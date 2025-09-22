Négy banktól is felvehető a maximális, 15 milliós személyi kölcsön

Jelenleg a CIB Bank, az Erste Bank, a K&H Bank és az OTP Bank nyújt 15 millió forintos személyi kölcsönt, továbbá az UniCredit Banknál is elérhető, de csak azoknak, akik olyan munkáltatónál dolgoznak, amelyik a bank szerződött partnere.

A személyi kölcsönök általános alapfeltételein túl a money.hu gyűjtéséből kiderül, hogy van néhány bankspecifikus elvárás is a legmagasabb személyi kölcsönt nyújtó pénzintézeteknél.

A CIB Banknál a kamat mértéke aszerint változik, hogy a bank ügyfélminősítése milyen kategóriába sorolja a hiteligénylőt. Minél kedvezőbb ez a minősítés, annál jobb kamattal vehető igénybe a kölcsön. Akinek pedig már van egy személyi kölcsöne, és újabbat igényel a banktól, annak érdemes tudni, hogy az összes személyikölcsön-jellegű tartozása nem haladhatja meg a 20 millió forintot.

Az Erste Banknál a kamat az igénylő jövedelmének nagysága mellett a hitelösszegtől is függ. A jövedelem Erste Bankhoz érkeztetésének vállalásával is kedvezőbb kamat érhető el. Ennél a banknál csak a 23. életévüket betöltött igénylők vehetnek fel személyi kölcsönt.

A K&H Bank is jobb kamatot ad munkabér vagy havi jóváírás bankhoz utalásakor. A kiemelt személyi kölcsönük sok szempontból kedvezőbb a „normál” személyi kölcsönnél, de ezt csak azok igényelhetik, akik legalább 6 hónapos folyamatos munkaviszonnyal rendelkeznek ugyanazon munkáltatónál.

Az OTP Bank az egyedüli ezek közül a bankok közül, amelyik a szabad felhasználású személyi kölcsöneinél nem engedi az általános 8 éves maximális futamidőt, csak 7 évet. Ugyanakkor a célhoz kötött, felújítási személyi kölcsöne 10 éves futamidővel is elérhető. A banknál a 21. életév betöltése után lehet személyi kölcsönt igényelni, és a nem OTP-nél bankolóknak kötelező a számlanyitás a banknál.

Mind a négy pénzintézetnél 10 százalék alatti kamattal érhető el jelenleg a legkedvezőbb 15 milliós kölcsön (thm: 10,22-10,85 százalék). A havi törlesztők 226-228 ezer forint körül alakulnak, a lehető leghosszabb, 8 éves futamidőre kalkulálva. Ez utóbbi azt is jelenti, hogy a JTM szabályok (fogyasztási hitelek esetében 600 000 forintos havi nettó jövedelem alatt ennek 50 százaléka, felette pedig maximum 60 százaléka fordítható a hitelek törlesztésére) alapján minimum 452 000 forint jövedelem szükséges hozzá, azaz sem minimálbérrel (193 348 forint), sem pedig a nettó mediánbérrel (2025. júliusi KSH adat: 399 000 forint) nem vehető fel egy ekkora kölcsönösszeg.

Bár a törlesztésben nincs lényeges különbség a bankok ajánlatai között, eltérnek például a kezdeti költség nagyságában (folyósítási díj), ami lehet 0 forint is, de több mint százezer forintot is kitehet. Emiatt és mivel a bankok eltérő jövedelmi és ügyfélminősítési feltételeket támasztanak, mindenképpen érdemes szakértővel egyeztetni a kölcsönfelvétel előtt.