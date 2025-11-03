Szinte minden banknál teljesen otthonról igényelhetőek lettek a személyi kölcsönök

A MagNet kivételével már mindegyik magyar banknál teljesen online lehet személyi kölcsönt igényelni. Az igénylési folyamat 5 és 50 perc között mozog, a folyósítás pedig akár szinte azonnal, perceken belül megtörténhet. A kölcsönfelvétel sebességét nagymértékben befolyásolja a jövedelem bank általi láthatósága és a szükséges dokumentumok rendelkezésre állása, amelyek feltöltése elengedhetetlen az igénylés során – hívja fel a figyelmet a money.hu szakértője.

A CIB Bank meglévő ügyfelei a CIB Mobilalkalmazáson keresztül akár 7 perc alatt vehetnek fel személyi kölcsönt. Ehhez az kell, hogy az igazolt havi nettó munkabérük a CIB Banknál vezetett bankszámlára érkezzen, és a bank felajánlja a szerződéskötést a mobilbankon keresztül. Azok számára, akik nem CIB-ügyfelek, a hitelfelvétel technikai számláról történő törlesztéssel lehetséges; nekik egy telefonos előminősítés után a Mobilalkalmazáson keresztül vihető végig a folyamat.

A Cofidis személyi kölcsönei esetében az online előminősítés és a pozitív hitelbírálat után (amely emailben érkezik) a dokumentumfeltöltést videóchaten keresztüli azonosítás követi. A hitelszerződés aláírása az sms-ben kapott jelszóval belépve, a Szerződéstárban történik. Ezt követi a jóváhagyott hitelösszeg folyósítása, azaz átutalása. A hitelbírálat akár 20 percre is lerövidülhet, ha az ügyfél a K&H Bank, az MBH Bank vagy az OTP Bank ügyfele, mivel a Cofidis – engedély esetén – ellenőrizni tudja a rendszeres jövedelmet ezeknél a bankoknál.

Az Erste Banknál sem feltétel az erstés bankszámla megléte a kölcsön igényléséhez. Új ügyfeleknek a George Appon keresztüli szelfis regisztráció (0-24 órában, a hét minden napján) vagy videóazonosítás (csak hétköznap, ügyfélfogadási időben) szükséges. Regisztrált vagy meglévő ügyfelek a George Appba vagy George Webbe belépve igényelhetnek teljesen online. A szerződéskötés után akár 3 munkanapon belül megtörténik a folyósítás, míg az Erste Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel esetén online igénylésnél ez maximum 2 munkanap lehet, összhangban a fogyasztóbarát hitelek maximalizált folyósítási határidejével.

Azok a K&H-ügyfelek, akik legalább 6 hónapja a K&H-s számlájukra utaltatják a jövedelmüket, és egyedül használják a számlát, a K&H e-bankban vagy mobilbankban indíthatják el a 100%-ban online és automatikus igénylést. A folyamat akár 5 percen belül végigvihető, papírmentes, és utána a pénz azonnal a számlára kerülhet. További feltétel a minimálbér összegét elérő jövedelem, és az igénylő nem szerepelhet negatív információval a KHR-listán.

Az MBH Banknál a személyi kölcsön igénylése teljesen online lehetséges meglévő és új ügyfelek számára is. A feltételek közé tartozik a 21–66 év közötti életkor, a határozatlan idejű munkaviszony, és az, hogy bizonyos jövedelemtípusok (pl. őstermelői, külföldi, készpénzes) nem fogadottak el online igénylésnél. Társigénylő bevonása nem lehetséges, a törlesztés módja csak állandó átutalási megbízás lehet, a maximális hitelösszeg pedig 7 millió forint. Az igénylés az MBH online hiteligénylő oldalán indítható, amit dokumentumfeltöltés követ. Az azonosítás az MBH Videobankon keresztül történik (banki munkanapokon 9.00–17.00 között), ami körülbelül 10 percet vesz igénybe.

Az OTP Banknál régi és új ügyfelek is teljes mértékben online igényelhetnek személyi kölcsönt. Meglévő OTP-ügyfeleknél a folyamat akár 15 perc alatt elvégezhető, a folyósítás akár 1 órán belül megtörténhet. Ha legalább 6 hónapja az OTP-hez érkezik a jövedelem, a hitelbírálat és folyósítás perceken belül lezajlik. Új ügyfeleknél az online igénylés átlagosan 30 percet vesz igénybe. Egy rövid regisztráció és számlanyitás után jön a hitelbírálat (egy-két perc), majd a szerződést sms-sel, alkalmazás-értesítéssel vagy QR-kóddal kell érvényesíteni. A folyósítás jellemzően a szerződéskötés után egy munkanapon belül megtörténik.

A Raiffeisen Banknál a személyi kölcsön új ügyfélként is 100%-ban online igényelhető, meglévő ügyfelek a mobilappban igényelhetnek. Az online igénylési feltételek közé tartozik: magyar állampolgárság, magyarországi állandó lakcím és bankszámlára érkező, Magyarországon szerzett alkalmazotti jövedelem vagy nyugdíj. A vállalkozói jövedelem nem elfogadott. A Raiffeisen számlára érkező jövedelem esetén minimum 21, egyéb esetben legalább 25 évesnek kell lenni.

Az UniCredit Banknál a személyi kölcsön teljes mértékben online igényelhető meglévő és új ügyfelek számára is. Meglévő forint bankszámlával rendelkező ügyfeleknek az igénylés kb. 30 percet vesz igénybe, amely UniCredit eBankingen vagy mBankingen keresztül videóazonosítás nélkül még rövidíthető is. Új ügyfeleknek előbb számlát kell nyitni, mivel a kölcsön futamideje alatt UniCredit-bankszámla fenntartása szükséges. Igénylés mobilappon szelfis azonosítással bármikor, böngészőn keresztül videóazonosítással munkanapokon 9.00 és 17.45 között lehetséges. Az igénylési folyamat ilyenkor legfeljebb 50 percig tart. Az online igénylés feltétele a magyar állampolgárság, a minimum 21 éves életkor, valamint az, hogy az igénylő ne legyen kiemelt közszereplő vagy annak hozzátartozója.