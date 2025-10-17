ARÉNA - PODCASTOK
használt autó autóvásárlás Row of cars in a car park.
Nyitókép: northlightimages/Getty Images

Ezek az autómárkák mennek most a legjobban – ötmillió forint alatt

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Škoda Octavia, valamint a Volkswagen Golf és Passat áll az élen a 3-5 millió forintos ársávban a magyar használtautó-piacon – derül ki a Használtautó.hu legfrissebb, októberi toplistájából.

A 3-5 millió forint közötti használt autók között októberben toronymagasan az élen áll a Škoda Octavia, 18 800 érdeklődéssel és 3200 aktív hirdetéssel. A modell átlagára 4,1 millió forint, és közel 205 ezer kilométeres átlagos futásteljesítménnyel kínálják a tulajdonosok. A második a Volkswagen Golf (4,05 milliós átlagár, 181 ezer km), a harmadik a Volkswagen Passat lett, 3,99 millió forintos átlagárral és több mint 239 ezer kilométerrel – derül ki a Használtautó.hu októberi toplistájából.

A negyedik és ötödik helyen a Ford Focus és az Opel Astra állt, a japán modellek közül a Toyota Yaris került a top 10-be, kiemelkedően alacsony, 103 ezer kilométeres átlagos futásteljesítménnyel.

A BMW 3-as és 5-ös sorozat szintén erős érdeklődést váltott ki, bár ezeknél a futásteljesítmény 240–280 ezer kilométer között mozog, és átlagéletkoruk is 14 év feletti.

Akár 800 ezret is spórolhatunk, ha jól választunk hitelt – derül ki a money.hu számításaiból.

„A személyi kölcsönök széles körben használhatók autóvásárlásra is – akár teljesen online is hozzá lehet jutni a kívánt összeghez, néhány óra alatt. A kamatok pedig egyre kedvezőbbek: több bank is kínál 10 százalék alatti kamattal kölcsönöket bizonyos feltételek mellett” – emelte ki Garam Dániel, a money.hu pénzügyi szakértője.

Egy öt évre felvett 3 millió forintos személyi kölcsön havi törlesztőrészlete 63 423 forinttól indul, de kedvezőtlen választás esetén 80 ezer forint fölé is mehet. Ez a teljes futamidő alatt mintegy 800 ezer forint különbséget jelent a visszafizetendő összegben.

„A saját bank kényelmes választás, de nem mindig a legolcsóbb. Egy 5 millió forintos kölcsönnél például a legkedvezőbb és legdrágább ajánlat között már 1,5 millió forint eltérés is lehet a teljes visszafizetendő összegben 5 éves futamidő esetén. Érdemes összehasonlítani a bankok ajánlatait, mielőtt valaki belevág a hitelből tervezett vásárlásba” - hívta fel a figyelmet Garam Dániel.

A legtöbb bank 10 százalék alatti kamatot csak akkor kínál, ha az igénylő vállal bizonyos feltételeket – például hogy a jövedelmét az adott bank számlájára utaltassa, és hogy aktívan használja a számláját.

volkswagen

használt autó

skoda

