Jelentősen esett a lakossági állampapír-állomány

Infostart

2024 júniusa óta nem volt a lakossági állampapír-állomány névértéken számolva ilyen alacsony szinten.

Szeptemberben jókora visszaesés mutatkozott a magyar lakosság kezében lévő állampapír-állományban. Részben ez lehetett a magyarázata annak, hogy az Államadósság Kezelő Központ októbertől megújította a termékkínálatot, ez két népszerű állampapírnál is kamatemelést eredményezett – írta meg az Economx.

Névérték szerint a lakosság szeptember végén 12 838 milliárd forint értékben tartott magyar állampapírokat, ami azt jelenti, hogy 378 milliárd forintos értékben csökkent a háztartások kitettsége. Ez jelentős csökkenésnek tekinthető, hiszen 2024 júniusa óta nem volt a lakossági állampapír-állomány ilyen alacsony szinten. Ebben a jelentős változásban komoly szerepe volt azonban egy óriási lejáratnak is, amely során 655 milliárd forint tőkét fizetett vissza az állam a lakossági befektetőknek, olvasható a cikkben.

A bankok mérlegében lévő állampapírok mennyisége viszont megközelítette szeptemberben névértéken a 13 400 milliárd forintot. A cikk hozzáteszi, hogy amennyiben a pénzintézetek növelik állampapír-kitettségüket, akkor extraprofitadó-alapjuk csökkenthető, így a lépés érthető.

A külföldi befektetők szintén nettó eladók voltak,

187 milliárd forint értékben adtak túl magyar állampapírokon, így szeptember végén 18 118 milliárd forintnyi volt a birtokukban – írja a cikk.

A lakosság az állampapírpiacról kivont tőke nagy részét az október eleji kamatemelések láttán visszafektethette, kisebb részét azonban más befektetésekbe csoportosíthatta át. A befektetési alapoknál lévő lakossági vagyon 91 milliárd forinttal nőtt, amelyből a vásárlások 66 milliárd forintos pluszt jelentettek. Az ÁKK adatai alapján az állampapírlejáratokat követően a kifizetett összegek nagyjából 70 százalékát az ügyfelek visszaforgatják az állampapírpiacra – olvasható az Economx elemzésében.

A hazai részvénypiacon a lakossági befektetők nettó vásárlók voltak szeptemberben, a külföldiek viszont nettó 48 milliárddal csökkentették a kitettségüket. Szeptemberben a magyar részvénypiac lefelé korrigált, így a magánbefektetőknél lévő BÉT-részvények értéke kismértékben csökkent, és újra 2500 milliárd forint alá süllyedt, olvasható a cikkben.

Elemző: időnként nagyon eltérő volt a magyar-amerikai diplomáciai és gazdasági kapcsolatok minősége

Elemző: időnként nagyon eltérő volt a magyar-amerikai diplomáciai és gazdasági kapcsolatok minősége
A magyar-amerikai kapcsolatok alakulására a történelmi háttér és a kelet-közép-európai politikai változások jelentős hatást gyakoroltak az elmúlt bő száz év során. Az elmúlt 30 évben ugyanakkor Magyarország az egyik legfontosabb katonai, politikai és gazdasági szövetségeseként tekint az Egyesült Államokra – hangsúlyozta Szigethy-Ambrus Nikoletta az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője a mai csúcs kapcsán.
 

„Centire kiszámolt találkozó” – Elemző: Donald Trump spontán, de Orbán Viktort sem kell félteni

Csizmazia Gábor Amerika-szakértő: lesz olyan megállapodás, amelyet most hoz tető alá Donald Trump és Orbán Viktor

Orbán Viktor Washingtonból: minden más lesz ezen a találkozón Donald Trumppal

Itt az első konkrétum Washingtonból: atomügyben Szijjártó Péter és Marco Rubio megállapodást ír alá

Összeférhetetlenség? Andrej Babis szerint nincs akadálya a miniszterelnöki jelölésének

Összeférhetetlenség? Andrej Babis szerint nincs akadálya a miniszterelnöki jelölésének

Csehországban új szakaszába lépett a kormányalakítási folyamat. Petr Pavel köztársasági elnök elfogadta a Petr Fiala vezette négypárti koalíciós kormány lemondását, amelyet a miniszterelnök csütörtök délután nyújtott át a Hradzsinban. Az új kormány megalakításával megbízott Andrej Babis, az ANO mozgalom elnöke közben elutasította, hogy az Agrofert vállalatcsoport tulajdonlása miatt fennálló összeférhetetlensége akadályt jelentene a miniszterelnöki kinevezéséhez.
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
 
