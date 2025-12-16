A Citadella befektetési alap beolvad a Hold Columbusba, Zsiday Viktor visszavonul a portfóliókezeléstől

A Zsiday Viktor által kezelt Citadella befektetési alap 2026. január 23-án beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által kezelt Hold Columbus befektetési alapba, így a jövő év elején véget ér Zsiday Viktor több évtizedes, sikeres portfóliómenedzseri pályafutása – közölte a Holdblog.

Zsiday Viktor 2009 nyarán indította el a Citadella nevű abszolút hozamú származtatott befektetési alapját, amely mára az ország egyik legismertebb, legsikeresebb és legtöbbet díjazott befektetési alapja lett. A befektetési alap A sorozata 2009-es indulása óta (forintban, költségek után) 9 százalék évesített hozamot ért el, ami 4,6 százalék évesített reálhozamot jelentett befektetőinek.

Zsiday Viktor a továbbiakban is aktív részese marad a Hold Columbus szellemi műhelyének a befektetési bizottság tagjaként.

A Citadella befektetési alapban 16 év alatt sokféle befektetés volt, mindig szem előtt tartva a kockázatokat: argentin állampapíroktól kezdve, görög bankrészvényeken és különféle devizákon át nyersanyagokig bezárólag sok minden. A portfóliómenedzser úgy fogalmazott „voltak nehéz pillanatok, voltak elkerülhetetlen tévedések, de sikerült teljesíteni amire vállalkoztam: túlságosan nagy visszaesések nélkül a kockázatmentes hozam feletti eredményt elérni a befektetők számára”.

Az alap az elmúlt 1, 3 és 5 éves időtávon is jól teljesített, az említett időtávokon 14,6, 18,3 és 10,6 szaázalék évesített hozamot ért el. Az alapban Zsiday Viktor jelenleg 120 milliárd forint vagyont kezel és minden nagyobb hazai privátbank és befektetési szolgáltató forgalmazza azt.

„Mások pénzének kezelése rendkívül megterhelő lelkileg, ezért már jó ideje gondolkoztam azon, hogy meddig végezzem ezt a tevékenységet. Meddig van a mérleg pozitív serpenyőjében több, mint a negatívban. Úgy érzem, most jött el ennek az ideje. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki rám bízta a pénzét, azt remélem, hogy nagy részük elégedett volt az eredményekkel” – közölte Zsiday Viktor.

A Hold Columbus befektetési alap, amibe 2026 januártól beolvad a Citadella, 2007-ben indult, és 8,4 százalék évesített hozamot ért el. A két portfóliómenedzser, Móricz Dániel és Cser Tamás jelenleg 161 milliárd forintot kezel benne.

A közleményben úgy fogalmaznak, a két befektetési alap stílusa, megcélzott hozam és szórás kombinációja nagyon hasonló. A Hold Columbus alap az elmúlt 1, 3 és 5 éves időtávon is jól teljestett, az említett időtávokon 21,4, 18,4 és 14,5 százalék évesített hozamot ért el.

Mi a teendője annak, aki a beolvadás után is befektető szeretne maradni a Hold Columbus befektetési alapban?

Nincs teendője, 2026. január 23-tól már Móricz Dániel és Cser Tamás kezelik a pénzüket.

Mi a teendője annak, aki nem szeretné, hogy a Citadella befektetési alapból átkerüljön a befektetése a Hold Columbus befektetési alapba?

Több opciója is van. Egyrészt a forgalmazóknál 2026. január 16. 15 óra 50 percig díjmentesen visszaváltható minden munkanapon a Citadella befektetési alap befektetési jegye, másrészt a beolvadás után is visszaváltható lesz a Hold Columbus befektetési alapbefektetési jegye. A befektetett tőke kezelése a beolvadás során, majd azt követően is folyamatosan biztosított lesz.