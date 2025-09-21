ARÉNA
2025. szeptember 21. vasárnap Máté, Mirella
Nyitókép: Facebook/OTP Bank

Fontos leállás az OTP-nél, a mai nap is érintett

Infostart

Az OTP Bank fontos közleményt adott ki, melyben felhívta ügyfelei figyelmét a közelgő, több szolgáltatást érintő leállásokra. A bank rendszerfejlesztési munkákra hivatkozva több időpontban is szüneteltetni fogja bizonyos szolgáltatásait.

A legjelentősebb, három napos leállás október 23-án 8 órától október 26-án 4 óráig tart majd. Ez idő alatt a lakossági hiteligénylésekhez (jelzálog-, ingatlan-, személyi-, babaváró kölcsön, hitelkártya, folyószámlahitel, áruhitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetők.

Szeptemberi leállások

Szeptember 21-én, 0 órától 16 óráig többek között a számlatörténet, a bankon kívüli devizaátutalás, valamint a folyószámlahitelhez és a gépkocsi nyereménybetétekhez kapcsolódó funkciók nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban.

Szeptember 22-én, 0 órától reggel 8 óráig az internet- és mobilbank, az OTPdirekt és az online termékigénylés is leáll. Fontos, hogy ez idő alatt az offline és online fizetési terminálok sem fognak működni, és az OTP logós kártyákkal sem lehet majd fizetni vagy készpénzt felvenni.

Szeptember 25-én, 23:30-tól hajnali 4 óráig többek között az internet- és mobilbank és az online termékigénylés is érintett lesz a karbantartásban.

A bank arra kéri ügyfeleit, hogy a leállások idejére gondoskodjanak a szükséges pénzügyi tranzakciók előzetes elvégzéséről.

Fontos leállás az OTP-nél, a mai nap is érintett

