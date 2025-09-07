ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.85
usd:
335.23
bux:
103178.71
2025. szeptember 7. vasárnap Regina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay.com

Tanulni egy életen át, avagy milyen előnyei vannak a lifelong learningnek?

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika

Az élethosszig tartó tanulás ma már nem extra lehetőség, hanem nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy egy munkavállaló a XXI. század munkaerőpiacán foglalkoztatható, versenyképes és mobilis maradjon – derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzéséből. A tanulmány szerzője, Erdélyi Dóra az InfoRádióban elmondta: az a dolgozó lesz sikeres és jövőálló, aki képes gyorsan új készségeket elsajátítani.

Az élethosszig tartó tanulás (angolul: lifelong learning) ma már kulcsszerepet játszik az egyének munkaerőpiaci esélyeiben és a gazdasági versenyképességben, Magyarország azonban – a javuló tendencia ellenére – ezen a téren is lemaradt az európai élmezőnyhöz képest – állapítja meg elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

A tanulmány szerzője, Erdélyi Dóra az InfoRádióban elmondta: az emberek nem tehetik meg, hogy felnőttként, a munka mellett ne képezzék magukat, mert akkor lemaradnak vagy kiszorulnak a legjobb munkahelyekről. Mint fogalmazott, nagyon gyorsan változik a világ, és ezzel a változással egyénileg is lépést kell tudni tartani, nem csak a vállalati vagy a nemzetgazdasági szinten. Az elemző kiemelte: folyamatosan fejlődik a technológia, a digitalizáció, átértékelődnek vagy akár meg is szűnhetnek bizonyos munkakörök, és ilyen körülmények között

„az lesz a sikeres és jövőálló munkavállaló, aki képes gyorsan új készségeket elsajátítani”.

Az élethosszig tartó tanulás olyan folyamat, amely során az ember egész élete alatt – szervezett vagy önálló módon, formális, nem formális vagy informális formában – folyamatosan tanul, fejlődik, képzi és fejleszti magát. Ez nemcsak a hagyományos iskolai évekre korlátozódik, hanem a munkahelyi képzésekre, tanfolyamokra is kiterjed, sőt a közösségi, családi vagy egyéb élettapasztalatokat, önképzést is magában foglalja. Az elemző külön megemlítette az informális tanulást, amikor spontán ismereteket szerzünk a mindennapi életben online információgyűjtésből, tapasztalatokból, önképzésből.

Erdélyi Dóra szerint nemzetgazdasági érdek is a folyamatos tanulás, mert azok az egyéni hasznok, amelyeket a tanulás során sajátítunk el – így például a kreativitás, a rugalmasság vagy az önbizalom –, magasabb szintre is emelhetők, ha alkalmazzuk a munkánkban, a vállalati működésben. Az élethosszig tartó tanulás ugyanis egyebek mellett segíti az alkalmazottakat abban is, hogy kreatívabbak legyenek, kritikusan gondolkodjanak, önállóan oldják meg a különböző problémákat. Ezek a folyamatok pedig serkentik az innovációt, hozzájárulnak a vállalati működés fejlesztéséhez, továbbá új ötletek is születhetnek. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior elemzője úgy véli,

az a szervezet vagy cég, amely a középpontba helyezi a folyamatos tanulást és képzést, versenyelőnyre tehet szert számos területen,

hiszen hatékonyabban dolgozhatnak a munkatársak, az ideális körülmények megteremtésével kevesebben hagyják el az adott vállalatot, és jobban alkalmazkodhatnak a változásokhoz is a munkavállalók. „A lifelong learning mind vállalati, mind nemzetgazdasági szinten növeli a versenyképességet” – jegyezte meg Erdélyi Dóra.

Az oktatásban és képzésben való részvételt globális szinten mérik, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) idén készített kutatást ezzel kapcsolatban. Tizenkét hónapon át figyelték, hogy a felkeresett vállalatoknál, szervezeteknél mekkora arányban vettek részt formális vagy nem formális képzéseken a munkavállalók. A felmérés alapján az északi és az angolszász országokban volt a legnagyobb hajlandóság: Finnországban, Norvégiában és Dániában jelentős volt az érdeklődés a különféle képzések iránt. A legalacsonyabb arányt Dél-Koreában, Horvátországban és Lengyelországban mérték.

Magyarország a teljes rangsor utolsó harmadában és a régiós középmezőnyben található.

Erdélyi Dóra elmondta: a 2024-es Eurostat-adatok szerint a felmérést megelőző négy hétben átlagosan a felnőtt uniós állampolgárok 14 százaléka járt képzésre. Ez uniós szinten emelkedést mutat 2020-hoz képest, amikor a dolgozók 9,1 százaléka vett részt ilyen képzéseken. A tavalyi felmérés Magyarországon csaknem 12 százalékos részvételi arányt mutatott, ami nem sokkal marad el az uniós átlagtól. Ezzel hazánk a listán megelőzte Csehországot (10,8 százalék) és Lengyelországot (10 százalék) is. Régiós szinten egyébként Szlovénia (23,1 százalék) és Szlovákia (12,8 százalék) teljesített kiemelkedően.

