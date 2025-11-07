Jelentősen esett a lakossági állampapír-állomány

Szeptemberben jókora visszaesés mutatkozott a magyar lakosság kezében lévő állampapír-állományban. Részben ez lehetett a magyarázata annak, hogy az Államadósság Kezelő Központ októbertől megújította a termékkínálatot, ez két népszerű állampapírnál is kamatemelést eredményezett – írta meg az Economx.

Névérték szerint a lakosság szeptember végén 12 838 milliárd forint értékben tartott magyar állampapírokat, ami azt jelenti, hogy 378 milliárd forintos értékben csökkent a háztartások kitettsége. Ez jelentős csökkenésnek tekinthető, hiszen 2024 júniusa óta nem volt a lakossági állampapír-állomány ilyen alacsony szinten. Ebben a jelentős változásban komoly szerepe volt azonban egy óriási lejáratnak is, amely során 655 milliárd forint tőkét fizetett vissza az állam a lakossági befektetőknek, olvasható a cikkben.

A bankok mérlegében lévő állampapírok mennyisége viszont megközelítette szeptemberben névértéken a 13 400 milliárd forintot. A cikk hozzáteszi, hogy amennyiben a pénzintézetek növelik állampapír-kitettségüket, akkor extraprofitadó-alapjuk csökkenthető, így a lépés érthető.

A külföldi befektetők szintén nettó eladók voltak,

187 milliárd forint értékben adtak túl magyar állampapírokon, így szeptember végén 18 118 milliárd forintnyi volt a birtokukban – írja a cikk.

A lakosság az állampapírpiacról kivont tőke nagy részét az október eleji kamatemelések láttán visszafektethette, kisebb részét azonban más befektetésekbe csoportosíthatta át. A befektetési alapoknál lévő lakossági vagyon 91 milliárd forinttal nőtt, amelyből a vásárlások 66 milliárd forintos pluszt jelentettek. Az ÁKK adatai alapján az állampapírlejáratokat követően a kifizetett összegek nagyjából 70 százalékát az ügyfelek visszaforgatják az állampapírpiacra – olvasható az Economx elemzésében.

A hazai részvénypiacon a lakossági befektetők nettó vásárlók voltak szeptemberben, a külföldiek viszont nettó 48 milliárddal csökkentették a kitettségüket. Szeptemberben a magyar részvénypiac lefelé korrigált, így a magánbefektetőknél lévő BÉT-részvények értéke kismértékben csökkent, és újra 2500 milliárd forint alá süllyedt, olvasható a cikkben.