ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.83
usd:
315.49
bux:
127493.86
2026. január 27. kedd Angelika
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Központi Statisztikai Hivatal
Nyitókép: Wikipédia

Alelnök: Európa sereghajtója volt, most az élmezőnyben a KSH

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Megújította külkereskedelmi statisztikai adatközlését a Központi Statisztikai Hivatal. A módszertani fejlesztésekkel pontosabb, gyorsabb lett az adatközlés. Emellett az adminisztrációs terhek is csökkentek – mondta az InfoRádiónak a KSH elnök-helyettese, Tóth Tamás.

A külkereskedelmi statisztika fejlődése kiemelt terület és nagyon jó példa, mert a körülöttünk lévő világ a környezetgazdasági, társadalmi környezet az elmúlt 5 évben, a Covid óta átalakult, ez pedig leginkább a külkereskedelmi statisztikát érintette – mondta Tóth Tamás.

Hozzátette: érdemes egyet visszalépni és megnézni, hogy mit jelent ezen a területen a fejlesztés és hogyan lehet mérni a fejlesztést.

„A statisztikusoknak van egy általános fejlesztési háromszögük, három dimenzióban szeretnénk fejlődni, fejleszteni. Az adatok pontosságában, az adatok piacra kerülési idejében és az adatszolgáltatói terhek csökkentésében. Ezek általában egymást kioltó célok, tehát ha valamelyik dimenziót fejlesztjük, akkor szükségszerűen valamelyik másik dimenzió visszafejlődik. A külkereskedelmi statisztika viszont azért nagyon jó példa, mert ebben az esetben mindhárom dimenziót egyszerre tudtuk fejleszteni” – hangsúlyozta az elnök-helyettes.

A fő mutatót, az adatok pontosságát illetően kiemelte, hogy az elmúlt 3 éves periódusban negyedéves szinten körülbelül 300 milliárd forintnyi forgalmat tudtak beépíteni a külkereskedelmi forgalomba, a termékimport vagy a termékexport oldalán, illetve szolgáltatás-importként.

„Ezekre a legkiemelkedőbb példa, a szakirodalomban is sokat említett streamingszolgáltatók. De érdekes módon a streamingszolgáltatók megjelenése és a külkereskedelmi statisztikába való beépítése a legkevésbé mozgatta a szolgáltatásimport statisztikát. Voltak más olyan tételek, például neobanki szolgáltatások, közösségi közlekedési- és sportfogadási szolgáltatások, amik szignifikánsan mozgatták a szolgáltatásimport lábát a külkereskedelmi statisztikának.”

Az adatközlés sebességével kapcsolatban az alelnök elmondta: meg kell különböztetni az első piacra lépést és az átlagos piacra kerülési időt. „Az első piacra lépésnek az ideje a külkereskedelmi statisztikában az elmúlt 3 évben Európa sereghajtójából Európa élmezőnyébe vitte a KSH-t, jelen pillanatban a leghamarabb, 27 napra jövünk ki külkereskedelmi statisztikával, első adatközléssel” – hangsúlyozta.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Alelnök: Európa sereghajtója volt, most az élmezőnyben a KSH

statisztika

ksh

külkereskedelem

tóth tamás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Resperger István: már minden második embert drón öl meg az ukrán fronton

Resperger István: már minden második embert drón öl meg az ukrán fronton

Az ukrán–orosz háború aktuális állásáról, a két fél stratégiai céljairól, egy esetleges tűzszünet utáni helyzetről beszélt Resperger István ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában. Kitért Grönland helyzetére, valamint a Venezuelában történtekre is.
 

Minden fronton előretört az orosz hadsereg, már egy ukrán nagyváros sorsa a tét

Csap felé tartó személyvonatot ért dróntámadás, legkevesebb hárman meghaltak

Az eddigieknél is drámaibb számok a drónok okozta veszteségekről

Egyre több jel utal arra, hogy Ukrajna a Donbasszal kell, hogy fizessen a békéért

Az ukránok már a tűzszünet részleteiről is tárgyaltak az oroszokkal és az amerikaiakkal

Megtörtént az ukrán nagykövet budapesti bekéretése

VIDEÓ
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.28. szerda, 18:00
Varga Zsolt
a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump megszólalása után zuhan tovább a dollár

Trump megszólalása után zuhan tovább a dollár

Az amerikai elnök magyar idő szerint kedd késő este azt nyilatkozta, hogy nem aggasztja az amerikai dollár hanyatlása. Ez a jelek szerint felhívás volt a piaci szereplők számára, ugyanis az amerikai fizetőeszköz tovább zuhant.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hajszálon múlt a baj Ferihegynél: egy óvatlan férfi miatt lett majdnem baleset

Hajszálon múlt a baj Ferihegynél: egy óvatlan férfi miatt lett majdnem baleset

Egy férfi szabálytalanul reptetett drónt Vecsésen, közvetlenül a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Democrats call for Trump to fire homeland security secretary over Minnesota crackdown

Democrats call for Trump to fire homeland security secretary over Minnesota crackdown

House Minority Leader Hakeem Jeffries warns "we can do this the easy way or the hard way", as Trump's 'border tsar' arrives in Minneapolis.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 27. 22:02
Hatalmas volt az érdeklődés az MBH-kötvényekre
2026. január 27. 21:40
Tíz ponton is változtattak a közszolgák évi egymilliós otthontámogatásán
×
×
×
×