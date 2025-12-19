ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: 4ig Nyrt.

A 4iG befektet az amerikai Axiom Space cégbe

Infostart / MTI

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. végleges befektetési megállapodást kötött az amerikai kereskedelmi űripar egyik vezető, magántulajdonban lévő vállalatával, az Axiom Space Inc. céggel - jelentette be a 4iG Nyrt. többségi tulajdonban lévő leányvállalata tranzakciót.

A megállapodás értelmében a 4iG SDT tőkeemelést hajt végre két lépésben az amerikai űripari vállalatban összesen 100 millió dollár értékben: 2025. december 31-ig 30 millió dollár, míg 2026. március 31-ig 70 millió dollár összegben.

A kötelező érvényű befektetési megállapodás a tranzakció első befektetési részletének teljesítését követően lép hatályba.

A tranzakció illeszkedik a 4iG Csoport hoszú távú stratégiájához, hogy nemzetközi szinten is meghatározó űripari és védelmi technológiai szereplővé váljon,

miközben az együttműködés támogatja az Axiom Space globális növekedési pályáját és az amerikai kereskedelmi űriparban betöltött vezető szerepének megerősítését is.

A megállapodás történelmi lépést jelent a Magyarország és Egyesült Államok közötti űrkutatási és űripari együttműködésben: első alkalommal valósul meg, hogy magyar vállalat amerikai űripari cégben hajt végre befektetést, és ezzel aktív szerepet vállal az űrkutatási ökoszisztéma, valamint az alacsony Föld körüli pályán (LEO) kiépülő kereskedelmi alapú űrinfrastruktúra fejlesztésében - írta közleményében a 4iG.

A houstoni székhelyű Axiom Space a kereskedelmi emberes űrrepülés és az űrinfrastruktúra-fejlesztés egyik vezető globális szereplője.

A vállalat meghatározó tapasztalattal rendelkezik a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén végrehajtott küldetések lebonyolításában, valamint az Axiom Station – a világ első kereskedelmi célú űrállomása – fejlesztésében. Nevéhez fűződik a HUNOR – Magyar Űrhajós Program keretein belül a második magyar űrhajós, Kapu Tibor űrbe juttatása, amely történelmi mérföldkő volt a hazai űrkutatásban

