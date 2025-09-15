A kínai autók újra csodát tettek

A világ legnagyobb autógyártóinak eladásai az idén a második negyedévben 1,1 százalékos csökkenést mutattak, nyereségük pedig 55 százalékkal zuhant. Az első félévben a nyereség 49 százalékkal, közel 43 milliárd euróra csökkent - jelentette vasárnap az EY.

A forgalom összességében stagnált, csak a kínai gyártóknál volt növekedés. Különösen jelentős volt a visszaesés a Renault, a Nissan, a Stellantis és a Mazda esetében - mind a négy cég veszteséget könyvelt el az első fél évben.

A német autógyártók összesen 38 százalékos nyereségcsökkenést könyveltek el. Az amerikai gyártók esetében a visszaesés 43 százalék volt. Összességében a Renault és a Stellantis több mint 11 milliárd euró veszteséget könyvelt el.

A kínai gyártóknál viszont enyhe nyereségnövekedés volt:

a Geely, a Great Wall Motor és a BYD együttesen 1 százalékkal növelték nyereségüket az első fél évben.

A forgalom alakulását tekintve a kínai autógyártók messze az élre húztak, 20 százalékos növekedéssel - áll az EY tanulmányában.

A cég összesítése szerint a német vállalatok - amelyeknek különösen sok osztrák cég szállít alkatrészeket - 4 százalékos forgalomcsökkenést könyveltek el. Az amerikai autógyártók 2 százalékos, a Stellantis és a Renault együttes 9 százalékos csökkenést szenvedtek el.