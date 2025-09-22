ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.06
usd:
330.3
bux:
99125.4
2025. szeptember 22. hétfő Móric
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Spending time at coffee shop
Nyitókép: Eva-Katalin/Getty Images

Négy banktól is felvehető a maximális, 15 milliós személyi kölcsön

Vendégszerző

Míg régen elképzelhetetlen volt, hogy akár 10 millió forintot is ingatlanfedezet nélkül nyújtsanak a bankok, addig ma már 15 millió forintot is fel lehet venni személyi kölcsönként. Természetesen nem mindenkinek, hiszen egy ilyen nagy összeghez magas jövedelem igazolása szükséges. A money.hu szakértői utánajártak, hogy mekkora jövedelemmel és milyen feltételekkel érhető el egy 15 milliós személyi kölcsön.

Jelenleg a CIB Bank, az Erste Bank, a K&H Bank és az OTP Bank nyújt 15 millió forintos személyi kölcsönt, továbbá az UniCredit Banknál is elérhető, de csak azoknak, akik olyan munkáltatónál dolgoznak, amelyik a bank szerződött partnere.

A személyi kölcsönök általános alapfeltételein túl a money.hu gyűjtéséből kiderül, hogy van néhány bankspecifikus elvárás is a legmagasabb személyi kölcsönt nyújtó pénzintézeteknél.

A CIB Banknál a kamat mértéke aszerint változik, hogy a bank ügyfélminősítése milyen kategóriába sorolja a hiteligénylőt. Minél kedvezőbb ez a minősítés, annál jobb kamattal vehető igénybe a kölcsön. Akinek pedig már van egy személyi kölcsöne, és újabbat igényel a banktól, annak érdemes tudni, hogy az összes személyikölcsön-jellegű tartozása nem haladhatja meg a 20 millió forintot.

Az Erste Banknál a kamat az igénylő jövedelmének nagysága mellett a hitelösszegtől is függ. A jövedelem Erste Bankhoz érkeztetésének vállalásával is kedvezőbb kamat érhető el. Ennél a banknál csak a 23. életévüket betöltött igénylők vehetnek fel személyi kölcsönt.

A K&H Bank is jobb kamatot ad munkabér vagy havi jóváírás bankhoz utalásakor. A kiemelt személyi kölcsönük sok szempontból kedvezőbb a „normál” személyi kölcsönnél, de ezt csak azok igényelhetik, akik legalább 6 hónapos folyamatos munkaviszonnyal rendelkeznek ugyanazon munkáltatónál.

Az OTP Bank az egyedüli ezek közül a bankok közül, amelyik a szabad felhasználású személyi kölcsöneinél nem engedi az általános 8 éves maximális futamidőt, csak 7 évet. Ugyanakkor a célhoz kötött, felújítási személyi kölcsöne 10 éves futamidővel is elérhető. A banknál a 21. életév betöltése után lehet személyi kölcsönt igényelni, és a nem OTP-nél bankolóknak kötelező a számlanyitás a banknál.

Mind a négy pénzintézetnél 10 százalék alatti kamattal érhető el jelenleg a legkedvezőbb 15 milliós kölcsön (thm: 10,22-10,85 százalék). A havi törlesztők 226-228 ezer forint körül alakulnak, a lehető leghosszabb, 8 éves futamidőre kalkulálva. Ez utóbbi azt is jelenti, hogy a JTM szabályok (fogyasztási hitelek esetében 600 000 forintos havi nettó jövedelem alatt ennek 50 százaléka, felette pedig maximum 60 százaléka fordítható a hitelek törlesztésére) alapján minimum 452 000 forint jövedelem szükséges hozzá, azaz sem minimálbérrel (193 348 forint), sem pedig a nettó mediánbérrel (2025. júliusi KSH adat: 399 000 forint) nem vehető fel egy ekkora kölcsönösszeg.

Bár a törlesztésben nincs lényeges különbség a bankok ajánlatai között, eltérnek például a kezdeti költség nagyságában (folyósítási díj), ami lehet 0 forint is, de több mint százezer forintot is kitehet. Emiatt és mivel a bankok eltérő jövedelmi és ügyfélminősítési feltételeket támasztanak, mindenképpen érdemes szakértővel egyeztetni a kölcsönfelvétel előtt.

Kezdőlap    Gazdaság    Négy banktól is felvehető a maximális, 15 milliós személyi kölcsön

kamat

személyi hitel

money.hu

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: az uniót háborús célokra nem használhatjuk

Orbán Viktor: az uniót háborús célokra nem használhatjuk

A kormányfő beszéde nyitotta meg a napirend előtti felszólalások sorát az Országház őszi munkájának üléstermi kezdetén. Úgy látja, Ukrajna uniós tagsága befizetővé tenné Magyarországot, miközben az EU a végelgyengülés jeleit mutatja, és nem érdemes várni a kétséges ütemezésű brüsszeli gazdaságpolitikára.
Nem kukoricáznak – új utakra kell térniük a magyar gazdáknak

Nem kukoricáznak – új utakra kell térniük a magyar gazdáknak

Az aszály miatt nem túl sok kukorica terem idén Magyarországon. A gazdáknak egyes magyar régiókban már azon kell gondolkodniuk, hogy mit vessenek el, ami bírja a hőséget és a vízhiányt – még a cirok is szóba jöhet. A kormány szerint a várható termés mennyisége éppen fedezi az igényt, mégis szükség lesz importra.
VIDEÓ
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új logisztikai park épül Magyarországon, elektromos kamiontöltő is lesz benne

Új logisztikai park épül Magyarországon, elektromos kamiontöltő is lesz benne

Az osztrák-magyar-szlovák hármashatár mellett, Mosonmagyaróváron fejleszt logisztikai központot a világ egyik legnagyobb, magánkézben lévő ipari ingatlanfejlesztőjének magyar leánya. A terület 70 százalékát már az építkezés megkezdése előtt bérbeadták, a projekt részeként hazánkban az elsők között építenek fel elektromoskamion-parkolót és töltőállomást - közölte a Panattoni Hungary.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Orosz-ukrán háború 2025: komoly bejelentést tett Erdogan kormánya, ennek nem fog örülni Putyin

Orosz-ukrán háború 2025: komoly bejelentést tett Erdogan kormánya, ennek nem fog örülni Putyin

A döntés azt követően született, hogy a lengyel hatóságok szerint szeptember 9-10. éjszakáján 19 alkalommal sértették meg az ország légterét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
France to recognise Palestinian state as Hamas health ministry says Israeli strikes on Gaza kill 61

France to recognise Palestinian state as Hamas health ministry says Israeli strikes on Gaza kill 61

The UK, Canada and Australia announced their formal recognition on Sunday, with Israel accusing the nations of giving a "huge reward to terrorism".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 22. 14:43
Új piacra törne be a Pfizer, gigaüzlet van készülőben
2025. szeptember 22. 13:40
Beszélgetés a gazdasági szuverenitás előnyeiről és veszélyeiről
×
×
×
×