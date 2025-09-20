Gond lesz a reggeli italunkkal, ha így folytatódnak a trendek

Az indiai teaültetvények, különösen az észak-keleti Asszám régióban, egyre súlyosabb problémákkal néznek szembe a szélsőséges időjárási körülmények miatt. A hőhullámok és a hektikus csapadék nemcsak a terméshozam visszaeséséhez vezetnek, hanem a munkások egészségét is veszélyeztetik – írja az agroinform.hu.

A termés mennyisége különösen Asszámban esik vissza, ahol a második szüret – a legértékesebb időszak – ki van téve a hőhullámoknak és a kiszámíthatatlan esőzéseknek. Az elmúlt száz évben a térségben a csapadék csökkent, míg az átlaghőmérséklet nőtt, ami kedvez a kártevőknek. A gazdák kénytelenek öntözést alkalmazni, ami korábban szinte ismeretlen gyakorlat volt. A rövidülő betakarítási időszak szűkíti a kínálatot, és a tea ára emiatt egyre ingadozóbbá válik.

Az indiai teaipar közel két évszázada meghatározó szereplője a globális piacnak, jövője azonban bizonytalanná vált.

A belföldi kereslet az elmúlt tíz évben 23 százalékkal emelkedett, miközben a termelés nem tud lépést tartani ezzel a növekedéssel. Ennek következtében az export visszaszorul, sőt, India immár a teaimport lehetőségével is szembesül.

Mivel más jelentős termelők – például Kenya és Srí Lanka – is hasonló kihívásokkal néznek szembe, a globális kínálat szűkülhet.

Ez hosszabb távon áremelkedést idézhet elő, és nem oldja meg az iparág strukturális problémáit.