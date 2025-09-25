ARÉNA
2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
Traditional Tower block residential apartments and homes in Budaors, Hungary. Homes look clean, well kept and painted colourfully. Great example of ex communist style buildings made to look attractive and well lived in.
Nyitókép: Getty Images/ Craig Hastings

Oeconomus: hatékonyabb az Otthon Start, mint egy bérlakásprogram volna

Infostart

Több ezer milliárd forintnyi magánvagyon lehet huszonöt év elteltével az Otthon Startot igénylőknél – derüli ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány friss elemzéséből.

Az Otthon Start Program nagyságrendekkel hatékonyabb megoldás a lakhatási kihívások kezelésére, mint amennyire ugyanakkora költségvetési ráfordításból egy bérlakásprogram lehetne – olvasható az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzésében.

A költség–haszon elemzés keretében két hipotetikus, tíz éven át tartó, évi 50 milliárd forintos keretösszegű állami programot hasonlít össze a tanulmány. Az egyik esetben a forrást állami bérlakások építésére használják fel, a másik esetben az Otthon Start Program támogatására.

Évente 50 milliárdos állami forrásból tíz év alatt összesen tízezer bérlakás épülhetne

– emelte ki Kéri Endre, vezető kutató, az elemzés szerzője.

Egy átlagos 55-60 négyzetméteres lakás átlagos felépítési költsége a KSH 2024-es kimutatása szerint 34-37 millió forint. A helyi adókat, egyéb árbefolyásoló tényezőket is számításba véve az elemzés egy lakás felépítésének teljes költségét 50 millió forintban állapítja meg.

Fontos ugyanakkor, hogy ebben a modellben nincsen vagyongyarapodás, a családok bérlők maradnak, és az államra folyamatos fenntartási kötelezettség hárul.

Ezzel szemben ugyanekkora költségvetési forrásból az Otthon Start program keretében tíz év alatt évi 13 475 lakáshoz juthatnak hozzá a magánszemélyek, családok. Ebből a keretösszegből tehát közel 135 ezer személy/család lakhatását oldja meg, és biztosítja nekik a saját tulajdon megszerzését a program.

Ezek az adatok a maximális hitelösszeg felvételére vonatkoznak, az átlagos hitelezési adatok alapján még ennél is kedvezőbb a helyzet. Az átlagosan 30 millió forintos felvett hitelösszeget feltételezve

50 milliárd forint ráfordítással az állam akár 225 ezer személy/család saját lakáshoz jutását képes támogatni.

A saját tulajdon ezek mellett több pozitív multiplikátor-hatással rendelkezik a bérlakásmegoldással szemben, beleértve a helyi gazdaságra gyakorolt hatásokat, a lakásfenntartási motivációt, a pénzügyi rendszerre gyakorolt következményeket vagy a várható építkezési boomot. Az Építkezési Vállalkozók Országos Szövetsége szerint az Otthon Start program éves szinten 800 milliárd forint pluszmegrendelést jelent az építőiparban, 2027-re akár 30 ezer új lakás épülhet.

„Hagyományosan a saját tulajdonszerzést támogatja a magyar lakáspolitika, ezt képviseli az Otthon Start program is” – fűzte hozzá a kutató. Magyarországon a lakosság 90,5 százaléka él saját ingatlanban, ez az egyik legmagasabb arány Európában.

A Szent István Intézet legfrissebb kutatása megerősíti, „a magyar fiatalok körében kimagasló a tulajdonszerzési preferencia”. A megkérdezett 18-39 évesek 71 százaléka úgy véli, az államnak elsősorban a lakásvásárlást kell segítenie.

Kéri Endre hozzátette, a bérlakásprogramok egyik nagy hátulütője, hogy az építés csak a kezdet a költségek tekintetében. Az osztrák tapasztalatok azt mutatják, a karbantartási költségek évente a lakás értékének 2,6–5 százalékát is elérhetik. Emellett a bérlakásban élők nem halmoznak fel vagyont sem, nincs mit örökíteniük. Az Otthon Start program ezzel szemben 25 év múlva több ezer milliárd forintnyi magánvagyont jelenthet.

