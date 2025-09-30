ARÉNA
2025. szeptember 30. kedd
Man laying the laminate flooring in his new home alone.
Nyitókép: Daniel Balakov/Getty Images

MBH Bank: meglódul a lakáspiac, elstartol az otthonteremtés

Infostart

Rekordmagas hitelkihelyezést vár idén Magyarország egyik vezető bankja. Az elmúlt 15 évben soha nem volt ilyen könnyű saját ingatlanhoz jutnia az elsőlakás-vásárlóknak, úgy vélik.

Az MBH Bank idén húszezres tranzakciószám-növekedést vár az Otthon Start Program első hónapjának tapasztalatai, illetve saját kutatásai alapján. A bank várakozásai szerint a program a lakásépítésnek is fellendülést adhat – írta meg a Portfolio.

Az ügyfelek többségében használt ingatlanok vásárlásához veszik igénybe a forrást,

az átlagos hitelösszeg 33 millió forint körül alakult.

Szabó Melinda, az MBH Bank ágazati elemzési vezetője a bank Ágazati Kitekintő című, keddi rendezvényén elmondta, az elmúlt években a magyarországi lakásépítések száma alacsony szinten mozgott. A pandémia utáni években számuk nem tudott érdemben növekedni. Az idei első félévben ugyanakkor a kiadott lakásépítési engedélyek, és egyszerű bejelentések számában egy nagyon jelentős, 43 százalékos emelkedés mutatkozott. Ehhez képest adhat még további jelentős lökést az Otthon Starthoz kapcsolódó, kínálatot serkentő kedvezmények bevezetése – tette hozzá Szabó Melinda.

Változást hozhat a 300 milliárd forintos kerettel, idén tavasszal elindult Lakhatási Tőkeprogram, továbbá a szeptember eleje óta felpörgő Otthon Start is. Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója kiemelte, a 2008-as pénzügyi válságot követően a magyar lakáspiac sokáig nem tért magához, a nominális árak csak 2016-tól érték utol a válság utáni értékeket. A KSH adatai alapján is megfigyelhető a markáns nominálisár-emelkedés, mint az alábbi grafikon is mutatja.

Meglátása szerint ugyanakkor mindent figyelembe véve, a jelentős áremelkedés ellenére is

könnyebb az elsőlakás-vásárlóknak saját ingatlanhoz jutni, mint az elmúlt 15 évben bármikor.

A hitelkihelyezésekben új rekord is születhet, a 2024-es csúcsot is túlszárnyalva. 2022-től az idei évig a lakáshitelek „meglehetősen drágák” voltak, az alapkamat pályáját követve, a 3 százalékos hitelprogram megtöri ugyanakkor a trendet – emelte ki a vezérigazgató.

A lakástranzakciók tekintetében az első félév háromszázalékos növekedést hozott, ezt valószínűleg az állampapír-befektetésekből kiáramló források lakáspiaci befektetése is hajtotta.

Az év második felében ez a tendencia várhatóan megváltozik, hiszen az Otthon Startot a saját célra vásárlók tudják elsősorban felhasználni. Idén legalább 10-20 ezerrel több tranzakció mehet végbe a hitelprogram hatására, mint tavaly – tette hozzá Horti Flóra, az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője.

Az ország minden részén folyamatos, intenzív érdeklődést lát az MBH, érdekesség, hogy sokan más hitellel kombinálva veszik igénybe az Otthon Startot, és többen is élnek a 10 százalékos önerő lehetőségével. Több kedvezmény is elérhető a hitelkonstrukcióval kapcsolatban – hangsúlyozta Árva András otthonteremtési termék- és folyamatmenedzsment-vezető.

ingatlanpiac

mbh bank

mbh jelzálogbank

otthon start

