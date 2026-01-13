ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: freepik.com

Kiderült, várható-e szigorítás a home office feltételein

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A témával kapcsolatban nyilatkozott a GKI vezető kutatója az InfoRádióban.

A magyar vállalkozások csaknem 30 százaléka biztosítja dolgozói legalább egy részének az otthoni munkavégzés lehetőségét, a cégek háromnegyede pedig nem is kíván ezen változtatni – ismertette a GKI felmérésének eredményét az intézet vezető kutatója, Petz Raymund az InfoRádióban.

A kutatás 2025 decemberében 1000 vállalkozás megkérdezésével készült, mint kiderült, Magyarországon stabil, bár erősen szegmentált formává vált az otthoni munkavégzés – hangzott el. A home office leginkább a szolgáltatószektorban és a nagyobb cégeknél terjedt el, a nagyvállalatok 83 százaléka alkalmazza ezt a foglalkoztatási formát.

A felmérés alapján az üzleti szférában tevékenykedő cégek 27 százaléka alkalmazza a távmunkát hibrid formában, vagy teljes egészében. A nagyvállalati cégkörben igazán elterjedt ez a munkavégzési forma, itt a cégek 83 százaléka biztosítja a távmunka lehetőségét. A nagyvállalati szektorban az összes dolgozó körülbelül 40 százaléka lehet érintett, a legkisebb, 10 fő alatti mikrocégeknél viszont ez az arány 17 százalékos – tette hozzá Petz Raymund.

Mint ismertette, ágazati bontásban a legnagyobb sztárnak az üzleti szolgáltatások számítanak, itt a cégek nagyobbik része, 55 százalék alkalmazza a home office-t. A listában második helyen a kereskedelem áll, 40 százalék körüli a részarány. A termelő ágakban 15-20 százalék az ilyen cégek aránya, míg az építőiparban 10 százalék alatti.

A kutatás-fejlesztés, építőmérnöki tervezés, műszaki elemzés, az IT-szektor alkalmaz jelentősen home office-t

– emelte ki a vezető kutató.

Mint az intézet az MTI-hez eljuttatott felméréséből kiderül, a távmunkát alkalmazó cégek 5 százaléka tervez szigorítani a home office feltételein, 4 százalékuk pedig további enyhítést tart elképzelhetőnek. Ugyanannyian számolnak a távmunka növekvő és csökkenő jelentőségével a mikrovállalkozásoknál, és a 101-250 fő közötti cégeknél is. A 10-100 főt foglalkoztatóak esetében a szigorításra számítóak vannak többségben, a nagyvállalati szektorban pedig a home office további terjedésére lehet számítani.

A KSH adatai alapján 2025 augusztusa és októbere között csaknem 400 ezer munkavállaló dolgozott részben vagy egészben otthonról, ez a teljes foglalkoztatotti kör mintegy 9 százalékát tette ki. A koronavírus-járvány jelentősen hozzájárult ezen foglalkoztatási forma elterjedéséhez – teszik hozzá.

