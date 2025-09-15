ARÉNA
2025. szeptember 15. hétfő
Nyitókép: 4ig Nyrt.

Együttműködik a 4iG Csoport és az Elisa Polystar: javuló hálózati szolgáltatás és ügyfélélmény

Infostart

A 4iG Csoport és az Elisa Polystar kibővítette együttműködését a hálózati szolgáltatás teljesítményének és az ügyfélélmény javítása érdekében

A 4iG Csoport kiterjesztette stratégiai együttműködését az Elisa Polystarral, amelynek keretében új, mesterséges intelligencia használatának lehetőségét megteremtő, hálózati szolgáltatásfelügyeleti rendszert vezetnek be a One Magyarországnál.

Az együttműködés célja, hogy a vállalat ügyfelei még megbízhatóbb, gyorsabb és magasabb minőségű szolgáltatásokat élvezhessenek, miközben a hálózat működése hatékonyabbá válik.

Az új projekt a 4iG Csoport és az Elisa Polystar korábbi együttműködéseire épül.

A vállalatcsoport a finn céggel együttműködésben vezetett be automatizált hálózatfelügyeleti rendszert a korábbi Vodafone Magyarországnál (most V-Hálózat Távközlési Zrt.), emellett Albániában és Montenegróban is az Elisa Polystar hálózati szolgáltatásélmény menedzselő megoldásait használják.

A One Magyarország hálózati szolgáltatásfelügyeleti rendszer kiépítésére kiírt tenderén a cég több pályázó közül választotta ki a rendszer leszállítására az Elisa Polystart, többek között a korábbi sikeres együttműködések tapasztalatai alapján.

Az új generációs megoldás bevezetése nem csupán technológiai újítás, hanem stratégiai jelentőségű lépés is, amely illeszkedik a 4iG Csoport digitális transzformációs irányvonalához.

A rendszer a One Magyarország hálózatának teljes infrastruktúráját lefedi, a központi elemektől egészen a mobil hozzáférési hálózat elemekig biztosítva a valós idejű átláthatóságot. Ez lehetővé teszi a hibák és teljesítményproblémák gyors felismerését, így

sokszor még azelőtt történhet beavatkozás, hogy az ügyfelek bármilyen fennakadást tapasztalnának.

„A 4iG Csoport számára kiemelten fontos, hogy Magyarországon és a nyugat-balkáni régióban működő távközlési vállalatai a legmodernebb technológiára építve a lehető legjobb szolgáltatási élményt biztosítsák ügyfeleiknek – legyen szó lakossági vagy üzleti felhasználókról. Az Elisa Polystarral való együttműködés olyan mérföldkő, amely nemcsak hálózataink minőségét emeli magasabb szintre, hanem ügyfélközpontú működésünket is tovább erősíti. Meggyőződésünk, hogy az új rendszer bevezetése hosszú távon stabilabb, átláthatóbb és jövőbiztos hálózatot teremt hazai leányvállalatunknál, a One Magyarországnál is” – mondta Fekete Péter, a 4iG Csoport vezérigazgatója.

A megoldás alapot teremt a mesterséges intelligenciát és gépi tanulást is alkalmazó további fejlesztésekre, amelyek automatikusan észlelik a hálózati anomáliákat, teljesítményproblémákat vagy akár a biztonsági fenyegetéseket. Ennek köszönhetően

nemcsak a hibák elhárítása válik gyorsabbá, hanem a fennakadások is megelőzhetővé válnak, ami stabilabb szolgáltatást és magasabb szintű ügyfélélményt biztosít.

„A 4iG-vel való együttműködésünk újabb fontos mérföldkő küldetésünkben, melynek célja, hogy segítsük a szolgáltatókat a komplex hálózati adatok értelmezhető, hasznosítható információvá alakításában. Büszkék vagyunk arra, hogy a 4iG ismét bennünket választott partnerének, építve a korábbi magyarországi, albániai és montenegrói sikereinkre. Az új, mesterséges intelligenciával támogatott felügyeleti rendszer révén a One Magyarország valós idejű rálátást nyer teljes hálózatára, így lehetővé válik a proaktív döntéshozatal, miközben az ügyfelek gyorsabb és megbízhatóbb szolgáltatásokat vehetnek igénybe. Mindez kiváló alapot teremt a jövőbeli innovációkhoz” – mondta Stephen Preston, az Elisa Polystar vezérigazgatója.

Az Elisa Polystarral közösen bevezetett rendszer jövőálló és rugalmas platform, amely támogatja a 2G, 4G és 5G szolgáltatásokat, és hosszú távon is képes lépést tartani a növekvő adatforgalommal. A One Magyarország meglévő rendszereivel szorosan integrálódva támogatja az adatvezérelt döntéshozatalt, a proaktív szolgáltatásmenedzsmentet és a magasabb szintű ügyfélközpontúságot.

A rendszer kiépítése azonnal megkezdődik, a cél pedig, hogy a jövő nyári fesztivál- és roamingszezonban még megbízhatóbb hálózati élményt és teljesítményt nyújthassanak a One Magyarország ügyfelei számára.

együttműködés

4ig

elisa polystar

