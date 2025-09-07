ARÉNA
2025. szeptember 7. vasárnap
Cars Parked On Street In European City In Sunny Summer Day. Background
Nyitókép: bruev/Getty Images

Hiába drágulnak a használt autók, nő irántuk a kereslet

Infostart

A hasznaltauto.hu adatai alapján havi és éves összehasonlításban is nőtt a használt gépkocsik iránti kereslet. Jelenleg a SUV-k kúsznak felfelé a népszerűségi ranglistán, a kombik rovására.

A nyár végének közeledtével ismét fellendül a használt autók piaca. 2025 augusztusában mintegy 11 százalékkal több érdeklődés érkezett a hasznaltauto.hu-n, mint júliusban, és 5 százalékkal többen fontolgatják az autóvásárlást, mint az elmúlt év azonos időszakában – írja közleményében a cég..

Egy kicsivel, 3 százalékkal nőtt a hirdetések száma, és felfelé tolódtak a vételárak is: míg tavaly ilyenkor átlagosan 4,7 millió forintért, a múlt hónapban pedig átlagosan 5,1 millióért kínáltak járműveket eladásra, most már 5,3 millió forint az átlagár. Ezzel együtt viszont ha nem is sokkal, de valamivel

csökkent az átlagéletkor és a futásteljesítmény: 13,04 helyett 12,89 éves autók közül válogathatunk, és 178 ezer kilométer helyett 176 ezer kilométert tettek meg az eladó kocsik átlagosan.

Továbbra is a benzines autók iránt érdeklődnek a legtöbben, ezt a dízel, az elektromos, majd a hibrid megoldások követik. Éves összehasonlításban egyedül a dízelek iránti érdeklődés csökkent, minden más nőtt, az elmúlt hónaphoz képest pedig egységesen 10-15 százalék körüli növekedés látható minden kategóriában.

A kivitelek versenyében továbbra is magabiztosan vezet a ferdehátú, de a városi terepjárók (SUV-ok) júliusi előretörése kitartott: már többen vennének ilyet, mint kombi autókat Az átlagárak minden kivitel esetében növekedtek mind az elmúlt hónapot, mind 2024 augusztusát nézve. Ferdehátú autókat átlagosan 2,6 millióért, kombikat 4,8 millióért, SUV-okat 8,9 millióért, szedánokat pedig 5,6 millióért lehet vásárolni. Életkor és futásteljesítmény tekintetében elhanyagolható a különbség – teszi hozzá a portál.

Az Opel Astra továbbra is a legkeresettebb autó, ahogy utána a Suzuki Swift, a Volkswagen Golf, a Ford Focus, a Volkswagen Passat is tartja a helyét már hosszú ideje. A top 10 második felében volt átrendeződés a tavalyi évhez képest: a BMW 3-as sorozat és az X sorozat is hátrébb csúszott.

Úgy is lehet nézni, hogy elviszünk egy pontot - értékelések az érzelmes ír-magyar 2-2 után
Vb-selejtezős start

"Úgy is lehet nézni, hogy elviszünk egy pontot" - értékelések az érzelmes ír-magyar 2-2 után
A vezető gólt szerző Varga Barnabás szerint nagyon bosszantó, hogy azután kapták az egyenlítő gólt, hogy végigvédekeztek egy félidőt emberhátrányban, de van a mérkőzésnek pozitív olvasata is a bosszantó végjáték után. Dibusz Dénes szerint is teljesült a minimális cél, de 2-0-ra a magyar válogatott vezetett, ezért lehet most mindenki csalódott (ezzel Szoboszlai Dominik is egyetértett, de látatlanban aláírta volna a 2-2-t) - ám figyelmeztetett, ennek az egy pontnak a selejtezők végjátékában lehet még jelentősége.
 

A magyar vb-selejtezős csoport másik meccse meglepetés nélkül ért véget

VIDEÓ
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Atomháborúra gyakorolnak az oroszok, Ukrajna kiváltaná a Barátság kőolajvezetéket - Háborús híreink szombaton

Megkezdődött Fehéroroszország területén a Zapad 2025 névre hallgató hadgyakorlat, melyen sajtóhírek szerint az atomfegyverek Lengyelország elleni bevetését is gyakorolni fogják. Volodimir Zelenszkij Robert Fico szlovák kormányfő közös sajtótájékoztatód adtak, az ukrán elnök pedig felajánlotta, hogy kiváltja a Szlovákiába érkező orosz olajat és gázt. Az orosz csapatok araszolnak a Donbasz legfontosabb erődvárosa, Kramatorszk felé. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ilyen nincs: megnyert meccset engedett el a válogatott, ikszeltünk az első selejtezőn

Két gólós előnyt játszott el a válogatott, egy pontot hoztak el Dublinból. Folytatás jövő kedden Portugália ellen.

Israel destroys second high-rise as assault on Gaza City intensifies

Israel continues to expand its military operation in Gaza, urging Palestinians to leave Gaza City and move south.

2025. szeptember 6. 21:20
Huszonötös "holtverseny" az ötös lottón
2025. szeptember 6. 15:46
Sokkterápia Argentínában: sikerült letörni az inflációt, de milyen áron?
