Döbbentes összeget kér az USA készpénzben Dél-Koreától

Szöul és Washington júliusban egyezett meg a 350 milliárd dolláros befektetési vállalásról, ám azóta sem született megállapodás a pénzügyi konstrukció részleteiről - írja a portfolio.hu.

A dél-koreai tisztviselők szerint a teljes összeget nem lehet készpénzben biztosítani, mivel az meghaladja

az ország devizatartalékának 80 százalékát.

Szöul ezért javasolta, hogy az összeg egy részét hitelek és kétoldalú devizaswap-megállapodások formájában biztosítsák a gazdasági terhek enyhítése céljából.

Az amerikai fél, amelyet Donald Trump is előre kifizetendő hozzájárulásként jellemzett, a hírek szerint a készpénzes formát preferálja. Wi Sung-lac megjegyezte, hogy a dél-koreai kormány alternatív megoldásokon dolgozik, és reményét fejezte ki, hogy a két ország vezetőinek jövő havi, Gyeongjuban tartandó APEC-csúcson való találkozója során sikerül előrelépést elérni.