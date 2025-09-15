ARÉNA
A sajtó munkatársai nézik az új, elektromos meghajtású kínai BYD Shark 6-ot a 46. Bangkoki Autószalon sajtónapján, 2025. március 24-én. A thaiföldi járműipari seregszemle március 26-tól április 6-ig tart.
Nyitókép: MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit

A kínai autók újra csodát tettek

Infostart / MTI

Az év első felében a világ nagy autógyáróinak nyeresége mintegy a felével csökkent, a kínai autógyártók nyeresége viszont, ha szerény mértékben is, de emelkedett az EY tanácsadó cég tanulmánya szerint.

A világ legnagyobb autógyártóinak eladásai az idén a második negyedévben 1,1 százalékos csökkenést mutattak, nyereségük pedig 55 százalékkal zuhant. Az első félévben a nyereség 49 százalékkal, közel 43 milliárd euróra csökkent - jelentette vasárnap az EY.

A forgalom összességében stagnált, csak a kínai gyártóknál volt növekedés. Különösen jelentős volt a visszaesés a Renault, a Nissan, a Stellantis és a Mazda esetében - mind a négy cég veszteséget könyvelt el az első fél évben.

A német autógyártók összesen 38 százalékos nyereségcsökkenést könyveltek el. Az amerikai gyártók esetében a visszaesés 43 százalék volt. Összességében a Renault és a Stellantis több mint 11 milliárd euró veszteséget könyvelt el.

A kínai gyártóknál viszont enyhe nyereségnövekedés volt:

a Geely, a Great Wall Motor és a BYD együttesen 1 százalékkal növelték nyereségüket az első fél évben.

A forgalom alakulását tekintve a kínai autógyártók messze az élre húztak, 20 százalékos növekedéssel - áll az EY tanulmányában.

A cég összesítése szerint a német vállalatok - amelyeknek különösen sok osztrák cég szállít alkatrészeket - 4 százalékos forgalomcsökkenést könyveltek el. Az amerikai autógyártók 2 százalékos, a Stellantis és a Renault együttes 9 százalékos csökkenést szenvedtek el.

kína

autógyártás

profit

Már genetikailag is módosult az ember közelében élő vaddisznó

Már genetikailag is módosult az ember közelében élő vaddisznó
Az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője szerint az utóbbi években a vaddisznók egyre gyakrabban jelennek meg lakott területeken. Az ember környezetében élő vaddisznók ugyanakkor genetikailag eltérnek a természetben élő társaiktól, jobban idomulnak az ember által keltett zajokhoz, ingerekhez – mondta az InfoRádióban Földvári Attila. De mit tehetünk, mit tegyünk?
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
 
