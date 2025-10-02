ARÉNA - PODCASTOK
Ukraine, Kyiv - 2 June 2021: Yellow Suzuki Vitara car moving on the street. Editorial
Nyitókép: YuriyVlasenko/Getty Images

Ha ilyen autója van, pillanatok alatt elkapkodnák a használatutó-piacon

Infostart

A Használtautó.hu adatai alapján viszik a használt Suzukikat, mint a cukrot, és az idősebb autók hamarabb új gazdára találnak. A toplistában ugyanakkor egy meglepő márka is szerepel.

Rendkívül gyorsan pörögnek a Suzuki modelljei a használtautó-piacon, a top öt leghamarabb elkelő modell listájába egyedül a Peugeot került bele rajtuk kívül – közölte a Használtautó.hu. A legöregebb autók kelnek el a leghamarabb a piacon, teszik hozzá.

A 2025 januárjától augusztusig terjedő időszakban egyes modellek szó szerint napok alatt gazdára találtak. A leggyorsabban eladható típusok listáját a Suzuki vezeti: egy Ignis átlagosan mindössze 14,9 nap alatt eladásra került, szintén népszerű volt a Wagon R+ 15,5 napos idővel, és az SX4 16,6 napos átlagos forgási sebességgel. Némileg lemaradt tőle a Swift 18 napos átlagos turnover-idővel. A lista ötödik helyére egy francia márka, a Peugeot került. A 307-es típus átlagosan 18,1 nap alatt új gazdára talált, mint az alábbi grafikon is mutatja.

A Peugeot régebbi típusait sokan minőségi előrelépésként tekintik a Suzukihoz képest

– emelte ki Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

Az adatokból az is kiderül, hogy a 15 évesnél idősebb autók átlagosan 21,9 nap alatt gazdát cseréltek, míg a 10-14 éves autók esetében már 25,9 nap volt szükséges ehhez. Az 5-9 év közötti autók átlagosan 27,5 nap alatt kerültek új tulajdonoshoz, a 0-4 éves, újszerű autóknál viszont 42,5 nap kellett ehhez.

A hajtáslánc szerint vizsgálva a használt autók eladási sebességét látható, hogy a hagyományos benzin- és dízelüzemű autók keltek el a leggyorsabban a magyar piacon. A benzines járművek átlagosan 25,9 nap, míg a dízelek 26,4 nap alatt cseréltek gazdát. Az elektromos autóknál az átlagos eladási idő hosszabb, 33,3 nap, a hibridek esetében 35,4 nap volt.

Az ismert, könnyen fenntartható modellek kelnek el a leggyorsabban a magyar használtautó-piacon, teszi hozzá a közlemény. Kiemelik, a Suzuki modelljei technikai egyszerűségük és országos szervizhálózatuk miatt is keresettek.

suzuki

peugeot

használt autó

