Fontos értesítés érkezik, sokat spórolhatunk vele

Kiemelték: a közel 10,7 millió számlatulajdonos számára ingyenesen elérhető díjkimutatás részletezi a számlavezetés, a különböző fizetések, a bankkártya, a készpénzfelvétel és egyéb szolgáltatások díjait, a tranzakciók számát, valamint a kamat- és hitelköltségeket.

A megfelelő számlacsomag kiválasztását támogathatja az MNB valamennyi hazai ajánlatot ingyenesen bemutató Bankszámlaválasztó alkalmazása, illetve negyedévente frissített, a különböző számlahasználati szokású ügyfélcsoportok ajánlatait felsoroló, az egyes bankok konkrét számlaköltségeinek összefoglalója is – hangsúlyozták.

A jegybank szerint az ügyfelek jelentős része még mindig drága számlacsomagot használ, pedig minden ügyféltípusnál elérhető már évi néhány ezer forintos költséggel használható, minden lényeges szolgáltatást tartalmazó teljes értékű számlacsomag – írták.

Példaként említik, hogy egy olyan ügyfél, aki jövedelmének nagyjából felét készpénzben, másik felét elektronikusan költi, már évi 2200 forintért talál megfelelő számlát, míg a legtöbbször digitálisan fizető ügyfél éves bankköltsége akár nulla forint is lehet.

Idén a bankok önkéntes vállalása alapján június 30-ig nem emelik az ügyfelek számladíjait az inflációval, és az MNB és Bankszövetség közötti megállapodása értelmében az alapszámlák díja ingyenes marad, amíg az infláció három egymást követő hónapban nem csökken 4 százalék alá. Emellett február 1-jétől a havi ingyenesen felvehető készpénz összege ATM-ekből 150 ezerről 300 ezer forintra nő – tájékoztattak.

A jegybank azt tanácsolja az ügyfeleknek, hogy évente vagy új élethelyzetekben vizsgálják felül bankszámlájukat és költési szokásaikat és ez alapján döntsenek, hogy

bankon belül más számlacsomagot választanak, vagy

egyszerűsített, 13 munkanap alatt teljesíthető bankváltással új hitelintézethez szerződjenek.

Az ügyfelek további költséget takaríthatnak meg a számlahasználat racionalizálásával, például elektronikus számlakivonat igénylésével, felesleges szolgáltatások megszüntetésével vagy a díjmentes fizetési módok gyakori alkalmazásával.

Érdemes továbbá minél gyakrabban a díjmentes qvik fizetéseket is alkalmazni, illetve figyelni a bankszámlához tartozó ingyenes átutalási és készpénzfelvételi limitekre is – jegyezték meg.