hösflot Klaebo (norvég, sífutás)

3 arany, 1 ezüst:

Julia Simon (francia, sílövészet)

3 arany, 1 bronz:

Quentin Fillon Maillet (francia, sílövészet)

Jens van 'T Wout (holland, rövidpályás gyorskorcsolya)

3 arany:

Jens Luraas Oftebro (norvég, északi összetett)

Franjo von Allmen (svájci, alpesisí)

2 arany, 1 ezüst, 1 bronz:

Lou Jeanmonnot (francia sílövészet)

2 arany, 1 ezüst:

Oceane Michelon (francia, sílövészet)

Eric Perrot (francia, sílövészet)

Anna Odine Ström (norvég, síugrás)

Frida Karlsson (svéd, sífutás)

Jordan Stolz (amerikai, gyorskorcsolya)

2 arany, 1 bronz:

Kim Gilli (dél-koreai, rövidpályás gyorskorcsolya)

Einar Hedegart (norvég, sífutás)

Verona, 2026. február 22. A 2026-os milánói-cortinai téli olimpia záróünnepsége a Verona Arénában 2026. február 22-én. MTI/Illyés Tibor
A 2026-os milánói-cortinai téli olimpia záróünnepsége a Verona Arénában 2026. február 22-én. MTI/Illyés Tibor

2 arany:

Matt Weston (brit, szkeleton)

Georg Fleischhauer (német, bob)

Max Langenhan (német, szánkó)

Johannes Lochner (német, bob)

Julia Taubitz (német, szánkó)

Federica Brignone (olasz, alpesisí)

Francesca Lollobrigida (olasz, gyorskorcsolya)

Xandra Velzeboer (holland, rövidpályás gyorskorcsolya)

Domen Prevc (szlovén, síugró)

Alysa Liu (amerikai, műkorcsolya)

Verona, 2026. február 22. A 2026-os milánói-cortinai téli olimpia záróünnepsége a Verona Arénában 2026. február 22-én. MTI/Illyés Tibor
A 2026-os milánói-cortinai téli olimpia záróünnepsége a Verona Arénában 2026. február 22-én. MTI/Illyés Tibor

