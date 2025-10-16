ARÉNA - PODCASTOK
részvény tőzsde befektetés
Nyitókép: Kmatta/Getty Images

A nyár legjobban teljesítő befektetési alapjai: kockázat vagy biztos hozam?

Vendégszerző

A nyári időszak meglehetősen turbulens volt a befektetések szempontjából. Donald Trump vámháborús akciói és az amerikai dollár gyengülése jelentősen felforgatták a piacot. Azt gondolnánk, hogy ezekben a közel sem szokványos időkben inkább az Egyesült Államok piacának kevésbé kitett alapok teljesítettek a legjobban. A piaci teljesítmények azonban sok esetben rácáfoltak erre a várakozásra: számos amerikai és globális kitettségű befektetési alap kimagasló eredményt ért el.

Ha az évesített hozamok alapján vizsgáljuk a hazai alapok nyári teljesítményét, egyértelműen látszik, hogy a részvénypiacok jelentették a motorját a nyári hozamemelkedésnek. A földrajzilag diverzifikált alapok mellett különösen erős volt a feltörekvő európai régió (Törökország, Románia, Görögország), miközben kedvező lehetőségek adódtak Észak-Amerika és Afrika részvénypiacain is.

A nyár 10 legjobban teljesítő befektetési alapja, évesített 3 havi hozam alapján. Forrás: saját szerkesztés, a Bamosz.hu adatai alapján

Az Equilor Alapkezelő MFC Equity Genius Befektetési Alapja érte el a legnagyobb nyári hozamot 2025 június és augusztus között. Az alap egy koncentrált, aktívan kezelt részvényportfóliót tart, amely 12-20, főként amerikai tőzsdén jegyzett vállalatba fektet. Olyan cégekbe, amelyek növekedését hosszú távú szekuláris trendek, például technológiai vagy demográfiai változások hajtják.

A nyári időszak második legerősebb hozamát szintén egy Equilor-termék, az Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alap A sorozat hozta. Az alap portfólióját részvényekből és kollektív befektetési formákból építi fel. Közepes kockázati szint mellett aktívan kezelt konstrukció, amely hosszabb távon a globális részvénypiacok átlagos hozamát igyekszik meghaladni.

A harmadik helyen az OTP Török Részvény Alap B sorozata végzett, amely a török részvénypiac hullámzó, de gyakran nagy lehetőségeket kínáló világába enged belépést. Az aktívan kezelt, forintban denominált alap elsősorban török vállalatok részvényeibe fektet. Kockázati besorolása kiemelkedően magas.

Érdemes azonban a puszta hozamok mellett a befektetések hatékonyságát is vizsgálni, vagyis azt, hogyan aránylik egymáshoz a kockázat és az elért többlethozam. Erre a Sharpe-mutató kínálja a legalkalmasabb mércét. Ez az indikátor azt mutatja meg, hogy egy befektetés egységnyi volatilitásra vetítve mennyivel teljesített jobban vagy rosszabbul a kockázatmentes alternatívánál.

Pozitív érték esetén a hozam meghaladta a kockázatmentes szintet, vagyis a kockázatvállalás az állampapíroknál jobb hozamot eredményezett, míg negatív értéknél a befektetés még a biztonságos eszközöknél is gyengébben teljesített. Értelemszerűen minél magasabb a Sharpe-mutató, annál hatékonyabbnak tekinthető a befektetés.

Jelen elemzésben a kockázatmentes hozamnak a jegybanki alapkamat értékét tekintjük, amely 2024. szeptember 25. óta 6,50 százalék. Ez a szint egybeesik a nyári hónapokban forgalmazott 2028/Q2 és 2028/Q3 Fix Magyar Állampapír éves kamatával.

A 10 legmagasabb Sharpe-mutató értékkel rendelkező hazai befektetési alap. Forrás: Saját szerkesztés, a Bamosz.hu adatai alapján

Az ábra jól szemlélteti, hogy a 10 legjobb Sharpe-értékkel rendelkező alap között jóval kisebb a részvényalapok aránya. Itt az alacsonyabb kockázatú ingatlan- és kötvényalapok kerülnek előtérbe.

A legmagasabb hatékonyságot az Erste Ingatlan Alap M180 sorozata mutatta, mely rendkívül alacsony kockázat mellett biztosít jegybanki alapkamat szintjét meghaladó hozamot. Az alap nyíltvégű ingatlanalap, amely elsődlegesen jó műszaki állapotú, hosszú távú bérleti szerződéssel hasznosítható irodai és kereskedelmi ingatlanokba fektet. Az alap kockázati besorolása alacsony.

A második leghatékonyabb alap a VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Alap volt, mely egy nyíltvégű értékpapíralap, amely feltörekvő európai országok államkötvényeibe és állami tulajdonú vállalatok kötvényeibe fektet. A kockázati besorolása mérsékelt.

A harmadik leghatékonyabb alap meglepő módon az Egyesült Államok irányába jelentős kitettségű MBH USA Részvény Alap HUF sorozata volt. Az alap nyíltvégű részvényalap, amely az amerikai részvénypiacot leképezve az S&P 500 index teljesítményét követi, így az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényének hozamából részesíti befektetőit. Az alap kockázati besorolása közepes.

A Sharpe-mutató függvényében jól látszik, hogy a legmagasabb hozamú alap nem feltétlenül a leghatékonyabb is. A korábban említett Artemisz Alap ugyan kiugró teljesítményt mutatott, kockázat/hozam arányban azonban több másik alap is megelőzte.

Fontos kiemelni, hogy az összehasonlítás közel 900 hazai alap eredményein alapult, így az ábrán szereplő tíz alap a teljes mezőny élvonalát képviseli hatékonyság szempontjából.

Ez azt is jelenti, hogy bár az Artemisz Alap Sharpe-mutatója elmaradt a kevésbé kockázatos Erste Ingatlan Alap és a VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Alap értékétől, még így sem tekinthető különösen kockázatosnak, épp ellenkezőleg, kiemelkedő hozamával együtt a legversenyképesebbek közé tartozott.

Összességében a nyári időszak tapasztalata is megerősíti, hogy a puszta hozamadatok nem elegendőek a teljesítmény megítéléséhez. Bár a globális részvényalapok látványos eredményeket produkáltak, a kockázat/hozam arány szempontjából sokszor a mérsékeltebb hozamú konstrukciók bizonyultak hatékonyabbnak.

Mindez rávilágít arra is, hogy a magasabb hozam rendszerint magasabb kockázattal jár együtt, ezért a befektetési döntések meghozatalakor a kockázati szint mérlegelése legalább olyan fontos, mint a várható nyereség.

A cikk szerzője Sebestyén Géza. az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense

részvény

kockázat

hozam

befektetés

