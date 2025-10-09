Egyértelmű bírósági közlés a gödi Samsungról - Szijjártó Péter kommentálta a döntést

A kormányhivatal 2023 decemberében adott engedélyt a Samsung SDI Magyarország Zrt.-nek, de a per során kiderült, hogy az engedélyt a hivatal háromszor is módosította a kereset benyújtása után - indokol honlapján a bíróság.

A bíróság szerint a módosítások során a hatóság nem tartotta be a jogszabályban előírt eljárási garanciákat, ami súlyos eljárási hibának minősül. Emiatt a törvényszék a határozatot megsemmisítette.

A bíróság az engedély tartalmi kérdéseit nem vizsgálta, így az ügy érdemében nem született döntés.

Az ítéletről a határozatban nem közlik, hogy jogerős vagy sem.