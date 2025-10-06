ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 6. hétfő
Pensioners finances. An old lady counts Hungarian money, Pension in Hungary. close up
Nyitókép: Andrzej Rostek/Getty Images

ÁKK: árad a lakosságtól a pénz, túlteljesítették a tervet

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Idén eddig több forrást vont be az Államadósság Kezelő Központ, mint amennyi az éves terv teljesítéséhez szükséges. A teljesítési mutató az év első kilenc hónapjában 115 százalékon állt – mondta el az InfoRádióban Kolozsi Pál, az ÁKK vezérigazgató-helyettese.

Az állam működésének pénzügyi feltételei biztosítottak, az államadósság finanszírozása stabil. A lakossági piac nagyon stabil pillére a finanszírozásnak, a magyar családok bizalma nagyon erős a magyar állam irányába – magyarázta Kolozsi Pál, az ÁKK vezérigazgató-helyettese az InfoRádióban.

Az Államadósság Kezelő Központ egy finanszírozási terv alapján végzi a munkáját. Minden évre az azt megelőző decemberben fogadják el ezt a tervet, amelyben meghatározzák, milyen forrásbevonás szükséges a hiány és az adósság finanszírozásához. Ezt év közben ahogyan szükséges, módosítják. A jelenleg hatályos terv alapján idén nettó értelemben, tehát lejáratkori áron

4600 milliárd forintot valamennyivel meghaladó finanszírozásra van szüksége a magyar államnak.

Ennek a tervnek teljesítési mutatója az első 9 hónapban csaknem 115 százalékon állt, tehát január és szeptember között több forrást vont be az ÁKK, mint ami az éves terv teljesítéséhez szükséges – ismertette a vezérigazgató-helyettes.

Elmondta, finanszírozásuknak három pillére van, ebből a legnagyobb az intézményi forintpiac, amely a teljes adósságnak nagyjából felét teszi ki. Az ÁKK heti rendszerességgel, de akár egy héten többször is aukciókat tart, intézményi befektetőknek értékesít állampapírokat. „Ezen piac jól teljesít, nagyon magas kereslet, és nagyon magas bizalom jellemzi. Különösen az utóbbi pár hétnek voltak kiemelkedően jók az értékesítési számai” – emelte ki Kolozsi Pál.

Szintén nagyon stabil pillére a finanszírozásnak a lakossági piac, idén is bebizonyosodott, hogy nagyon erős a magyar családok bizalma a magyar állam irányába. Az inflációkövető papíroknál átárazódás volt megfigyelhető, illetve jelentős kamatfizetések történtek. Ebben az időszakban is nagyon stabil maradt az állampapírpiacnak ez a szegmense, tette hozzá. A lakosság kezében lévő állampapírok, illetve a lakossági kézben lévő intézményi papírok érdemben tudtak emelkedni január és szeptember között.

Október elseje óta megújult feltételekkel érhetőek el az ÁKK egyes lakossági termékei, ezek az év első kilenc hónapjának tapasztalatait tükrözik. Kolozsi Pál elmondta, megpróbálják a hosszabb futamidejű termékeket előtérbe helyezni, valamint a változó kamatozású termékek helyett

a fix kamatozású állampapírokat szeretnék „helyzetbe hozni”.

A Fix Magyar Állampapír ötéves futamidővel lesz elérhető, kamata 7 százalékosra emelkedik. A MÁP Plusz sávos kamatozású termék, ennek szintén magasabb kamatszinttel értékesítik. A kezdő kamatszint itt 6,5 százalék lesz, ez fog évről évre emelkedni, 7,5 százalékig. Megmaradnak a változó kamatozású termékek is, a bónusz állampapír kezdő kamata 6,85 százalék lesz. Továbbra is elérhető marad az inflációkövető papír, viszont kamatprémiuma a 0,5 százalék helyett 0,1 százalék lesz.

A devizapiacon is rendkívül sikeres volt idén az értékesítés, három nagyon sikeres devizakötvény-kibocsátása is volt Magyarországnak 2025-ben. Januárban volt egy eurókötvény-kibocsátás, júniusban egy 4 milliárd dolláros dollárkötvény-kibocsátás, és júliusban a kínai piacon egy 5 milliárd renminbis kibocsátás volt.

„Ez a valaha volt legnagyobb szuverén, tehát egy állam által végrehajtott kibocsátás volt a kínai piacon. Összességében azt lehetett tapasztalni mind a három devizakötvény kibocsátásánál, hogy nagyon erős az érdeklődés nemzetközi szinten is a magyar kötvények iránt, így nagyon jó feltételekkel, nagyon jó kamatozás mellett tudtuk ezeket a papírokat értékesíteni” – tette hozzá a vezérigazgató-helyettes.

Az államadósság finanszírozásában nagyságrendileg 20 százalékos a lakossági tulajdon aránya, ez érdemben nem tér el a korábbi években látottaktól. „Fontos pillérként tekintünk a magyar lakosságra” – emelte ki. A devizarészarány nagyságrendileg 30 százalék, ez néha ennél kissé magasabb, néha kissé alacsonyabb. Ez több mindenen múlik, így a forintárfolyam alakulásán is. Összességében itt is az év elején kialakult szint látható továbbra is, és ez egészséges szintként jellemezhető, mondta el Kolozsi Pál.

ÁKK: árad a lakosságtól a pénz, túlteljesítették a tervet

államadósság

államadósság kezelő központ

államkötvény

Az immunrendszer szabályozásáért járt idén az orvosi-élettani Nobel-díj

Az immunrendszer szabályozásáért járt idén az orvosi-élettani Nobel-díj

Mary E. Brunkow és Fred Ramsdell amerikai, valamint Szakagucsi Simon japán tudós kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat a perifériás immuntoleranciával kapcsolatos felfedezéseikért - jelentették be hétfőn a stockholmi Karolinska Intézetben. Kiderült: speciális sejtek akadályozzák meg, hogy autoimmun betegségek alakuljanak ki.
