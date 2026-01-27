Alelnök: Európa sereghajtója volt, most az élmezőnyben a KSH

A külkereskedelmi statisztika fejlődése kiemelt terület és nagyon jó példa, mert a körülöttünk lévő világ a környezetgazdasági, társadalmi környezet az elmúlt 5 évben, a Covid óta átalakult, ez pedig leginkább a külkereskedelmi statisztikát érintette – mondta Tóth Tamás.

Hozzátette: érdemes egyet visszalépni és megnézni, hogy mit jelent ezen a területen a fejlesztés és hogyan lehet mérni a fejlesztést.

„A statisztikusoknak van egy általános fejlesztési háromszögük, három dimenzióban szeretnénk fejlődni, fejleszteni. Az adatok pontosságában, az adatok piacra kerülési idejében és az adatszolgáltatói terhek csökkentésében. Ezek általában egymást kioltó célok, tehát ha valamelyik dimenziót fejlesztjük, akkor szükségszerűen valamelyik másik dimenzió visszafejlődik. A külkereskedelmi statisztika viszont azért nagyon jó példa, mert ebben az esetben mindhárom dimenziót egyszerre tudtuk fejleszteni” – hangsúlyozta az elnök-helyettes.

A fő mutatót, az adatok pontosságát illetően kiemelte, hogy az elmúlt 3 éves periódusban negyedéves szinten körülbelül 300 milliárd forintnyi forgalmat tudtak beépíteni a külkereskedelmi forgalomba, a termékimport vagy a termékexport oldalán, illetve szolgáltatás-importként.

„Ezekre a legkiemelkedőbb példa, a szakirodalomban is sokat említett streamingszolgáltatók. De érdekes módon a streamingszolgáltatók megjelenése és a külkereskedelmi statisztikába való beépítése a legkevésbé mozgatta a szolgáltatásimport statisztikát. Voltak más olyan tételek, például neobanki szolgáltatások, közösségi közlekedési- és sportfogadási szolgáltatások, amik szignifikánsan mozgatták a szolgáltatásimport lábát a külkereskedelmi statisztikának.”

Az adatközlés sebességével kapcsolatban az alelnök elmondta: meg kell különböztetni az első piacra lépést és az átlagos piacra kerülési időt. „Az első piacra lépésnek az ideje a külkereskedelmi statisztikában az elmúlt 3 évben Európa sereghajtójából Európa élmezőnyébe vitte a KSH-t, jelen pillanatban a leghamarabb, 27 napra jövünk ki külkereskedelmi statisztikával, első adatközléssel” – hangsúlyozta.