ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.64
usd:
339.9
bux:
103639.42
2025. szeptember 2. kedd Dorina, Rebeka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Men entering credit card information using laptop computer keyboard. Online shopping concept
Nyitókép: Poike/Getty Images

Áruhitelek: nem lesz többé „vadnyugat”, jön az új szabályozás

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Az Európai Unió, azon belül Magyarország is valamivel több mint egy év múlva vezeti be jogrendjébe azokat a fogyasztóvédelmi szabályokat, amelyek kimondottan a „Buy Now, Pay Later” (BNPL), azaz „Vásárolj most, fizess később” áruhitelekre vonatkoznak.

Öt nemzetközi szereplő van már jelen a „Buy Now, Pay Later”, vagyis „Vásárolj most, fizess később” magyar piacán. A fintech cégek által működtetett BNPL-konstrukcióval a fogyasztó azonnali fizetés és kamatok nélkül, részletre vásárolhat bizonyos webshopokból. A lehetőség nem csak az impulzusvásárlások miatt kockázatos, hanem mert nem tartozik a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alá. A fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló európai irányelv azonban 2026 novemberében Magyarországon is életbe lép – árulta el az MNB felügyeleti szóvivője.

„A BNPL konstrukció egy halasztott fizetési lehetőség, a vételárat több kamatmentes részletre lehet felosztani, ugyanakkor ez nem egy banki hiteltermék, ez egy kereskedelmi kölcsön, ugyanis a fintech cégek átveszik az adott kereskedőktől ezeket a kereskedelmi kölcsönöket, maguk kezelik, és ők szedik be a pénzt” – mondta az InfoRádióban Binder István.

Magyarországon 2022 környékén jelentek meg ezek a lehetőségek, 4-5 szolgáltató kínálja őket, és bizony rejtenek magukban kockázatokat, így a fogyasztóknak is érdemes óvatosan közeledni ezekhez a lehetőségekhez kerülni kell az ösztönszerű impulzusvásárlásokat – magyarázta a felügyeleti szóvivő, hozzátéve, hogy

könnyű belefutni túlzott eladósodásba, túl nagy kockázatvállalásba.

Azáltal, hogy a BNPL-konstrukciók nem tartoznak a hitelintézeti törvény hatálya alá, nem minősülnek pénzügyi kölcsönnek – kivéve, ha engedéllyel rendelkező szolgáltatók kínálják – szögezte le Binder István. Megjegyezte, ilyenre is van példa, mikor egy, az MNB felügyelete alá tartozó intézet kínál ilyen lehetőséget, ebben az esetben viszont azok a szigorú üzleti megbízhatósági előírások vonatkoznak rá, amelyek a hagyományos hitel- és pénzkölcsönnyújtást jellemzik.

Ezek az előírások egyéb szolgáltatóknál hiányoznak, ahogyan

gyakran hiányoznak az olyan fogyasztóvédelmi követelmények is, mint a panaszkezelés, ügyfélszolgálat, vagy éppen az adósságfékszabály, ami a túlzott eladósodást hivatott megakadályozni

azzal, hogy a jövedelem csak egy bizonyos százalékát lehet hitelfelvételre fordítani – magyarázta a szakértő.

A Magyar Nemzeti Banknak az általa felügyelt, a hitelintézeti törvény hatálya alá tartozó pénzügyi szolgáltatók esetében van felügyeleti jogköre – jelentette ki Binder István, de megjegyezte: jó hír, hogy annak ellenére, hogy jelenleg ezek a fogyasztóvédelmi és egyéb szabályok hiányoznak a BNPL-szolgáltatóknál, az Európai Unió és Magyarország is lépett annak érdekében, hogy ez a helyzet megszűnjön.

Folyamatban van a fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló európai uniós irányelv bevezetése, és 2026. november 20-től életbe is lép mind az EU-ban, mind hazánkban. Az irányelvnek a magyar jogrendbe való beemelése teszi majd lehetővé, hogy a fogyasztóvédelmi előírások ezeknél a szolgáltatóknál is megjelenjenek.

Az MNB felügyeleti szóvivője leszögezte: attól, hogy a BNPL-szektorban nincsen külön szabályozás, még érvényesek az általános polgári jogi és fogyasztóvédelmi szabályok, és ugyanúgy az általános fogyasztóvédelmi fórumokhoz lehet miattuk fordulni.

Mivel ezek webáruházas vásárlások, a fogyasztó bármiféle indoklás nélkül 14 napon belül elállhat a vásárlástól, a kereskedőnek pedig, illetve a BNPL-szolgáltatónak, ha átvette a követelést, vissza kell fizetnie a vételárat.

Vagyis ha valaki úgy érzi, hogy sikerült kissé túlszaladnia a lehetőségein, élhet ezzel a lehetőséggel.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Áruhitelek: nem lesz többé „vadnyugat”, jön az új szabályozás

hitel

szabályozás

eladósodás

binder istván

áruhitel

magyar nemzeti bank

bnpl

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyre nehezebb alkudni a lakáspiacon, rosszabb lett a vevők pozíciója

Egyre nehezebb alkudni a lakáspiacon, rosszabb lett a vevők pozíciója

Az Otthon Start Programhoz köthető lakáspiaci élénkülés nyomán szinte mindenhol csökkent a vevők alkupozíciója, ennek részben az is az oka, hogy az eladók augusztusban egyelőre nem emelték jelentősen az árakat – derül ki az ingatlan.com adataiból.
 

Otthon Start: egy nap alatt több ezren jelentkeztek a fix 3 százalékos hitelre

Már letölthető a FIX 3% Startolj rá applikáció az androidos készülékekre

Otthon Start: máris új szabályok jelentek meg a Magyar Közlönyben

VIDEÓ
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.02. kedd, 18:00
Darázs Lénárd
az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Feldarabolják a Magyarországon is ismert ikonikus élelmiszeróriást, amibe Warren Buffet is befektetett

Feldarabolják a Magyarországon is ismert ikonikus élelmiszeróriást, amibe Warren Buffet is befektetett

A Kraft Heinz bejelentette, hogy két különálló vállalatra válik szét, ezzel gyakorlatilag visszafordítva a tíz évvel ezelőtti 46 milliárd dolláros összeolvadást, amely a világ egyik legnagyobb élelmiszeripari vállalatát hozta létre - közölte a CNBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Küszöbön az újabb bokszbotrány: végleg elkaszálhatják a női olimpiai bajnokot, ha erre nem hajlandó

Küszöbön az újabb bokszbotrány: végleg elkaszálhatják a női olimpiai bajnokot, ha erre nem hajlandó

Az olimpiai bajnok fellebbezett a World Boxing döntése ellen, amely megtiltotta számára a közelgő versenyeken való részvételt, hacsak nem veti alá magát genetikai vizsgálatnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Beijing tightens control ahead of Xi's big moment on world stage

Beijing tightens control ahead of Xi's big moment on world stage

It is a big week for Xi Jinping, who will host Vladimir Putin and Kim Jong Un in Beijing at a massive military parade.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 2. 12:08
Az Európai Unió tényleg berúgta a fegyverkezés motorját
2025. szeptember 2. 11:32
Egyre nehezebb alkudni a lakáspiacon, rosszabb lett a vevők pozíciója
×
×
×
×