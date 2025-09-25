Jó hír az e-autóra vágyóknak: az elmúlt egy évben már csökkent az áruk

Éves összehasonlításban emelkedtek az árak a magyarországi használtautó-piacon, 2025 augusztusában az előző év azonos időszakához képest az eladó hirdetések kínálati átlagára 5,5 millió forint volt, szemben a 2024 augusztusi 5,3 millióval, derül ki a Használtautó.hu és a KSH augusztusi jelentéséből – írta meg a VG.

A használt autók piacán a megjelent hirdetések relatív többsége 2,5 millió forint alatti értékű volt, de a 2,5-5 millió forint közötti kategória is szép számmal képviselteti magát, mint az alábbi grafikon is mutatja.

Relatíve kilőtt az 5-10 millió forint közötti értékű autókat kínáló hirdetések aránya, 1,8 százalékkal növekedett részesedésük. A 2,5-5 millió forint értékűek aránya 0,6 százalékkal növekedett, a 10 millió forint felettiek részaránya 0,4 százalékkal emelkedett. Egyedüliként a 2,5 millió forint alatti értékben autót kínáló hirdetések aránya csökkent, 2,8 százalékkal.

Jelenleg a piacon a hibrid gépjárművek a legdrágábbak, 2025 augusztusában átlagáruk 12 210 000 forint volt – teszi hozzá a Használtautó.hu és a KSH közös statisztikai kiadványa. Esetükben egy év alatt 3,1 százalékos növekedés következett be, míg az elektromos autók ára egy év alatt 5,2 százalékos csökkenést mutatott, mint az alábbi grafikon is mutatja.

A hirdetett járművek fele benzines motorral szerelt, 40,8 százalékukat pedig dízelmotor hajtja. Az alternatív hajtású autók súlya ugyan növekedett, de továbbra is alacsony: 5,3 százaléka a kínálatnak elektromos, 3,9 százaléka pedig hibrid.

Az elektromos hajtású autóknál bár kicsi a bázis, de nagy növekedést produkált a kategória: éves szinten 35 százalékkal nőtt a kínálatuk. Minden más kategóriában csökkent az elérhető kínálat, a dízelmeghajtásúaknál 4 százalékkal, a benzinmeghajtásúaknál 2,3 százalékkal, a hibridmeghajtásúak esetében pedig 1,7 százalékos visszaesés látható – mint az alábbi grafikon is mutatja.

Az adatok rávilágítanak arra is, átlagosan fiatalabbak az eladásra kínált dízeles járművek, ugyanakkor jóval több a futásteljesítményük, hiszen a dízelautókat jellemzően hosszabb utakra használják. Míg a benzinesek átlagosan 14,1 évesek, átlagosan 156 ezer kilométer futásteljesítménnyel, addig a dízelesek átlagosan 12,4 évesek, 222 ezer futott kilométerrel. A KSH és a Használtautó.hu közös statisztikai kiadványa kiemeli,

minden megtett ezer kilométer 0,2 százalékkal csökkenti a gépjárművek árát.

Ezen felül az is kiderül, minden más tényező változatlansága mellett (ceteris paribus) a két legnagyobb éves értékcsökkenéssel rendelkező autótípus a dízeles, illetve az elektromos, mindkét kategória esetében kerekítve 8 százalék az évenkénti átlagos árcsökkenés. A benzines autók évente 7 százalékot veszítenek értékükből, a hibridek 6,1 százalékot, míg az „egyéb meghajtásúak” esetén az értékcsökkenés 5,8 százalék.

A hirdetéseken belül a márkák toplistáját a Volkswagen vezette, utána következett a BMW, és az Opel. A Ford és a Mercedes éppen, hogy nem fért fel a dobogóra, a tizedik leggyakrabban meghirdetett autómárka helyéért pedig a Peugeot és a Kia vetekedett. A legidősebb gépkocsik az Opel, Renault, és Volkswagen márkákhoz tartoztak, augusztus hónapban átlagéletkoruk a 13-14 éves sávban mozgott. A legfiatalabb (átlagosan 9,3 éves) meghirdetett kocsik a Kia termékei közül kerültek ki.

A 10 leggyakoribb modell tekintetében a top 3 tartotta helyét, ugyanúgy a Ford Focus, a Škoda Octavia, és az Audi A4 állt ezeken a helyeken 2025 augusztusában, mint egy évvel korábban. Alattuk történt némi átrendeződés, az Audi A6 átadta helyét a Kia Ceed-nek, a Ford Mondeo pedig a Suzuki Swift-nek, mint az alábbi táblázat is mutatja.