Oeconomus: hatékonyabb az Otthon Start, mint egy bérlakásprogram volna

Az Otthon Start Program nagyságrendekkel hatékonyabb megoldás a lakhatási kihívások kezelésére, mint amennyire ugyanakkora költségvetési ráfordításból egy bérlakásprogram lehetne – olvasható az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzésében.

A költség–haszon elemzés keretében két hipotetikus, tíz éven át tartó, évi 50 milliárd forintos keretösszegű állami programot hasonlít össze a tanulmány. Az egyik esetben a forrást állami bérlakások építésére használják fel, a másik esetben az Otthon Start Program támogatására.

Évente 50 milliárdos állami forrásból tíz év alatt összesen tízezer bérlakás épülhetne

– emelte ki Kéri Endre, vezető kutató, az elemzés szerzője.

Egy átlagos 55-60 négyzetméteres lakás átlagos felépítési költsége a KSH 2024-es kimutatása szerint 34-37 millió forint. A helyi adókat, egyéb árbefolyásoló tényezőket is számításba véve az elemzés egy lakás felépítésének teljes költségét 50 millió forintban állapítja meg.

Fontos ugyanakkor, hogy ebben a modellben nincsen vagyongyarapodás, a családok bérlők maradnak, és az államra folyamatos fenntartási kötelezettség hárul.

Ezzel szemben ugyanekkora költségvetési forrásból az Otthon Start program keretében tíz év alatt évi 13 475 lakáshoz juthatnak hozzá a magánszemélyek, családok. Ebből a keretösszegből tehát közel 135 ezer személy/család lakhatását oldja meg, és biztosítja nekik a saját tulajdon megszerzését a program.

Ezek az adatok a maximális hitelösszeg felvételére vonatkoznak, az átlagos hitelezési adatok alapján még ennél is kedvezőbb a helyzet. Az átlagosan 30 millió forintos felvett hitelösszeget feltételezve

50 milliárd forint ráfordítással az állam akár 225 ezer személy/család saját lakáshoz jutását képes támogatni.

A saját tulajdon ezek mellett több pozitív multiplikátor-hatással rendelkezik a bérlakásmegoldással szemben, beleértve a helyi gazdaságra gyakorolt hatásokat, a lakásfenntartási motivációt, a pénzügyi rendszerre gyakorolt következményeket vagy a várható építkezési boomot. Az Építkezési Vállalkozók Országos Szövetsége szerint az Otthon Start program éves szinten 800 milliárd forint pluszmegrendelést jelent az építőiparban, 2027-re akár 30 ezer új lakás épülhet.

„Hagyományosan a saját tulajdonszerzést támogatja a magyar lakáspolitika, ezt képviseli az Otthon Start program is” – fűzte hozzá a kutató. Magyarországon a lakosság 90,5 százaléka él saját ingatlanban, ez az egyik legmagasabb arány Európában.

A Szent István Intézet legfrissebb kutatása megerősíti, „a magyar fiatalok körében kimagasló a tulajdonszerzési preferencia”. A megkérdezett 18-39 évesek 71 százaléka úgy véli, az államnak elsősorban a lakásvásárlást kell segítenie.

Kéri Endre hozzátette, a bérlakásprogramok egyik nagy hátulütője, hogy az építés csak a kezdet a költségek tekintetében. Az osztrák tapasztalatok azt mutatják, a karbantartási költségek évente a lakás értékének 2,6–5 százalékát is elérhetik. Emellett a bérlakásban élők nem halmoznak fel vagyont sem, nincs mit örökíteniük. Az Otthon Start program ezzel szemben 25 év múlva több ezer milliárd forintnyi magánvagyont jelenthet.