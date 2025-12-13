Annyi gabonája van Kínának, mint még soha

Kína idei gabonatermése rekordot döntött, elérte a 714,88 millió tonnát, ami 1,2 százalékkal haladta meg a tavalyit és a második egymást követő évben múlta felül a 700 millió tonnát - áll a statisztikai hivatal jelentésében.

Kínában az előző kilenc évben rendre 650 millió tonna fölötti volt a gabonatermés, de 2024 előtt nem haladta meg a 700 millió tonnát.

A gabonafélék vetésterülete idén 0,1 százalékkal, 119,4 millió hektárra nőtt. A hektáronkénti hozam 1,1 százalékkal haladta meg a múlt évit.

A rizstermés idén 0,7 százalékkal, 209 millió tonnára emelkedett, míg a búzatermés nagyjából megegyezett a tavalyival, 140,1 millió tonna volt.

A kukoricatermés rekordszintre, 301,2 millió tonnára emelkedett, ami 2,1 százalékkal múlta felül a tavalyit.