Nem mindenki engedheti meg magának

Erdélyi Dóra hozzátette: az elmúlt években jelentősen átalakult és modernizálódott a felnőttképzési rendszer Magyarországon. Rugalmasabb és a munkaerőpiaci igényekhez jobban alkalmazkodó képzések váltak elérhetővé, illetve a munkáltatók is egyre inkább szerepet vállalnak a célzott képzésekben. Támogatják a szakmai átképzéseket, a rész-szakképzéseket és a rövidebb kurzusokat is. A tanulmány szerint a képzési modernizáció pozitív hatásai megmutatkoznak a részvételi arányokban is. A felnőttképzésben (egész életen át tartó tanulásban) résztvevő 25-64 évesek aránya a 2015-ös 7,1-ről 2024-re 11,8 százalékra ugrott hazánkban. Magyarországon is látszik az az európai trend, amely szerint a nők nagyobb arányban vesznek részt felnőtt korukban is különböző képzéseken: 2024-ben a nők 13,2 százaléka, a férfiak 10,4 százaléka vett részt oktatásban, képzésben.

Forrás: Eurostat/Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány
Forrás: Eurostat/Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány

Az OECD annak is utánajárt, hogy milyen tényezők, akadályok állnak az élethosszig tartó tanulás útjába. Az elemző elmondta: sok felnőtt azt válaszolta, nem érzi fontosnak, hogy képezze magát, mert nincs elég információja, hogyan tehetné ezt meg, illetve egyesek nem látnak benne hasznot. Sok megkérdezett azt mondta, egyszerűen nem jut ideje a tanulásra különféle családi vagy egyéb kötelezettségek miatt. Másokat a magas képzési díjak, illetve az állami vagy a munkáltatói támogatás hiánya tántorított el a képzésektől. Erdélyi Dóra megjegyezte: a gazdasági dualitás a munkahelyi- és felnőttképzésekben is meglátszik idehaza, a kisebb vállalkozásoknál jellemzően szűkebb körben valósul meg a tudatos képzés.

Ez azt jelenti, hogy a nagyobb és főleg a multinacionális vállalatoknál sokkal tudatosabban és megfelelő stratégiával építik be a munkáltatók képzését a mindennapi működésbe. A kis- és középvállalkozások körében viszont sokkal nagyobb a szórás, és számos cégnél tapasztalható az, hogy a továbbképzések eseti jellegűek vagy minimális számban biztosítottak, és leginkább csak a szakmai alapismeretek pótlására vagy a jogszabályi megfelelés miatt történnek.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Tanulni egy életen át, avagy milyen előnyei vannak a lifelong learningnek?

életmód

munkaerőpiac

innováció

élethosszig tartó tanulás

alkalmazkodás

erdélyi dóra

life long learning

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor Kötcsén: a kiskakasból soha nem lesz nagykakas

Orbán Viktor Kötcsén: a kiskakasból soha nem lesz nagykakas

A kötcsei pikniken beszédet. mond a miniszterelnök. A találkozó eddig zártkörű volt, de a kormányfő bejelentette, hogy az eddigiektől eltérő módon a beszéde idén nyilvános lesz. Kövesse velünk élőben!
 

Itt újra megnézheti Orbán Viktor kötcsei beszédét

Tölgyessy Pétert megkerülhetetlennek nevezte Áder János Kötcsén

Magyar Péter "Gyurcsányozással" ment neki Orbán Viktornak Kötcsén

Bemutatkozott a Tisza Párt harmadik alelnöke és egy új szakértő

Friss képek és élő videó Kötcséről

A világpolitika legkínosabb „forró mikrofonos” pillanatai

A világpolitika legkínosabb „forró mikrofonos” pillanatai

Miközben Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnököt azon kapták, hogy a hosszú, sőt, akár az örök élet titkáról csevegnek, más politikusok is megégették magukat, amikor nem ellenőrizték, hogy bekapcsolt mikrofon előtt mondják ki, amit gondolnak. Az alábbiakban csokorba foglaljuk a tíz legkínosabb pillanatot.
VIDEÓ
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.08. hétfő, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderült, ezt már nem bírja a magyarok pénztárcája

Kiderült, ezt már nem bírja a magyarok pénztárcája

A magyarok egyre kevésbé tudják megfizetni a hazai szálláshelyeket. A belföldi vendégek és a vendégéjszakák száma is csökkent. Ez nem csoda: az árak rekordmagasságba emelkedtek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Jól ismered a 20. századi magyar történelmet? Ha tudod ezeket az évszámokat, valódi profi vagy!

Kvíz: Jól ismered a 20. századi magyar történelmet? Ha tudod ezeket az évszámokat, valódi profi vagy!

Ha nem áll tőled távol a múltszázad története, van egy jó hírünk: a Pénzcentrum mai magyar történelmi kvíze arra kíváncsi, ismered-e a korszak legfontosabb évszámait.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky condemns 'ruthless attack' after Russia hits main government building in Kyiv

Zelensky condemns 'ruthless attack' after Russia hits main government building in Kyiv

It is the first time a Kyiv government building - in the heavily protected city centre - has been hit since Russia launched its full-scale invasion.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 7. 08:02
Kiderült, mi a fő gond a termelői piacokkal – meglepő módon nem az árak
2025. szeptember 7. 07:38
A Google fog besegíteni a Revolutnak
×
×
×
×